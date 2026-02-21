¤À¤«¤éŽ¢¤Ç¤âŽ£¤È¸À¤¦¿Í¤Ï·ù¤ï¤ì¤ë¡Äã·Æ£¹§¤¬¼ÂÁ©¤¹¤ëŽ¢µ¤»ý¤Á¤è¤¯¤·¤ã¤Ù¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦Ž£»°Âç¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯
¢¨ËÜ¹Æ¤Ï¡¢ã·Æ£ ¹§¡Ø¤Û¤á¤ë¤Ï¿Í¤Î¤¿¤á¤Ê¤é¤º¡Ù¡ÊÃ¤Ì¦½ÐÈÇ¡Ë¤Î°ìÉô¤òºÆÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£¡Ö½é¤á¤ÆÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤ÈÁÇÄ¾¤Ë¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¤
¤Û¤á¤ë»°Âç¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤½¤Î1¢§¤¤¤¤¤â¤Î¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¡ÖÁÇÄ¾¤Ë¶Ã¤¯¡×
¡Ö¤Ø¤§¡¼¡ª¡×
¤³¤ì¤Ï¶Ã¤¤Î¸ÀÍÕ¤Ç¤¹¡£
¤½¤·¤Æ´¶Ã²¤Î¸ÀÍÕ¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Âç¤¤ÊÀ¼¤ò½Ð¤µ¤Ê¤¯¤Æ¤â¤è¤¯¡¢¸ÀÍÕ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯ÂÎÁ´ÂÎ¤Ç¾¯¤·¶Ã¤¤¤¿´¶¤¸¤ò½Ð¤¹¤Î¤â¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£»×¤¤ÀÚ¤Ã¤Æ¡Ö¤Ï¤Ã¡ª¡×¡Ö¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤Í¡ª¡×¡Ö½é¤á¤ÆÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤È¡¢¤½¤³¤Þ¤Ç¸À¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¾ì¹ç¤âÂ¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¡Öº£¡¢½é¤á¤ÆÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤Ï¤¹¤´¤¯¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¤Ê¸ÀÍÕ¤Ê¤Î¤Ç¤¤¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£
Áê¼ê¤â¤³¤³¤Þ¤Ç¸À¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤È¡¢¼¡¤ÎÏÃ¤¬¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¤¢¤¿¤ê¤¬Ê¹¤¾å¼ê¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤È¸À¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤Þ¤º¡¢ÁÇÄ¾¤µ¤¬Âç»ö¤Ç¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢½é¤á¤ÆÊ¹¤¤¤¿¤³¤È¤Ê¤Î¤Ë²¿¤â¸À¤ï¤Ê¤¤¿Í¤â¤¤¤Þ¤¹¡£
¤ß¤ó¤Ê¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¾ðÊó¤ËÂÐ¤·¤ÆËãáã¤·¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢²¿¤òÊ¹¤¤¤Æ¤â¤¤¤Á¤¤¤Á¶Ã¤¤¤Æ¤¤¤é¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦ÂÎ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£¤½¤ó¤Ê´¶³Ð¤¬¿È¤Ë¤Ä¤²á¤®¤Æ¡¢Ã¯¤ÎÏÃ¤ËÂÐ¤·¤Æ¤â¡¢¤â¤Ï¤ä²¿¤Ë¤â¶Ã¤±¤Ê¤¤¡£
