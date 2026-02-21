「Pokémon Trading Card Game Pocket」の略語は？大流行したスマホゲームです♡
あなたが普段、日常で使っている言葉はもしかして略語かも！？このクイズで正式名称を覚えよう。
「Pokémon Trading Card Game Pocket」の略語は？
「Pokémon Trading Card Game Pocket」の略語はなんでしょうか？
ヒントは、略すと4文字になります。
あなたは正解がわかりましたか？
正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。
果たして、正解は？
正解は「ポケポケ」でした！
ポケポケは、世界中で楽しまれているポケモンカードを、手軽にコレクションできるアプリとして、2024年10月30日（水）にサービスが開始されたスマートフォン向けゲームアプリのこと。
デジタルだからこそ実現可能なカードの表現や演出で、さらに広がった新しいポケモンカードゲームのコレクション体験を楽しむことができますよ。
あなたはわかりましたか？
身近なものをクイズにして、あなたも家族や友だちと一緒に楽しんでみてくださいね。
