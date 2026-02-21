¡ÔÌëÃæ¤Ë¥µ¥¤¥ì¥ó¤Î²»¤Çµ¯¤¤¿¡¢¤¢¤ì¤ÏÊü²Ð¤À¡Õ¡ÖÄÚÃ±²Á10Ç¯¤ÇÇÜÁý¡×ÉðÂ¢¾®»³¤Î¡ÈÊü²ÐÃÏ¾å¤²¡É¤ÇÂáÊá¼Ô¡¢ÃÏ¸µÉÔÆ°»º´Ø·¸¼Ô¤¬¸ì¤ë¡ÖÉÔ¼«Á³¤Ê´ÉÍýÃÏ´ÇÈÄÊÑ¹¹¡×¤È¡ÖÎ©¤ÁÂà¤¸ò¾ÄÆñ¹Ò¤ÎÎ¢Â¦¡×
¡¡Êü²Ð¤µ¤ì¤¿½»Âð¤Î¥Ý¥¹¥ÈÉôÊ¬¤Ï¹õ¤¯¾Æ¤±¾Ç¤²¡¢¸åÆü¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¿·¤¿¤Ë²Ð¤¬½Ð¤¿ÎÙ¤Î¥¢¥Ñ¡¼¥È¤Ïµ¬À©Àþ¤¬Ä¥¤é¤ì¤¿¤Þ¤Þ»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¨¡¨¡¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¸½¾ì¤Ë¤ÏÊü²Ð¤Ç¾Æ¤±¤³¤²¤¿¥Ý¥¹¥È¤¬¡Äµ¬À©Àþ¤Ç°Ï¤Þ¤ì¤¿¥¢¥Ñ¡¼¥È¤â
¡¡·Ù»ëÄ£¤Ï£²·î20Æü¡¢ºòÇ¯½©¤ËÅìµþ¡¦ÉÊÀî¶è¤ÎÉðÂ¢¾®»³¤Çµ¯¤¤¿£²·ï¤ÎÊü²Ð»ö·ï¤Ë´ØÍ¿¤·¤¿¤È¤·¤ÆÉÔÆ°»º²ñ¼Ò½¾¶È°÷¤ÎÆâÆ£´²¸ÊÍÆµ¿¼Ô¡Ê31¡Ë¤é£¶¿Í¤òÈó¸½½»·úÂ¤ÊªÅùÊü²Ð¤Ê¤É¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡Ö¥Ð¥Ö¥ë´ü¤Ê¤é¤È¤â¤«¤¯¡¢ËÉÈÈ¥«¥á¥é¤¬Â¿¿ôÀßÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÎáÏÂ¤Î»þÂå¤Ë¡¢¤¢¤ì¤Û¤ÉÏª¹ü¤Ê¶¼Ç÷¤Ï¥ê¥¹¥¯¤Ç¤·¤«¤Ê¤¤¡£¿¿¤ÃÀè¤Ëµ¿¤ï¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢¤µ¤¹¤¬¤ËÉÔÆ°»º¶È¼Ô¤ÎÈÈ¹Ô¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡Ä¡Ä¡£ÂáÊá¤ÎÊóÆ»¤òÊ¹¤¤¤Æ¤È¤Æ¤â¶Ã¤¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê¶áÎÙ¤Î½»Ì±¡Ë
¡¡¶áÎÙ½»Ì±¤¬¤½¤¦¸ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢»ö·ï¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤Ï¶¯°ú¤ÊÅÚÃÏÇã¼ý¤Î±Æ¤¬¤Á¤é¤Ä¤¯¡£Á´¹ñ»æ¼Ò²ñÉôµ¼Ô¤¬²òÀâ¤¹¤ë¡£
¡Ö·Ù»ëÄ£¤Ïº£²ó¤ÎÊü²Ð¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÅÚÃÏ¤ÎÇã¼ý¤ò¿Ê¤á¤ë"ÃÏ¾å¤²"¤Î²áÄø¤Çµ¯¤³¤·¤¿ÈÈ¹Ô¤È¸«¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Êü²Ð¤¬µ¯¤¤¿°ì³Ñ¤ÏÇã¼ý¸ò¾Ä¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¶è²è¤Ç¡¢°ìÉô½êÍ¼Ô¤È¤ÏÎ©¤ÁÂà¤¸ò¾Ä¤¬ÉÔÄ´¤Ç¤·¤¿¡£ÍÆµ¿¼Ô¤é¤Ï½»Âð¤Î¥Ý¥¹¥È¤ä¶õ¤¥¢¥Ñ¡¼¥È¤ËÊü²Ð¤·¡¢¶²ÉÝ¿´¤òÊú¤«¤»¤ÆÎ©¤ÁÂà¤¸ò¾Ä¤òÍÍø¤Ë¿Ê¤á¤è¤¦¤È¤·¤¿¤È»×¤ï¤ì¤Þ¤¹¡×
¡Ö¤¢¤ì¤ÏÊü²Ð¤À¡×½»Ì±´Ö¤Ë¹¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¶²ÉÝ
¡¡Êü²Ð¸½¾ì¤ÏÅìµÞ¡¦ÉðÂ¢¾®»³±Ø¤«¤éÊâ¤¤¤Æ5Ê¬¤Û¤É¡£ÀÎ¤Ê¤¬¤é¤Î³¹ÊÂ¤ß¤ò»Ä¤·¤¿¾¦Å¹³¹¤ÎÄÌ¤ê¤«¤é¾¯¤·±ü¤ËÆþ¤Ã¤¿½»ÂðÃÏ¤Î°ì³Ñ¤Ë¤¢¤Ã¤¿¡£¸½¾ì¶á¤¯¤Ë½»¤à70Âå½÷À¤Ï¤³¤¦ÏÃ¤¹¡£
