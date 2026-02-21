¤«¤á¤Î¤¨¤µ¤Î¿©¤ÙÊý¤Ë¤Ï¸ÄÀ¤¬½Ð¤ë!? ¤¨¤µ¤ä¤êÃæ¤Ë¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¤¬µ¤ÉÕ¤¤¤¿¤³¤È¡¿¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¤È¤«¤á
¡¡¤Î¤ó¤Ó¤ê¤ÈÆ°¤¯¤«¤á¤Ï¡¢¸«¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤ÇÌþ¤ä¤µ¤ì¤Þ¤¹¤è¤Í¡£°ì½ï¤ËÊë¤é¤·¤¿¤é¡¢¤¤¤Ã¤¿¤¤¤É¤ó¤ÊËèÆü¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡ÚÌ¡²è¡Û¡Ø¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¤È¤«¤á ²¿¤²¤Ë³Ú¤·¤¤2É¤¤È¤Î¤¯¤é¤·¡Ù¤òÂè1²ó¤«¤éÆÉ¤à
¡¡º£²ó¤Ï¡¢Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¸ø¼°¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡Ö¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯¡×¤ÎÀ¸¤ß¤Î¿Æ¡¦¤ä¤Þ¤·¤¿¤³¤¦¤Ø¤¤¤µ¤ó¤¬¡¢¤«¤á¤ÈÊë¤é¤¹¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¤ÎÆü¾ï¤òÉÁ¤¤¤¿¡Ø¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¤È¤«¤á ²¿¤²¤Ë³Ú¤·¤¤2É¤¤È¤Î¤¯¤é¤·¡Ù¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡Â©»Ò¤«¤é¤Ê¤«¤Ð¶¯°ú¤Ë°ú¤ÅÏ¤µ¤ì¤Æ¡¢2É¤¤Î¤«¤á¤ò»ô¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¡£»ô°éµÏ¿¤òÉÕ¤±¤ë¤¿¤á¥Ñ¥½¥³¥ó¤ò³Ø¤ó¤À¤ê¡¢¤«¤á¤òµ¤¤Ë¤«¤±¤Æ¤¯¤ì¤ë¼þ¤ê¤Î¿Í¤¿¤Á¤È¸òÎ®¤·¤¿¤ê¤È¡¢¤«¤á¤¿¤Á¤ÈÊë¤é¤·»Ï¤á¤¿¤³¤È¤ÇÆü¾ï¤¬¤Û¤ó¤Î¾¯¤·ºÌ¤é¤ì¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡½¡½¡£
¡¡ÆÃÊÌ¤Ê¤³¤È¤Ï²¿¤âµ¯¤¤Ê¤¤¡ÄÉáÄÌ¤À¤±¤É°¦¤ª¤·¤¤¡£¤½¤ó¤ÊËèÆü¤ÎÊë¤é¤·¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤¿¤¯¤Ê¤ëÊª¸ì¤Ç¤¹¡£
¢¨ËÜµ»ö¤Ï¡Ø¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¤È¤«¤á ²¿¤²¤Ë³Ú¤·¤¤2É¤¤È¤Î¤¯¤é¤·¡Ù¡Ê¤ä¤Þ¤·¤¿¤³¤¦¤Ø¤¤/KADOKAWA¡Ë¤«¤é°ìÉôÈ´¿è¡¦ÊÔ½¸¤·¤Þ¤·¤¿
¢£¤«¤á¤Î¤¨¤µ¤ä¤ê
¡ÚÌ¡²è¡Û¡Ø¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¤È¤«¤á ²¿¤²¤Ë³Ú¤·¤¤2É¤¤È¤Î¤¯¤é¤·¡Ù¤òÂè1²ó¤«¤éÆÉ¤à
¡¡º£²ó¤Ï¡¢Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¸ø¼°¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡Ö¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯¡×¤ÎÀ¸¤ß¤Î¿Æ¡¦¤ä¤Þ¤·¤¿¤³¤¦¤Ø¤¤¤µ¤ó¤¬¡¢¤«¤á¤ÈÊë¤é¤¹¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¤ÎÆü¾ï¤òÉÁ¤¤¤¿¡Ø¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¤È¤«¤á ²¿¤²¤Ë³Ú¤·¤¤2É¤¤È¤Î¤¯¤é¤·¡Ù¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡Â©»Ò¤«¤é¤Ê¤«¤Ð¶¯°ú¤Ë°ú¤ÅÏ¤µ¤ì¤Æ¡¢2É¤¤Î¤«¤á¤ò»ô¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¡£»ô°éµÏ¿¤òÉÕ¤±¤ë¤¿¤á¥Ñ¥½¥³¥ó¤ò³Ø¤ó¤À¤ê¡¢¤«¤á¤òµ¤¤Ë¤«¤±¤Æ¤¯¤ì¤ë¼þ¤ê¤Î¿Í¤¿¤Á¤È¸òÎ®¤·¤¿¤ê¤È¡¢¤«¤á¤¿¤Á¤ÈÊë¤é¤·»Ï¤á¤¿¤³¤È¤ÇÆü¾ï¤¬¤Û¤ó¤Î¾¯¤·ºÌ¤é¤ì¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡½¡½¡£
¡¡ÆÃÊÌ¤Ê¤³¤È¤Ï²¿¤âµ¯¤¤Ê¤¤¡ÄÉáÄÌ¤À¤±¤É°¦¤ª¤·¤¤¡£¤½¤ó¤ÊËèÆü¤ÎÊë¤é¤·¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤¿¤¯¤Ê¤ëÊª¸ì¤Ç¤¹¡£
¢¨ËÜµ»ö¤Ï¡Ø¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¤È¤«¤á ²¿¤²¤Ë³Ú¤·¤¤2É¤¤È¤Î¤¯¤é¤·¡Ù¡Ê¤ä¤Þ¤·¤¿¤³¤¦¤Ø¤¤/KADOKAWA¡Ë¤«¤é°ìÉôÈ´¿è¡¦ÊÔ½¸¤·¤Þ¤·¤¿
¢£¤«¤á¤Î¤¨¤µ¤ä¤ê