¤½¤ì¤¬¾¯¤·Îä¤¿¤¤´¶¤¸¤¬¤¹¤ë¤Î¤Ç¤¹¤Í¡£
¢£¤Ò¤È¤ê¤Ç¥Æ¥ì¥Ó¤ò´Ñ¤Ê¤¬¤éÁê¤Å¤Á¤ÎÎý½¬¤ò¤¹¤ë
ÉáÃÊ¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¤ä¥¹¥Þ¥Û¤ò¸«¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤ì¤ËÂÐ¤·¤Æ¤¦¤Ê¤º¤¤¤¿¤ê¡¢¶Ã¤¤¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤Ï¤ª¤«¤·¤¤¤Ç¤¹¤«¤é¡¢Ã¸¡¹¤È¤·¤¿¤Þ¤Þ¤Ç¤¹¡£ÁêÅö»É·ã¤Î¶¯¤¤YouTube¤Ç¤â¤¤¤Á¤¤¤Á¡Ö¤Ø¤§¡¼¡×¡Ö¤ª¡¼¡×¤È¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤·¤¿¤ê¡¢Çú¾Ð¤·¤¿¤ê¤·¤Ê¤¬¤é¸«¤ë¿Í¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤¤¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
ºòº£¤Î¾ðÊó²½¼Ò²ñ¤Ï¡¢È¿±þ¤·¤Ê¤¤ÂÎ¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¤½¤ì¤¬ÉáÃÊ¤Î²ñÏÃ¤Ç¤ÏÎä¤¿¤µ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¡¢¾¯¤·°Õ¼±¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¤Ê¤ó¤Ê¤é¾¯¤·ÊÑ¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Ò¤È¤ê¤Ç¤¤¤ë»þ¤Ë¥Æ¥ì¥Ó¤äYouTube¤Ë¾Ð¤Ã¤¿¤ê¡¢È¿±þ¤·¤¿¤ê¡¢Çï¼ê¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤âÎý½¬¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¡£ÀÎ¤Î¿Í¤Ï¼«Á³¤È¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤¦¤Á¤ÎÊì¿Æ¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤ò¸«¤Ê¤¬¤é¤¦¤Ê¤º¤¤¤¿¤ê¡¢¡Ö¤Ø¤§¡¼¡×¤È¸À¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢£ÎÉ¤¤¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¥¢¡¼¤Ï¤¦¤Ê¤º¤¾å¼ê
¤Û¤á¤ë»°Âç¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤½¤Î2¢§¤È¤³¤í¤É¤³¤í¤Ç°Õ¼±Åª¤Ë¡Ö¤¦¤Ê¤º¤¯¡×
²ñÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ëÁê¼ê¤Î¸ÀÍÕ¤ò¤¦¤Ê¤º¤¤Ê¤¬¤éÊ¹¤¯¤³¤È¤Ï¡¢Áê¼ê¤Î¸ÀÍÕ¤Ë¡ÖÆ±°Õ¤·¤Þ¤¹¡×¡ÖÊÙ¶¯¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×¡Ö³Ú¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¡Ö¤Û¤á¤Æ¤¤¤ë¥µ¥¤¥ó¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¤¿¤áÁê¼ê¤Ïµ¤Ê¬¤è¤¯ÏÃ¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢²ñÏÃ¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
°Õ¼±Åª¤Ë¤¦¤Ê¤º¤¯¤Ë¤Ï¡¢Â©¤ò·Ú¤¯É¡¤«¤éµÛ¤Ã¤Æ¡¢¤æ¤Ã¤¯¤êÅÇ¤¤Ä¤Ä¤¦¤Ê¤º¤¯¡£¤½¤Î»þ¤ËÂÎÁ´ÂÎ¤¬¤¦¤Ê¤º¤±¤Ð¤è¤ê¤¤¤¤¡£
µÛ¤Ã¤ÆÅÇ¤¯¡¢µÛ¤Ã¤ÆÅÇ¤¯ÂÎ¤Î¤¦¤Ê¤º¤¡£
