°¦¸¤¤Ë¤·¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡ØNG¤Ê¼¸¤êÊý¡Ù6¤Ä¡¡¥¤¥¿¥º¥é¤ò¤·¤¿¤È¤¤Ï¤É¤¦ÂÐ±þ¤·¤¿¤é¤¤¤¤¤Î¡©
°¦¸¤¤Ë¤·¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤NG¤Ê¼¸¤êÊý
1.´¶¾ðÅª¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÅÜÌÄ¤ë¤³¤È
´¶¾ðÅª¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÅÜÌÄ¤ë¤³¤È¤Ï¡¢°¦¸¤¤Ë¤·¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤NG¤Ê¼¸¤êÊý¤Ç¤¹¡£
°¦¸¤¤¬¸À¤¦¤³¤È¤òÊ¹¤¤¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¤È¤¡¢²¿ÅÙ¤â¥È¥¤¥ì¤Î¼ºÇÔ¤ò¤¹¤ë¤È¤¡¢¥¤¥é¥¤¥é¤·¤Æ´¶¾ðÅª¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÅÜÌÄ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¤·¤«¤·¡¢¸¤¤ÏÅÜÌÄ¤é¤ì¤¿ÍýÍ³¤òÍý²ò¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£¤¿¤À¤¿¤À¡ÖÉÝ¤¤¡×¤È¤¤¤¦´¶¾ð¤òÊú¤«¤»¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥È¥¤¥ì¤Î¼ºÇÔ¤òÅÜÌÄ¤é¤ì¤¿¸¤¤Ï¡¢»ô¤¤¼ç¤Ë±£¤ì¤ÆÇÓÝõ¤ò¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¡ÖÇÓÝõ¤ò¤·¤¿¤éÉÝ¤¤»×¤¤¤ò¤¹¤ë¡×¤È³Ø½¬¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤«¤é¤Ç¤¹¡£
¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤Ç¤âÇÓÝõ¤ò²æËý¤¹¤ë¸¶°ø¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¤½¤Î²æËý¤¬ÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤äÉÂµ¤¤ò¾·¤¯¤³¤È¤â¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
2.»þ´Ö¤¬·Ð¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¼¸¤ë¤³¤È
»þ´Ö¤¬·Ð¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¼¸¤ë¤³¤È¤Ï¡¢°¦¸¤¤Ë¤·¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤NG¤Ê¼¸¤êÊý¤Ç¤¹¡£
¡Ö²¿¤¬¤¤¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¡×¡Ö¤Ê¤¼¼¸¤é¤ì¤¿¤Î¤«¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¸¤¤ËÍý²ò¤·¤Æ¤â¤é¤¦¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢ºÇÃæ¤Þ¤¿¤ÏÄ¾¸å¤Ë¼¸¤ë¤³¤È¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¤ªÎ±¼éÈÖÃæ¤Î¥¤¥¿¥º¥é¤ò¼¸¤ë¤³¤È¤Ï¡¢»þ´Ö¤¬·Ð¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¼¸¤ë¤³¤È¤Ç¤¢¤ê¡¢»ö¸å¤Ç¤¹¡£²¿¤ò¼¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«Íý²ò¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
