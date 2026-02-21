¡Ö¥Þ¥ê¥Î¥¹¤ä¤Ð¤¯¤Ê¤¤¤«¡×PKÀï¤Ê¤·¤Î³«Ëë£³Ï¢ÇÔ¡Ö¼«ÌÇ¤ä¤Ê¡×¡Ö¤É¤¦¤ä¤Ã¤ÆÅÀ¤ò¼è¤ë¡©¡×¤ÎÀ¼
¡¡¹õÀ±¤¬¤Þ¤¿£±¤ÄÊÂ¤ó¤À¡£
¡¡¥·¡¼¥º¥ó°Ü¹ÔÁ°¤ÎÆÃÊÌÂç²ñ¤È¤Ê¤ëJ£±É´Ç¯¹½ÁÛ¥ê¡¼¥°¡£²£ÉÍF¡¦¥Þ¥ê¥Î¥¹¤Ï³«Ëë¤ÎFCÄ®ÅÄ¥¼¥ë¥Ó¥¢Àï¤Ï£²¡Ý£³¤Ç¶¥¤êÉé¤±¡¢Â³¤¯¼¯Åç¥¢¥ó¥È¥é¡¼¥ºÀï¤â£°¡Ý£±¤ÇÇÔ¤ì¤¿¡£
¡¡·Þ¤¨¤¿£²·î21Æü¤Î£³Àá¡¦±ºÏÂ¥ì¥Ã¥ºÀï¡£55Ê¬¤È84Ê¬¤Ë¼ºÅÀ¤·¡¢£°¡Ý£²¤ÎÇÔÀï¤òµÊ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Ç³«Ëë£³Ï¢ÇÔ¡£»×¤¦¤è¤¦¤Ë·ë²Ì¤ò½Ð¤»¤Ê¤¤¾õ¶·¤Ë¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤Ï°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤ÊÀ¼¤¬¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¥Þ¥ê¥Î¥¹¤ä¤Ð¤¯¤Ê¤¤¤«¡×
¡Ö¼Â¤Ïº£Ç¯¤â¤ä¤Ð¤¤!?¡×
¡Ö¥Þ¥ê¥Î¥¹¤Ï¼«ÌÇ¤ä¤Ê¡×
¡ÖÉé¤±´·¤ì¤·¤Æ¤¤¿´¶¤Ï¤¢¤ë¡×
¡Ö²¿¤¬¤·¤¿¤¤¤Î¡©¡×
¡ÖÃ¯¤¬¤É¤¦¤ä¤Ã¤ÆÅÀ¤ò¼è¤ë¤Î¤Ç¤¹¤«¡©¡×
¡ÖPK¤Ë¤¹¤éÃ©¤êÃå¤±¤Ê¤¤¡×
¡¡2025¥·¡¼¥º¥ó¤ÏÇ´¤ê¶¯¤¯»ÄÎ±Áè¤¤¤ò¾¡¤ÁÈ´¤¤¤¿Ì¾Ìç¤À¤¬¡¢º£µ¨¤â¶ì¤·¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