ÂÎ¤¬¸ÆµÛ¤¹¤ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¤¦¤Ê¤º¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¤¹¡£¤¤¤¤¤ä¤êÊý¤Ê¤Î¤Ç¤¦¤Ê¤º¤¤äÁê¤Å¤Á¤¬¶ì¼ê¤Ê¤é¡¢¤¼¤Ò¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤½¤â¤½¤âÏÃ¤Î¹ç´Ö¤Ë¡Ö¤Ê¤ë¤Û¤É¤Í¡×¤È¤¦¤Ê¤º¤¯¤Î¤¬°ìÈÖ¤¤¤¤¤ï¤±¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¡¢¤½¤ì¤¬¿È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¿Í¤Ï¡¢Á´¿È¤Ç¤¦¤Ê¤º¤¯¤È´¶¤¸¤¬¤è¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤¦¤Ê¤º¤«¤Ê¤¤¤È¤º¤Ã¤ÈÊ¿ÈÄ¤ËÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢Áê¼ê¤¬¸À¤Ã¤¿¥Ý¥¤¥ó¥È¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¡Ö¤Ê¤ë¤Û¤É¡×¡Ö¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö³Î¤«¤Ë¡×¤ÈÁê¤Å¤Á¤ò¾¯¤·°Õ¼±Åª¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯Êý¤¬¤¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤è¤¤Ê¹¤¼ê¡¢¤è¤¤¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¥¢¡¼¤Ï¡¢¤¦¤Ê¤º¤¤äÁê¤Å¤Á¤¬¾å¼ê¤Ç¤¹¡£À¼¤¬½Ð¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤ËÈà¤é¤Î¡Ö¤Ø¡¼¡×¡Ö¤Þ¡¼¡×¡Ö¤Ê¤ë¤Û¤É¡×¡Ö¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¼«Ê¬¤Î¿´¤ÎÀ¼¤òÂÎ¤ÇÉ½¤¹¤è¤¦¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤À¤È¡¢¤è¤¯Ê¹¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤¬½Ð¤»¤Þ¤¹¡£
¥°¥ë¡¼¥×¥Ç¥£¥¹¥«¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ç¤Ï¡¢¤¦¤Ê¤º¤¾å¼ê¤¬Ê¹¤¾å¼ê¤Ç¤¹¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð5¿Í1¥°¥ë¡¼¥×¤À¤È¤·¤¿¤é¡¢¤è¤¯¤¦¤Ê¤º¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¤Ë¸þ¤«¤Ã¤ÆÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¤¹¤Í¡£
¤Ä¤Þ¤ê¤É¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤«¤È¤¤¤¦¤È¡¢¤¦¤Ê¤º¤¤¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ï¡Ö½¸µÒÎÏ¤¬¹â¤¤¡×¤Î¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¿Í¤ÈÏÃ¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£
¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¤ä¤Ï¤ê¤¦¤Ê¤º¤¯¤«¡¢¤¦¤Ê¤º¤«¤Ê¤¤¤«¤Ç¤º¤¤¤Ö¤óÊ¹¤¯¹½¤¨¤È¤·¤Æ¤Ï°ã¤¤¤¬½Ð¤Æ¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¶¦´¶¤Ï¤¦¤Ê¤º¤¤Ç¼¨¤¹¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¢£¡Ö¤Ç¤â¡×¤Ç»Ï¤á¤ë¤Î¤Ï°¼ê¤Î¶Ë¤ß
