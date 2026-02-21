ÊÁËÜÍ¤¡¢ºÊ¡¦°ÂÆ£¥µ¥¯¥é¤È¤Î½éÂÐÌÌ¤Ç¡Ö¤¢¡¢¤³¤Î¿Í¤È·ëº§¤¹¤ë¤«¤â¡×¤ÈÄ¾´¶¡¡·è¤á¼ê¤Ï¡Ö½é¤á¤Þ¤·¤Æ¡×¤Î¡ÈÀ¼¡É
¡¡ÇÐÍ¥¤ÎÊÁËÜÍ¤¡Ê39¡Ë¤¬20Æü¡¢TBS·Ï¥È¡¼¥¯ÈÖÁÈ¡ØA-Studio+¡Ù¡ÊËè½µ¶âÍË ¸å11¡§00¡Ë¤Ë½Ð±é¡£ºÊ¤ÇÇÐÍ¥¤Î°ÂÆ£¥µ¥¯¥é¡Ê40¡Ë¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢½éÂÐÌÌ¤Î½Ö´Ö¤ËÊú¤¤¤¿¡ÈÄ¾´¶¡É¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡ÈÖÁÈÃæÈ×¡¢MC¤ÎÆ£¥öÃ«ÂÀÊå¤¬¡Ö¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ÇÆÉ¤ó¤À¤ó¤«¡¢±üÍÍ¤È½é¤á¤Æ¤ª²ñ¤¤¤·¤¿»þ¤Î¡È½é¤á¤Þ¤·¤Æ¡É¤Ã¤Æ¤¤¤¦±ü¤µ¤ó¤ÎÀ¼Ê¹¤¤¤Æ¡¢¡È¤¢¡¢²¶¤³¤Î¿Í¤È·ëº§¤¹¤ë¡É¤Ã¤Æ»×¤Ã¤¿¤Ã¤Æ½ñ¤¤¤Æ¤¢¤Ã¤¿¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤¹¤È¡¢ÊÁËÜ¤Ï¡Ö¤¢¡¢¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤½¤¦¤Ç¤¹¡×¤ÈÂ¨ºÂ¤Ë¹ÎÄê¡£¡Ö¡È¤¢¡¢¤³¤Î¿Í¤È·ëº§¤¹¤ë¤«¤â¡É¤Ã¤Æ¡¢¡È¤¹¤ë¤Ê¡É¤Ã¤Æ»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¡¢½Ð²ñ¤Ã¤¿½Ö´Ö¤Î¿´¶¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡MC¤Î¾ÐÊ¡ÄâÄáÉÓ¤¬¡Ö¤Û¤ó¤Þ¤Ë¹ç¤¦É×ÉØ¤Ï¤½¤¦¸À¤¦¤è¤Í¡×¤È´¶¿´¤¹¤ë¤È¡¢ÊÁËÜ¤Ï¡Ö¤½¤¦¡¢¤Ê¤ó¤«¡ÄÀ¼¤Ç¤¹¤Í¡¢¤Ç¤â¡×¤È¡¢°ÂÆ£¤Î¡ÈÀ¼¡É¤¬·è¤á¼ê¤À¤Ã¤¿¤È²óÁÛ¡£¤·¤«¤·¡¢°ÂÆ£¤ËÅö»þ¤Î¤³¤È¤ò³ÎÇ§¤·¤¿¤È¤³¤í¡Ö¡Ø²¿¤Ë¤â´¶¤¸¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£²¶¤À¤±¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¤Þ¤µ¤«¤Î²¹ÅÙº¹¤ò¹ðÇò¤·¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤Î¾Ð¤¤¤òÍ¶¤Ã¤¿¡£
¡¡ÊÁËÜ¤Ï¡ÖÃÑ¤º¤«¤·¤Ã¡×¤È¾È¤ì¤Ä¤Ä¤â¡¢¡Ö¤Ç¤â¡¢¤¿¤Þ¤Ë¤Ç¤â¤³¤¦¤¤¤¦ÏÃ¤ò¤¹¤ë¤Î¤Ï¤¤¤¤¤«¤â¤·¤ó¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£»×¤¤½Ð¤·¤Æ¡×¤È¾Ð´é¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¡£