¡ÖºòÇ¯¤Ë1ÅÙÌÜ¤ÎÊü²Ð»ö·ï¤¬µ¯¤¤¿ºÝ¤Ï¡¢ÌëÃæ¤Ë¥µ¥¤¥ì¥ó¤Î²»¤ÇÌÜ³Ð¤á¤¿¤¯¤é¤¤¤À¤Ã¤¿¤«¤é¡¢¾ÃËÉ¼Ö¤Î°õ¾Ý¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤È¤³¤í¤¬¤½¤Î¤¹¤°¸å¤Ë¥¢¥Ñ¡¼¥È¤«¤é²Ð¤¬½Ð¤¿¸å¤Ï·Ù»¡¤Î¿Í¤¿¤Á¤¬Ê¹¤¹þ¤ß¤Ë²ó¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢·Ù»¡´±¤Î°õ¾Ý¤¬¶¯¤¤¤Î¡£»ö·ïÀ¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÉðÂ¢¾®»³¤Ï°Õ³°¤È¤Î¤ó¤Ó¤ê¤·¤¿³¹¤Ç¡¢Âç¤¤Ê»ö·ï¤¬µ¯¤¤¿µ²±¤â¤Ê¤¤¤Î¤Ç¶Ã¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¼ÂºÝ¤Ë½»Ì±¤Î´Ö¤Ç¤ÏºòÇ¯Ëö¤«¤éÊü²Ð¤Î±½¤¬½Ð¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£ÊÌ¤Î½»Ì±¤Ï¤³¤¦ÏÃ¤¹¡£
¡ÖºòÇ¯¤Î10·î¡¢11·î¤ÈÎ©¤ÆÂ³¤±¤Ë²Ð»ö¤¬¤¢¤Ã¤¿¸å¡¢Ìë¤Ë·Ù»¡´±¤¬½ä²ó¤ËÍè¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£Ä®Æâ²ñ¤Î°ìÉô¤ÎÊý¤Ï11·î¤Î2·ïÌÜ¤Î»þÅÀ¤Ç¡Ø¤¢¤ì¤ÏÊü²Ð¤À¡Ù¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ç¡¢¤½¤ó¤ÊÏÃ¤¬½Ð²ó¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡Êü²Ð¤µ¤ì¤¿¼þÊÕ¤Ç¤ÏÎ©¤ÁÂà¤¸ò¾Ä¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤ª¤ê¡¢Êü²Ð¸½¾ì¶á¤¯¤Î¾¦Å¹³¹±è¤¤¤Ë¤¢¤Ã¤¿¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤¬¼è¤ê²õ¤µ¤ì¤¿¤Ð¤«¤ê¤À¤Ã¤¿¡£ÃÏ¸µ¤ÎÉÔÆ°»º´Ø·¸¼Ô¤Ï¸½¾ì¼þÊÕ¤ÎÉÔ¼«Á³¤ÊÊÑ²½¤Ëµ¤¤Å¤¤¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖÊü²Ð¸½¾ì¤ÎÁ°¤ËÃó¼Ö¾ì¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Ç¤·¤ç¤¦¡©¡¡¤¢¤½¤³¤Ï5³¬·ú¤Æ¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤¬ºòÇ¯¤Þ¤Ç¤¢¤Ã¤¿¾ì½ê¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£ºòÇ¯3·î¤´¤í¤Ë¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤Î½»Ì±¤¬Âàµî¤·¡¢1³¬¤Î¥Æ¥Ê¥ó¥ÈÉôÊ¬¤Ë¤¢¤Ã¤¿´Ú¹ñ¿©ÉÊÅ¹¤¬ºÇ¸å¤Ë°ÜÅ¾¤·¤¿¤Î¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤Î°ìÂÓ¤ÏÇã¼ý¸ò¾Ä¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Æ¡Ø´ÉÍýÃÏ¡Ù¤È¤·¤ÆÆ±¤¸ÉÔÆ°»º²ñ¼Ò¤ÎÌ¾Á°¤¬·Ç¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤¢¤ë»þ¤«¤éº£²óÂáÊá¤µ¤ì¤¿¿ÍÊª¤Ë´Ø·¸¤¹¤ëÉÔÆ°»º²ñ¼Ò¤ËÌ¾Á°¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¾¼ÏÂ¤Î»þÂå¤Î¤è¤¦¤ÊÏª¹ü¤Ê¡Ö¶¼¤·¡×¤Ë½Ð¤¿¤Î¤Ï¡¢Î©¤ÁÂà¤¸ò¾Ä¤ÎÃÙ¤ì¤¬¸¶°ø¤Î¤è¤¦¤À¡£Í¹ÊØ¥Ý¥¹¥È¤Ë¾Ç¤²¤¿À×¤Î¤¢¤ë½»Âð¤ÎÌÜ¤ÎÁ°¤Ë¤ÏºòÇ¯11·î¤