¤Û¤á¤ë»°Âç¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤½¤Î3¢§¡Ö¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¤§¡×¤Ç¼¡¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤ë
¤Þ¤º¡¢¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤¿¤¤¤Î¤Ï¡¢Ã¯¤«¤¬¸À¤Ã¤¿¤³¤È¤ËÂÐ¤·¤Æ¡Ö¤¢¤¢¡¢¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¤§¡ª¡×¤È¤Û¤á¤Ê¤¬¤é¡¢¶¦´¶¤·¤ÆÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦µ»¤Ç¤¹¡£²¿¤«¸À¤ï¤ì¤¿»þ¤Ë¤³¤ì¤ò¸À¤¦¤À¤±¤Ç¥¹¥à¡¼¥º¤Ë¼¡¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤Æ¤¤¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤ì¤ÈÈ¿ÂÐ¤Ê¤Î¤¬¡Ö¤Ç¤â¡×¤Ç¤¹¡£Ãæ¤Ë¤Ï¡Ö¤Ç¤â¡×¤È¡¢ÏÃ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¿Í¤â¤¤¤Þ¤¹¡£
¥À¥¤¥¢¥í¡¼¥°¡ÊÂÐÏÃ¡Ë¤Î´ðËÜ¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬ÊÛ¾ÚË¡¡ÊÂÐÏÃË¡¡Ë¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤À¤«¤é¡Ö¤Ç¤â¡×¤ò»È¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤Î¤Ç¤Ï¡©¡¡¤È»×¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¤±¤ì¤É¡¢ÆüËÜ¿Í¤Ç¡Ö¤Ç¤â¡×¤ò»È¤ï¤ì¤Æ¹¥´¶¤ò»ý¤Ä¿Í¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¼«Ê¬¤Î¸À¤Ã¤¿¥Æ¡¼¥¼¤ËÂÐ¤·¤Æ¥¢¥ó¥Á¥Æ¡¼¥¼¤ò¸þ¤±¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢ËÜÅö¤ÎÂÐÏÃ¤Ë¤Ê¤ë¤è¤È¤¤¤¦¿Í¤ÏÆüËÜ¤Ç¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤¤¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖÈ¿ÂÐ¤µ¤ì¤¿¡×
¡Ö¼«Ê¬¤Î°Õ¸«¤òÈÝÄê¤µ¤ì¤¿¡×
¤³¤¦»×¤¦¤Î¤¬ÉáÄÌ¤Ç¤¹¡£
¤Ç¤¹¤«¤é¡Ö¤Ç¤â¡×¤Ï¤¢¤Þ¤ê»È¤ï¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£µÕÀÜ¤ÇÏÃ¤ò¤Ä¤Ê¤°¤Î¤Ï¡¢¤¿¤È¤¨ÏÀÍýÅª¤ËÀµ¤·¤¯¤Æ¤â¡¢Èò¤±¤ëÊý¤¬Î®¤ì¤¬¤è¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡×
¡Ö¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡×
¡Ö¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¤§¡×
¤³¤¦¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤ÇÁê¼ê¤ËÅº¤¤¤Ä¤Ä¼¡¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤ë¤È¤¤¤¦·Á¤Ç¤ä¤ë¤Î¤¬¡¢¤ä¤Ï¤ê¥¹¥à¡¼¥º¤ÊÂÐÏÃ¤Ë¤Ï¸þ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤ºÅº¤ï¤Ê¤¤¤È¤Ä¤Ê¤²¤ë¤³¤È¤â¤¦¤Þ¤¯¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¢£¡Ö¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¤§¡×¤Ç»ß¤á¤Æ¤·¤Þ¤ï¤Ê¤¤