²õ¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿Êª¤ò»Ø¤µ¤·¤Æ¼¸¤ë»ô¤¤¼ç¤ò¸«¤Æ¡Ö¤·¤å¤ó¡Ä¡×¤È¤·¤¿É½¾ð¤äÈ¿¾Ê¤·¤¿É½¾ð¤ò¸«¤»¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¡ÖÉÔ°Â¡×¡Ö¶ÛÄ¥¡×¡Ö¶²ÉÝ¡×¡Ö¤Ê¤¼¡©¡×¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤À¤«¤é¤Ç¤¹¡£
¼¸¤é¤ì¤¿°ÕÌ£¤òÍý²ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
3.È³¤òÍ¿¤¨¤ë¤³¤È
È³¤òÍ¿¤¨¤ë¤³¤È¤Ï¡¢°¦¸¤¤Ë¤·¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤NG¤Ê¼¸¤êÊý¤Ç¤¹¡£
¡Ö¼¸¤ë¡áÀµ¤·¤¤¤³¤È¤ò¶µ¤¨¤ë¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò°Õ¼±¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£¡Ö¼¸¤ë¡áÈ³¤òÍ¿¤¨¤ë¡×¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡È¤½¤³¤ÇÈ¿¾Ê¤·¤Æ¤Ê¤µ¤¤¡ª¡É¤È¡¢¥±ー¥¸¤ÎÃæ¤ËÊÄ¤¸¹þ¤á¤ë¤³¤È¤Ï¡Ö¼¸¤ë¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡ÖÈ³¤òÍ¿¤¨¤ë¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡Ö°¤¤¤³¤È¤ò¤·¤¿¤«¤éº£Æü¤Ï¤ª»¶Êâ¤â¤ª¤ä¤Ä¤âÌµ¤·¡ª¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤âÈ³¤òÍ¿¤¨¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤·¡¢°¤¤¤³¤È¤ò¤·¤¿°¦¸¤¤òÌµ»ë¤¹¤ë¤³¤È¤âÈ³¤òÍ¿¤¨¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
4.Ì¾Á°¤ò¸Æ¤Ó¤Ê¤¬¤é¼¸¤ë¤³¤È
Ì¾Á°¤ò¸Æ¤Ó¤Ê¤¬¤é¼¸¤ë¤³¤È¤Ï¡¢°¦¸¤¤Ë¤·¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤NG¤Ê¼¸¤êÊý¤Ç¤¹¡£
¤½¤Î¸ÀÍÕ¡ÊÌ¾Á°¡Ë¤Ë·ù¤Ê°õ¾Ý¤ò»ý¤¿¤»¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Ì¾Á°¤ò¸Æ¤Ð¤ì¤ëÅÙ¤ËÉÔ°Â¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¶ÛÄ¥¤·¤¿¤ê¡¢°à½Ì¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¸¤¤Ë¤È¤Ã¤ÆÌ¾Á°¤ò¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¡Ö´ò¤·¤¤¡×¡Ö³Ú¤·¤¤¡×¡Ö°Â¿´¡×¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£
5.¼¸¤ë¤À¤±¤ÇË«¤á¤Ê¤¤¤³¤È
¼¸¤ë¤À¤±¤ÇË«¤á¤Ê¤¤¤³¤È¤Ï¡¢°¦¸¤¤Ë¤·¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤NG¤Ê¼¸¤êÊý¤Ç¤¹¡£
¼¸¤ë¤À¤±¤Ç¤Ï¡¢¸¤¤ÏÀµ¤·¤¤¹ÔÆ°¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¹ÔÆ°¤·¤¿¤é¤¤¤¤¤Î¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤«¤é¤Ç¤¹¡£
´Ö°ã¤Ã¤¿¹ÔÆ°¤ò¤·¤¿¤È¤¤Ë¼¸¤ë¤³¤È¤ÏÉ¬Í×¤Ê¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤â¤Ã¤ÈÂç»ö¤Ê¤³¤È¤Ï¡ÖÀµ¤·¤¤¹ÔÆ°¤ò¤·¤¿¤È¤¤ËË«¤á¤ë¤³¤È¡×¤Ç¤¹¡£
