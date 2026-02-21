¥á¥¤¥¦¥§¥¶¡¼¤¬9Ç¯¤Ö¤ê¸½ÌòÉüµ¢¤Ø¡¡¸µÀ¤³¦5³¬µéÀ©ÇÆ²¦¼Ô¡Ö»ä¤Î¶½¹Ô°Ê¾å¤Ë¼ý±×¤òÀ¸¤ß½Ð¤»¤ë¤â¤Î¤Ï¤¤¤Ê¤¤¡×
¡¡50ÀïÌµÇÔ¤Î¥×¥í¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¸µÀ¤³¦5³¬µéÀ©ÇÆ²¦¼Ô¥Õ¥í¥¤¥É¡¦¥á¥¤¥¦¥§¥¶¡¼¡Ê48¡áÊÆ¹ñ¡Ë¤¬º£²Æ¤Ë¸½ÌòÉüµ¢¤¹¤ë¤³¤È¤ò20Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö21Æü¡ËÈ¯É½¤·¤¿¡£ÆÈÀê·ÀÌó¤ò·ë¤ó¤ÀCSI¥¹¥Ý¡¼¥Ä/¥Õ¥¡¥¤¥È¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Ë¤è¤ë¤È¡¢º£½Õ¤ËÍ½Äê¤µ¤ì¤ë¸µÅý°ìÀ¤³¦¥Ø¥Ó¡¼µé²¦¼Ô¥Þ¥¤¥¯¡¦¥¿¥¤¥½¥ó¡Ê59¡¢ÊÆ¹ñ¡Ë¤È¤Î¥¨¥¥·¥Ó¥·¥ç¥ó¥Þ¥Ã¥Á¸å¡¢¥×¥í¤Î¸ø¼°Àï¤ËÎ×¤à¤È¤¤¤¦¡£
¡¡24Æü¤Ë49ºÐ¤È¤Ê¤ë¥á¥¤¥¦¥§¥¶¡¼¤Ï¡Ö¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤È¤¤¤¦¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Ç¤µ¤é¤ËµÏ¿¤ò¼ùÎ©¤¹¤ëÎÏ¤Ï¤Þ¤À¤¢¤ë¡£¥Þ¥¤¥¯¡¦¥¿¥¤¥½¥óÀï¤«¤é¤½¤Î¸å¤Î¥×¥í¤Î»î¹ç¤Þ¤Ç¡¢»ä¤Î¶½¹Ô°Ê¾å¤ËÂ¿¤¯¤Î´ÑµÒ¤ò½¸¤á¡¢À¤³¦Ãæ¤Î»ëÄ°¼Ô¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢Â¿¤¯¤Î¼ý±×¤òÀ¸¤ß½Ð¤»¤ë¤â¤Î¤Ï¤¤¤Ê¤¤¡×¤Ê¤É¤ÈÀ¼ÌÀ¤òÈ¯É½¡£ÂÐÀïÁê¼ê¤äÆüÄø¡¢²ñ¾ì¤Ê¤É¤Î¾ÜºÙ¤Ïº£¸å¿ô½µ´Ö°ÊÆâ¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¥á¥¤¥¦¥§¥¶¡¼¤Ï¡¢17Ç¯¤ËÁí¹ç³ÊÆ®µ»UFC¤Î¸µ2³¬µéÀ©ÇÆ²¦¼Ô¥³¥Ê¡¼¡¦¥Þ¥¯¥ì¥¬¡¼¡Ê¥¢¥¤¥ë¥é¥ó¥É¡Ë¤È¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¦¥¨¥ë¥¿¡¼µé12²óÀï¤ò¹Ô¤¤¡¢10²ó1Ê¬5ÉÃTKO¾¡¤Á¤ò¾þ¤ê¡¢3ÅÙÌÜ¤Î°úÂà¡£
¡¡¤½¤ì°Ê¹ß¤Ï8ÅÙ¤Î¥¨¥¥·¥Ó¥·¥ç¥ó¥Þ¥Ã¥Á¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢18Ç¯Âç¤ß¤½¤«¤Ë¤ÏÅö»þ¥¥Ã¥¯¥Ü¥¯¥µ¡¼¤À¤Ã¤¿¸½WBCÀ¤³¦¥Ð¥ó¥¿¥àµé1°Ì¤ÎÆá¿ÜÀîÅ·¿´¡Ê27¡áÄë·ý¡Ë¤ÈÂÐÀï¤·¤¿¡£