ÀèÆü¡¢Éð½Ñ²È¡¦ÇòÀîÎµ¼¡¤µ¤ó¤Î¹çµ¤Æ»¤ÎÆ°²è¤ò¸«¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤ºÎ®¤ì¤ë¤è¤¦¤ËÁê¼ê¤ÎÆ°¤¤Ë¾è¤Ã¤Æ¡¢¤¹¤Ã¤ÈÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤ÆÁê¼ê¤Îµ»¤ò¤º¤é¤¹¡£
ÌµÍý¤ä¤ê¤Ö¤Ä¤«¤ë¤È¤«¡¢ÅÝ¤¹¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤Ï¡¢Áê¼ê¤ÎÆ°¤¤ÎÎÏ¤òÍøÍÑ¤¹¤ë¤è¤¦¤Êµ»¤Î¤«¤±Êý¤Ç¤·¤¿¡£
»ä¤ÏÂÐÏÃË¡¤È¹çµ¤Æ»¤Î±éÉð¤ò¡¢¾¯¤·½Å¤Í¹ç¤ï¤»¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
»ä¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¶õ¼ê¤Ï¥¬¥Ä¥Ã¤È¤Ö¤Ä¤«¤ê¹ç¤¦¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤òÂÐÏÃ¤ËÀ¸¤«¤¹¤Ë¤Ï¾¯¤·¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¹ç¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¹çµ¤Æ»¤ÏÌµÍý¤¬¤Ê¤¯Áê¼ê¤È¤Ö¤Ä¤«¤ê¹ç¤¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¼«Ê¬¤Î¼çÄ¥¤â¤Ç¤¤ë¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¹çµ¤Æ»¤Ë¤Ï»î¹ç¤¬¤Ê¤¯¡¢±éÉð¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤À¤«¤é¾¡¤ÁÉé¤±¤â¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤âÂÐÏÃ¤È»÷¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ê¤¼¤Ê¤é¡¢ÂÐÏÃ¤Ë¾¡¤ÁÉé¤±¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¤é¡£
¤·¤«¤·¡¢¡Ö¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¤§¡×¡Ö¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¤Ê¤ë¤Û¤É¡×¡Ö³Î¤«¤Ë¡¢¤ª¤Ã¤·¤ã¤ëÄÌ¤ê¤Ç¤¹¡×¤ÇÅº¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ð¤«¤ê¤À¤±¤À¤È¡¢¡Ö²¿¤ò¸À¤Ã¤Æ¤â¤½¤³¤Ç»ß¤Þ¤Ã¤Á¤ã¤¦¤Ê¡×¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤ÇÂÐÏÃ¤¬À¹¤ê¾å¤¬¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤ª¸ß¤¤¤ËÅº¤¤¤Ä¤Ä¡¢¼¡¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤ë¡£¤³¤ì¤¬ÂÐÏÃ¤ÎºîË¡¤Ê¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£Â¾¤Î¿Í¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤Û¤á¤Å¤é¤¯¤Ê¤ë
¡Ö²¿¤«¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¡©¡×¤³¤¦Ê¹¤«¤ì¤¿¤È¤·¤Þ¤¹¡£
¡Öº£¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¡©¡×