¼¸¤ë¤ÈË«¤á¤ë¤Ï¥Ð¥é¥ó¥¹¤è¤¯¡¢¼¸¤ë¤ÈË«¤á¤ë¤ò¥»¥Ã¥È¤Ë¤·¤Æ¤·¤Ä¤±¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤¬Âç»ö¤Ç¤¹¡£
6.°ì´ÓÀ¤Î¤Ê¤¤¼¸¤êÊý¤ò¤¹¤ë¤³¤È
°ì´ÓÀ¤Î¤Ê¤¤¼¸¤êÊý¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¡¢°¦¸¤¤Ë¤·¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤NG¤Ê¼¸¤êÊý¤Ç¤¹¡£
»ô¤¤¼ç¤Îµ¤Ê¬¤äÅÔ¹ç¤Ë¤è¤Ã¤ÆÊÑ¤ï¤ë¤³¤È¤¬Åö¤Æ¤Ï¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£µ¤Ê¬¤¬¤¤¤¤¤È¤¤Ïµö¤·¡¢ÅÔ¹ç¤Î°¤¤¤È¤¤Ï¼¸¤ë¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡Ö³¬ÃÊ¤Î¾å¤ê²¼¤ê¤Ï´í¸±¤À¤«¤é¥À¥á¡×¤È·è¤á¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢°ì´Ó¤·¤Æ¡Ö¥À¥á¡×¤È¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¥Ú¥Ã¥È¥²ー¥È¤òÀßÃÖ¤·¡¢¸¤¤¬¼«Í³¤Ë¾å¤ê²¼¤ê¤Ç¤¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
°¦¸¤¤¬¥¤¥¿¥º¥é¤ò¤·¤¿¤È¤¤Ï¤É¤¦ÂÐ±þ¤·¤¿¤é¤¤¤¤¤Î¡©
Àè¤Ë¾¯¤·¿¨¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¥¤¥¿¥º¥é¤ò¼¸¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤È¤¤Ï¡¢¡Ö¥¤¥¿¥º¥é¤ò¤·¤Æ¤¤¤ëºÇÃæ¡×¤Þ¤¿¤Ï¡Ö¥¤¥¿¥º¥é¤ò¤·¤¿Ä¾¸å¡×¤Ë¼¸¤ë¤³¤È¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¸¤¤Ë¡Ö²¿¤ò¼¸¤é¤ì¤¿¤Î¤«¡×¡Ö¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¹ÔÆ°¤ò¼¸¤é¤ì¤¿¤Î¤«¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤òÍý²ò¤·¤Æ¤â¤é¤¦¤¿¤á¤Ç¤¹¡£
¥¤¥¿¥º¥é¤ò¤·¤Æ¤«¤é»þ´Ö¤¬·Ð¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡Ö»ö¸å¡×¤ò¼¸¤Ã¤Æ¤â¸¤¤ÏÍý²ò¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤·¤Æ¡¢ºÇ¤âÂç»ö¤Ê¤³¤È¤Ï¡¢¥¤¥¿¥º¥é¤ò¤µ¤»¤Ê¤¤´Ä¶¤Å¤¯¤ê¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤È¤á
°¦¸¤¤ò¼¸¤ë¤Ã¤ÆÆñ¤·¤¤¤³¤È¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤·¤Ä¤±¤ä¼¸¤êÊý¤ÇÇº¤à»ô¤¤¼ç¤ÏÈó¾ï¤ËÂ¿¤¤¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤Ï¡¢¡Ö°¦¸¤¤Îµ¤»ý¤Á¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤¿¤¤¡×¤È»×¤¦¤«¤é¤³¤½¤Î´¶¾ð¤Ç¤¹¡£
¡ÖÀµ¤·¤¯¼¸¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤È´¶¤¸¤¿¤È¤¤Ï¡¢¼¸¤ë¤³¤È¤ò¤ä¤á¤Æ¤ß¤ë¤Î¤â¤è¤¤ÊýË¡¤Ç¤¹¡£¤½¤ÎÂå¤ï¤ê¡¢°¦¸¤¤¬¤è¤¤¹ÔÆ°¤ò¤·¤¿¤È¤¤Ë»×¤¤¤Ã¤¤êË«¤á¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡Ö¼¸¤ë¤·¤Ä¤±¡×¤«¤é¡ÖË«¤á¤ë¤·¤Ä¤±¡×¤Ë¥·¥Õ¥È¥Á¥§¥ó¥¸¤¹¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£