ËÊü²Ð¤µ¤ì¡¢µ¬À©Àþ¤¬Ä¥¤é¤ì¤¿¤Þ¤Þ¤Î¸Å¤¤¥¢¥Ñ¡¼¥È¤¬¤¢¤ë¡£²Ð¤¬½Ð¤¿Åö»þ¡¢¥¢¥Ñ¡¼¥È¤ÎÎ©¤ÁÂà¤¤Ï´°Î»¤·¤Æ¤¤¤Æ½»Ì±¤Ï½»¤ó¤Ç¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢Êü²Ð¤Îµ¿¤¤¤¬¶¯¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¤½¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÉÔÆ°»º²ñ¼Ò¤ÏÀµ¹¶Ë¡¤Ç½»Ì±¤ÈÇã¼ý¸ò¾Ä¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢¸ò¾Ä¤¬¿Ê¤Þ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢ÊÌ¤Î²ñ¼Ò¤¬°ú¤·Ñ¤°·Á¤Ç¸ò¾Ä¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¼þÊÕ¤ÏºòÇ¯¤Þ¤Ç¤ËÇã¼ý¸ò¾Ä¤¬½ªÎ»¤·¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¡¢Èô¤ÓÃÏ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤Ò¤È¶è²è¤Þ¤ë¤´¤ÈÇã¼ý¤¬´°Î»¤¹¤ì¤Ð¥¿¥ï¥Þ¥ó·úÀß¤Ê¤ÉÅÚÃÏ¤ÎÍÑÅÓ¤¬¹¤¬¤ë¡£Çã¼ý¸ò¾Ä¤òµÞ¤¤¤ÀËö¤Î¹ÔÆ°¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦ÃÏ¸µ¤ÎÉÔÆ°»º´Ø·¸¼Ô¡Ë
¡¡ÉðÂ¢¾®»³±ØÁ°¤Ï¶áÇ¯¡¢ÍøÊØÀ¤«¤éÃÏ²Á¤¬¹âÆ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£JRÌÜ¹õ±Ø¤«¤é2±Ø¤ÈÄÌ¶Ð¤Ë¤âÊØÍø¤Ç¡¢Á´Ä¹Ìó800¥á¡¼¥È¥ë¤Ë¤ï¤¿¤ê¡¢Ìó250Å¹ÊÞ¤¬¸®¤òÏ¢¤Í¤ë¥¢¡¼¥±¡¼¥É·¿¾¦Å¹³¹¡ÖÉðÂ¢¾®»³¾¦Å¹³¹¥Ñ¥ë¥à¡×¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤«¤é¿Íµ¤¤â¹â¤¯¡¢±ØÁ°¤Ç¤Ï¥¿¥ï¡¼¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Î·úÀß¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£ÃÏ¸µ¤ÎÉÔÆ°»º´Ø·¸¼Ô¤Ï¤³¤¦Äù¤á¤¯¤¯¤ë¡£
¡ÖÉðÂ¢¾®»³¤ÎÃÏ²Á¤Ç¤¹¤¬¡¢10Ç¯Á°¤ÏÄÚÃ±²Á¤Ç200Ëü±ß¤«¤é250Ëü±ß¤Û¤É¤Ç¤·¤¿¡£¸½ºß¤ÏÇÜÁý¤·¤Æ400Ëü±ß¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£±ØÁ°¤Ë¤Ï¥¿¥ï¡¼¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤¬´û¤Ë2Åï·ú¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â3Åï¤Î·úÀß·×²è¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£É¾²Á³Û¤¬²¼¤¬¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¤Ê¤µ¤½¤¦¤Ç¤¹¡×
¡¡ÉÊÀî±Ø¤¬»ÏÈ¯±Ø¤È¤Ê¤ë¥ê¥Ë¥¢¿·´´Àþ¤Î³«¶ÈÍ½Äê¤â2034Ç¯¤Ë¹µ¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢ÃÏ²Á¤Ïº£¸å¤â¹âÆ¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¡£ºÆ³«È¯¥Ð¥Ö¥ë¤ÎºÆÍè¤È¤È¤â¤Ë¡¢¾¼ÏÂ¤Î»þÂå¤Ë¸«¤é¤ì¤¿¡Ö°¤·¤É÷½¬¡×¤Þ¤Ç¤â¤¬¸Æ¤Ó³Ð¤Þ¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£