¤³¤ì¤ÏÉÔ¿ÆÀÚ¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¡ÖÆÃ¤Ë»×¤¤¤Ä¤«¤Ê¤¤¤ó¤À¤±¤É¡Ä¡Ä¡×¤È¤½¤Ã¤±¤Ê¤¯Åú¤¨¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢²¿¤«¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤â¤¤¤¤¤Î¤Ç¶ñÂÎÅª¤ËÅú¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¡Ö¾¯¤·Åª³°¤ì¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¢þ¢þ¤¹¤ë¤Î¤â¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¦¡×¡£¤¢¤ë¤¤¤Ï¡¢¡Ö¤³¤³¤ò¤è¤ê¿¤Ð¤»¤Ð¤¤¤¤¤è¡×¤È¤½¤Î¿Í¤Î¥¹¥È¥í¥ó¥°¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¤Õ¤¿¤Ä¤°¤é¤¤¸À¤Ã¤Æ¤ß¤ë¡£¤Õ¤¿¤Ä¸À¤¨¤Ð¤Ò¤È¤Ä¤¬Åö¤¿¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¡Ö¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¡×¤ÎÈ¯ÌÀ¼Ô¥Ô¡¼¥¿¡¼¡¦¥É¥é¥Ã¥«¡¼¤¬¥¹¥È¥í¥ó¥°¥Ý¥¤¥ó¥È¡áÄ¹½ê¤ò¶¯¤ß¤Ë¤·¡¢À®Ä¹¤µ¤»¤Æ¤¤¤¯¤Î¤¬¤¤¤¤¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¡Ö¤³¤³¤¬¶¯¤ß¤À¡×¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤ò¤Ï¤Ã¤¤ê¤È¸À¤Ã¤Æ¡¢¤Û¤á¤ë¤Î¤¬¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤È¤â¸À¤¨¤Þ¤¹¡£
¶¯¤ß¤¬¸«¤¨¤ë¾ì¹ç¤Ï¤¤¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢
¡Ö¤³¤Î¿Í¤Ï¤Û¤á¤É¤³¤í¤¬¤Ê¤¤¤Ê¡×
¤½¤¦»×¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¿Í¤ò¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ¤Û¤á¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¤½¤ì¤ÏÂ¾¤Î¿Í¤ÈÈæ³Ó¤·¤Æ¸«¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤Ç¡¢¤Þ¤À¤½¤Î¿Í¤Î¤è¤µ¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤À¤±¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£¤³¤³¤Ç½ÅÍ×¤Ê¤Î¤Ï¡ÖºÙ¤«¤¤¤È¤³¤í¤Ë¤Þ¤ÇÌÜ¤ò¸þ¤±¤ë¤³¤È¡×¤Ç¤¹¡£¡Ö¤½¤Î¿Í¤ÎÃæ¤Ç¶¯¤¤¤Æ¸À¤¦¤Ê¤é¡Ä¡Ä¡×¤½¤¦¹Í¤¨¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤½¤¦¤¹¤ì¤Ð¡¢¡Ö¤³¤ì¤â¤³¤Î¿Í¤Î¤è¤µ¤À¤Ê¡×¤È»×¤¨¤ë¤È¤³¤í¤¬¸«¤¨¤Æ¤¯¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£ÃíÌÜ¤¹¤Ù¤¤Ï¡ÖÁê¼ê¤ÎÃæ¤Ç¤ÎÊÑ²½Î¨¡×
¹Í¤¨Êý¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¤³¤¦¤Ç¤¹¡£
¡ÖÅö¼ÒÈæ¡×¤Ï¡Ö½¾Íè¤Î¼«¼ÒÀ½ÉÊ¤ÈÈæ³Ó¤ò¤·¤Æ¤è¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë¡¢Æ±¤¸¿Í¤ò2¥«·îÁ°¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¤ß¤Æ¡¢¤è¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ì¤ÐÉ¾²Á¤ò¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢±Ñ¸ì¤ÎÈ¯²»¤¬ÆÀ°Õ¤Ç¤Ê¤¤³ØÀ¸¤¬¤¤¤¿¤È¤·¤Þ¤¹¡£2¥«·î¸å¡¢¤½¤Î³ØÀ¸¤ÎÈ¯²»¤¬¾¯¤·¤Ç¤â¤è¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¾ì¹ç¡¢¡Ö¤¦¤Þ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