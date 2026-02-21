¡Ö¥¥å¥ó¥¥å¥ó¡×¤Î¡È¤¢¤¶¤È¥Ý¡¼¥º¡É¤òËÜ¿Í¤¬ºÆ¸½¡ÄÌ¥Î»¤µ¤ì¤ë¥Õ¥¡¥óÂ³¡¹¡Ö¤¢¤Î²Ä°¦¤é¤·¤¤»ÅÁð¤ÏÅÁÀâ¤Ë¤Ê¤ë¡×¡ÚÅßµ¨¸ÞÎØ¡Û
Ãæ°æ°¡Èþ¤Î±éµ»¸å¤Î¥Ý¡¼¥º¤¬ÏÃÂê¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë(C)Getty Images
¡¡17ºÐ¤ÎÃæ°æ°¡Èþ¤¬±éµ»¸å¤Ë¸«¤»¤¿¡È¤¢¤¶¤È¥Ý¡¼¥º¡É¤¬ÏÃÂê¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È½÷»Ò¥·¥ó¥°¥ë¤ÇÆ¼¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿Ãæ°æ¤Ï¡¢ÆüËÜ¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯°Ñ°÷²ñ¡ÊJOC¡Ë¤Î¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¤½¤Î¥Ý¡¼¥º¤òºÆ¸½¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û±éµ»¸å¤Î¡È¤¢¤¶¤È¥Ý¡¼¥º¡É¤¬¿Íµ¤¡ªÃæ°æËÜ¿Í¤¬ºÆ¸½¤·¤¿»Ñ¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯
¡¡Â¾¤Ë¤â¥á¥À¥ë¤ò»ý¤Ã¤¿¤ê¡¢Î¾¼ê¤Ç¥Ï¡¼¥È¥Þ¡¼¥¯¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤ë¼Ì¿¿¤Ê¤É¤¬Åê¹Æ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤Ë¤Ï¡¢Â¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤¬¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¤¥ó¥¹¥¿¤Ë¤Ï¡Ö¾Ð´é¤¬ºÇ¹â¡Á¡×¡Ö¼ó·¹¤²¥Ý¡¼¥º¡¢¥¥å¥ó¥¥å¥ó¤Ç¤·¤¿¡ª¡×¡Ö±éµ»½ª¤ï¤Ã¤¿¸å¤Î¤¢¤Î²Ä°¦¤é¤·¤¤»ÅÁð¤ÏÅÁÀâ¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÖÀ¤³¦3°Ì¡ª¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ªÁÇÅ¨¤Ê±éµ»¡¢ÁÇÅ¨¤Ê¾Ð´é¤Ç¤·¤¿¡×¡Ö¤¤¤Ä¤âºÇ¹â¤Î¾Ð´é¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¡ª ¥«¥ê¥¹¥ÞÀ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤È¤·¤Æ¤âÄ¶°ìÎ®¡ª ÂçÂçÂç¥Õ¥¡¥ó¤Ç¤¹¡ª¡ª¡×¤È¡¢Â³¡¹¤ÈÈ¿±þ¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡¡Ãæ°æ¼«¿È¤Ï¡¢¥á¥À¥ë¤Ë¼ê¤¬ÆÏ¤¤¤¿¤«ÉÔ°Â¤Ç¤³¤Î¥Ý¡¼¥º¤ò¤È¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤¬¡¢À¤³¦Ãæ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤¬Èà½÷¤Î»ÅÁð¤ËÌ¥Î»¤µ¤ì¤¿¤è¤¦¤À¡£
[Ê¸/¹½À®:¥³¥³¥«¥é¥Í¥¯¥¹¥ÈÊÔ½¸Éô]