Í¡×¤ÈÉ¾²Á¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¸Ä¿Í¤ÎÃæ¤Ç¤è¤¯¤Ê¤Ã¤¿²Õ½ê¤òÉ¾²Á¤¹¤ë¤Ê¤é¡¢¤Û¤á¤é¤ì¤¿³ØÀ¸¤â¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤·¡¢¤ä¤ëµ¤¤â¤ß¤Ê¤®¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤Þ¤À³«²Ö¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢¤½¤Î¿Í¤¬»ý¤Ä¡Ö²ê¡×¤ä¡Ö¼ï¡×¤ò¸«¤Ä¤±½Ð¤¹¤³¤È¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ºÙ¤«¤¤ÊÑ²½¤ËÌÜ¤ò¤Ä¤±¤ë¤Î¤¬¿ô³Ø¤ÎÈùÊ¬ÀÑÊ¬¤Î¡ÖÈùÊ¬Åª¤Ê¤â¤Î¤Î¸«Êý¡×¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¡¢ÊÑ²½¤ÎÅÙ¹ç¤¤¤ò¸«¤ë¡ÖÊÑ²½Î¨¡×¡£ÊÑ²½Î¨¤ò¸«¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤Î¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£Â¾¤Î¿Í¤È¤ÏÈæ¤Ù¤º¡¢¤½¤Î¿Í¤Î¡ÖÊÑ²½Î¨¡×¤ËÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤¤¯¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤È¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤·¤«¤·¡¢ÀèÆþ´Ñ¤¬¶¯¤¤¤È¡Ö¤³¤Î¿Í¤Ï¤³¤¦¤¤¤¦¿Í¤À¤«¤é¡×¡Öº£¤³¤Î¿Í¤òÉ¾²Á¤¹¤ë¤ï¤±¤Ë¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤¤Ê¡×¤È»×¤¤¹þ¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤¹¤ë¤È¿¤Ó¤Æ¤¤¤¯¡Ö²ê¡×¤ä¡Ö¼ï¡×¤ò¸«¤Ä¤±¤é¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢¿Í´Ö´Ø·¸¤â²þÁ±¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¤Þ¤¿¡¢¼Ò²ñ¿Í¤Ç¤¢¤ì¤ÐÌ¤·Ð¸³¤Î¶ÈÌ³¤ÏÃ±¤Ë´·¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¡Ö´·¤ì¤ÎÌäÂê¡×¤È¼õ¤±»ß¤á¤ë¤³¤È¤ÇÉ¾²Á¤ÎÉý¤â¹¤¬¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
----------
ã·Æ£ ¹§¡Ê¤µ¤¤¤È¤¦¡¦¤¿¤«¤·¡Ë
ÌÀ¼£Âç³ØÊ¸³ØÉô¶µ¼ø
1960Ç¯ÀÅ²¬¸©À¸¤Þ¤ì¡£ÅìµþÂç³ØË¡³ØÉôÂ´¶È¸å¡¢Æ±ÂçÂç³Ø±¡¶µ°é³Ø¸¦µæ²ÊÇî»Î²ÝÄøÅù¤ò·Ð¤Æ¡¢¸½¿¦¡£ÀìÌç¤Ï¶µ°é³Ø¡¢¿ÈÂÎÏÀ¡¢¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥óÏÀ¡£¥Ù¥¹¥È¥»¥é¡¼ºî²È¡¢Ê¸²½¿Í¤È¤·¤ÆÂ¿¤¯¤Î¥á¥Ç¥£¥¢¤ËÅÐ¾ì¡£Ãø½ñ¤Ë¡Ø¸ÉÆÈ¤òÀ¸¤¤ë¡Ù¡ÊPHP¿·½ñ¡Ë¡¢¡Ø50ºÐ¤«¤é¤Î¸ÉÆÈÆþÌç¡Ù¡ÊÄ«Æü¿·½ñ¡Ë¡¢¡Ø¸ÉÆÈ¤Î¥Á¥«¥é¡Ù¡Ê¿·Ä¬Ê¸¸Ë¡Ë¡¢¡ØÍ§¤À¤Á¤Ã¤Æ¤Ò¤Ä¤è¤¦¤Ê¤Î¡©¡Ù¡ÊPHP¸¦µæ½ê¡Ë¡¢¡ØÍ§¤À¤Á¤Ã¤Æ²¿¤À¤í¤¦¡©¡Ù¡ÊÀ¿Ê¸Æ²¿·¸÷¼Ò¡Ë¡¢¡Ø¥ê¥¢²¦¾É¸õ·²¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¡¡Ã¦¡ªÉÔµ¡·ù¥ª¥ä¥¸¡Ù¡ÊÆÁ´Ö½ñÅ¹¡ËÅù¤¬¤¢¤ë¡£Ãø½ñÈ¯¹ÔÉô¿ô¤Ï1000ËüÉô¤òÄ¶¤¨¤ë¡£NHK E¥Æ¥ì¡Ö¤Ë¤Û¤ó¤´¤Ç¤¢¤½¤Ü¡×Áí¹ç»ØÆ³¤òÌ³¤á¤ë¡£
----------
¡ÊÌÀ¼£Âç³ØÊ¸³ØÉô¶µ¼ø ã·Æ£ ¹§¡Ë