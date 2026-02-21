Netflix¡ØThis is I¡Ù¥à¥ó¥à¥ó¤Î¿§µ¤¤òÉõ°õ¤·¤¿¡È44ºÐÇÐÍ¥¡É¤ËÌÜ¤òÃ¥¤ï¤ì¤ë¡£ÃÏÌ£¤Ê»Ñ¤Ê¤Î¤Ë¤Ê¤¼¤«¶¯Îõ
¡¡2·î10Æü¤è¤êÇÛ¿®³«»Ï¤µ¤ì¤¿Netflix±Ç²è¡ØThis is I¡Ù¡£¥¿¥ì¥ó¥È¡¦¤Ï¤ë¤Ê°¦¤Î¼ÂÏÃ¤ò¥Ù¡¼¥¹¤ËÀ©ºî¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¾¯Ç¯¡¦¥±¥ó¥¸¡ÊË¾·î½Õ´õ¡¦18¡Ë¤¬¡Ö°¦¡×¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤½¤³¤«¤é¤É¤¦±©¤Ð¤¿¤¤¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ËÁÆ¬¡¢³ØÀ¸»þÂå¤«¤é¡ÖÃË½÷¡×¡Ö¥ª¥«¥Þ¡×¤ÈÇÏ¼¯¤Ë¤µ¤ì¡¢³Ø¹»¤ÎÍÑ¶ñ¼¼¤ÇÃË»ÒÀ¸ÅÌÊ£¿ô¿Í¤«¤é±©¸ò¤¤Äù¤á¤Ë¤µ¤ì¡¢¥º¥Ü¥ó¤òÌµÍýÌðÍýÃ¦¤¬¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢Áá¡¹¤Ë¿´¤¬¤¨¤°¤é¤ì¤ë¥·¡¼¥ó¤¬Áê¼¡¤°¡£¤µ¤é¤Ë¤Ï¡¢½õ¤±¤òµá¤á¤ë¥±¥ó¥¸¤Ë¡¢¡Ö·¯¤Ë¤â°¤¤¤È¤³¤í¡¢¤¢¤ë¤ó¤ä¤Ê¤¤¡©¡×¡Ö¥Ê¥è¥Ê¥è¤»¤ó¤È¡¢¤â¤Ã¤ÈÃË¤é¤·¤¯¤·¤¿¤é¤¨¤¨¤È»×¤¦¤è¡×¤ÈÍ¡¤¹ÀèÀ¸¤Î°ÒÎÏ¤âÈ¾Ã¼¤Ê¤¤¡£¤½¤ÎÍ¥¤·¤¤¸ýÄ´¤¬¡¢¤è¤êµß¤¤¤Î¤Ê¤µ¤ò°õ¾Ý¤Å¤±¤ë¡£
¡¡º¤Æñ¤òÊú¤¨¤ë¿Í¤ËÂÐ¤·¡¢¡Ö¡Ø½õ¤±¤Æ¡Ù¤ÈÀ¼¤ò¾å¤²¤Æ¤Ï¡©¡×¤È¤¤¤¦¡È¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¡É¤¬¸þ¤±¤é¤ì¤ë¤³¤È¤ÏÄÁ¤·¤¯¤Ê¤¤¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤½¤ÎÄÌ¤ê¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢¼þ°Ï¤äÀ¤´Ö¤ÎÌµÍý²ò¤¬SOS¤òÄÙ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤Ï±ý¡¹¤Ë¤·¤Æ¤¢¤ë¡£½õ¤±¤òµá¤á¤Æ¤â¡Ö¼«¸ÊÀÕÇ¤¡×¤ÇÊÒÉÕ¤±¤é¤ì¤¿·Ð¸³¤¬¡¢¤è¤ê°ìÁØ¡Ö½õ¤±¤Æ¡×¤ÈÀ¼¤ò¾å¤²¤Ë¤¯¤¯¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¥»¥¯¥·¥ã¥ë¥Þ¥¤¥Î¥ê¥Æ¥£¤Î¿Í¤ò´Þ¤á¡¢º¤Æñ¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ë¡ÈÀµÏÀ¡É¤ä¡ÈºÇÅ¬²ò¡É¤òÁ÷¤ë¤³¤È¤¬¡¢¤«¤¨¤Ã¤Æ¹Â¤ò¿¼¤á¤Æ¤·¤Þ¤¦²ÄÇ½À¤â´¶¤¸¤¿¡£
¢¡¥¨¥ó¥¿¥á¤È¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹
¡¡À¨»´¤Ê²Ã³²¥·¡¼¥ó¤Ë²Ã¤¨¡¢ÀÅ¾´¹¼ê½Ñ¡ÊÀÊÌÅ¬¹ç¼ê½Ñ¡Ë¤Ë¤è¤Ã¤Æ½÷À¤Î¿ÈÂÎ¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤¿°¦¤¬¡¢¸òºÝÃæ¤Î¥À¥ó¥µ¡¼¡¦¥¿¥¯¥ä¡ÊµÈÂ¼³¦¿Í¡¦33¡Ë¤Î¼Â²È¤òË¬¤ì¤¿ºÝ¡¢¥¿¥¯¥ä¤Î²ÈÂ²¤«¤é¡Ö¤¢¤ó¤¿¤Ï»Ò¤É¤â¤Ï»º¤Þ¤ì¤Ø¤ó¡×¡Ö¥¿¥¯¥ä¤Ï»Ò¤É¤â¹¥¤¤ä¡£¤½¤ó¤Ê¥¿¥¯¥ä¤¬¤¢¤ó¤¿¤È°ì½ï¤Ë¤¤¤ë¤È¡¢¤¢¤Î»Ò¤Î¿ÍÀ¸¤Î¾Ð´é¤¬°ì¤Ä¸º¤ë¤ó¤ä¡×¤ÈÊÌ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ëº©´ê¤µ¤ì¤ë¥·¡¼¥ó¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÀÚ¤ê¸ý¤Ç°¦¤ÏÄÉ¤¤µÍ¤á¤é¤ì¤ë¡£
¡¡¤¿¤À¡¢ÌÀ³Î¤Ê°°Õ¤ò»ý¤Ã¤¿ÅÐ¾ì¿ÍÊª¤Ï¤¢¤Þ¤ê¸½¤ì¤Ê¤¤¡£°¦¤ÎÆü¾ï¤¬Ã¸¡¹¤È±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤ë¡£Å¨¥¥ã¥é¤¬¤¤¤Ê¤¤¤«¤é¤³¤½¡¢¤â¤È¤¤¡¢Å¨¤¬¿ÍÊª¤Ç¤Ê¤¯É÷Ä¬¤ä¶õµ¤¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¥»¥¯¥·¥ã¥ë¥Þ¥¤¥Î¥ê¥Æ¥£¤Î¿Í¤Ë¥¹¥Ý¥Ã¥È¥é¥¤¥È¤òÅö¤Æ¤¿¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼ºîÉÊ¤Î¤è¤¦¤Ê¶ÛÄ¥´¶¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢½ª»Ï¤É¤ó¤è¤ê¤È¤·¤¿ºîÉÊ¤«¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¤½¤¦¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¡ØDiamonds¡ã¥À¥¤¥¢¥â¥ó¥É¡ä¡Ù¡Ê¥×¥ê¥ó¥»¥¹ ¥×¥ê¥ó¥»¥¹¡Ë¤ä¡Ø¤¢¤ÎÌ¼¤È¥¹¥¥ã¥ó¥À¥ë¡Ù¡Ê¥Á¥§¥Ã¥«¡¼¥º¡Ë¡¢¡Øsurvival dAnce ¡Áno no cry more¡Á¡Ù¡ÊTRF¡Ë¤Ê¤É¡¢¾¼ÏÂ¤äÊ¿À®¤òºÌ¤Ã¤¿¶Ê¤¬BGM¤È¤·¤ÆÎ®¤ì¡¢¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¤Î¤è¤¦¤Ë°¦¤¬ÍÙ¤ê½Ð¤¹¤³¤È¤â¤·¤Ð¤·¤Ð¡£²Ú¤ä¤«¤µ¤ÈNetflix¤é¤·¤¤ÁÔÂç¤µ¤ò¼¨¤·¡¢¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼¤Ë¤Ê¤ê¤¹¤®¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢¥¨¥ó¥¿¥áºîÉÊ¤È¤·¤ÆÀäÌ¯¤Ë¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò¤È¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¢¡¿§µ¤¤òÉõ°õ¤·¤¿¡¢ºØÆ£¹©¤ÎÀâÆÀÎÏ
¡¡¼Âºß¤¹¤ë·ÁÀ®³°²Ê°å¡¦ÏÂÅÄ¹Ì¼£»á¤ò±é¤¸¤¿ºØÆ£¹©¡Ê44¡Ë¤â¡¢ËÜºî¤ÎÌ¥ÎÏ¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¤¡£ËÜºî¤Ï°¦¤ÎÈ¾À¸¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÏÂÅÄ¤ÎÊª¸ì¤âÉÁ¤½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£´µ¼Ô¤Ç¤Ï¤Ê¤¯´µÉô¤·¤«¸«¤Æ¤¤¤Ê¤¤³°²Ê°å¤Ë°ãÏÂ´¶¤ò³Ð¤¨¤ëÏÂÅÄ¡£¥±¥ó¥¸¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤ò¤¤Ã¤«¤±¤ËÌÀ³Î¤Ê¿®Ç°¤ò»ý¤Ã¤Æî²¿Ê¤·¤Æ¤¤¤¯»Ñ¤Ï¥«¥Ã¥³¤è¤¯¡¢ÏÂÅÄ¤ÎÀ®Ä¹µ¤È¤·¤Æ¸«¤Æ¤âÌÌÇò¤¤¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ÏÂÅÄ¤¬°õ¾ÝÅª¤À¤Ã¤¿ÅÀ¤È¤·¤Æ¡¢¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤âµó¤²¤é¤ì¤ë¡£ºØÆ£¤¬±é¤¸¤ë¥¥ã¥é¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¥Ñ¡¼¥Þ¤¬¤«¤«¤Ã¤¿¥¦¥§¥Ã¥Æ¥£¡¼¤ÊÈ±¤Ë¡¢¥ï¥¤¥ë¥É¤ÊÉ¦¤ò¤¿¤¯¤ï¤¨¤¿¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤¬Ï¢ÁÛ¤µ¤ì¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢ÏÂÅÄ¤ÎÈ±¤Ï±ð¤ä¤«¤µ¤Ï¤Ê¤¯¡¢Í·¤Ð¤»¤¿¤è¤¦¤Ê¥Ñ¡¼¥Þ¤Ç¤â¤Ê¤¤¡£É¦¤â¤Ê¤¯¡¢¤«¤Ê¤êÃÏÌ£¤Ê°õ¾Ý¤À¡£¤Þ¤¿¡¢·ã½Â¥Ü¥¤¥¹¤Ç¼þ°Ï¤Î¿Í´Ö¤òÌµ°Õ¼±¤Î¤¦¤Á¤Ë¼«Ê¬¤Î¥Ú¡¼¥¹¤Ë»ý¤Á¹þ¤à¤³¤È¤â¤Ê¤¤¡£
¡¡ºØÆ£ÆÃÍ¤Î¿§µ¤¤¬Éõ°õ¤µ¤ì¤¿¸«¤¿ÌÜ¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢¤À¤«¤é¤³¤½°åÎÅ¤ËÂÐ¤¹¤ëÏÂÅÄ¤Î¼ÂÄ¾¤µ¤¬ºÝÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¼ê½Ñ¤Ë¤è¤Ã¤Æ´µ¼Ô¤ò»à¤Ê¤»¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¥Þ¥¹¥³¥ß¤«¤é¤Î¤Ò¤É¤¤¥Ð¥Ã¥·¥ó¥°¤ËÁø¤¦¤â¡¢¤½¤ì¤Ç¤âÂ¿¤¯¤Î´µ¼Ô¤«¤é¤Î¼ê½Ñ°ÍÍê¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¡£¤½¤ó¤Ê¿®Íê¤µ¤ì¤ë°å¼Ô¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤ËÀâÆÀÎÏ¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ËÁÆ¬¡¢³ØÀ¸»þÂå¤«¤é¡ÖÃË½÷¡×¡Ö¥ª¥«¥Þ¡×¤ÈÇÏ¼¯¤Ë¤µ¤ì¡¢³Ø¹»¤ÎÍÑ¶ñ¼¼¤ÇÃË»ÒÀ¸ÅÌÊ£¿ô¿Í¤«¤é±©¸ò¤¤Äù¤á¤Ë¤µ¤ì¡¢¥º¥Ü¥ó¤òÌµÍýÌðÍýÃ¦¤¬¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢Áá¡¹¤Ë¿´¤¬¤¨¤°¤é¤ì¤ë¥·¡¼¥ó¤¬Áê¼¡¤°¡£¤µ¤é¤Ë¤Ï¡¢½õ¤±¤òµá¤á¤ë¥±¥ó¥¸¤Ë¡¢¡Ö·¯¤Ë¤â°¤¤¤È¤³¤í¡¢¤¢¤ë¤ó¤ä¤Ê¤¤¡©¡×¡Ö¥Ê¥è¥Ê¥è¤»¤ó¤È¡¢¤â¤Ã¤ÈÃË¤é¤·¤¯¤·¤¿¤é¤¨¤¨¤È»×¤¦¤è¡×¤ÈÍ¡¤¹ÀèÀ¸¤Î°ÒÎÏ¤âÈ¾Ã¼¤Ê¤¤¡£¤½¤ÎÍ¥¤·¤¤¸ýÄ´¤¬¡¢¤è¤êµß¤¤¤Î¤Ê¤µ¤ò°õ¾Ý¤Å¤±¤ë¡£
¢¡¥¨¥ó¥¿¥á¤È¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹
¡¡À¨»´¤Ê²Ã³²¥·¡¼¥ó¤Ë²Ã¤¨¡¢ÀÅ¾´¹¼ê½Ñ¡ÊÀÊÌÅ¬¹ç¼ê½Ñ¡Ë¤Ë¤è¤Ã¤Æ½÷À¤Î¿ÈÂÎ¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤¿°¦¤¬¡¢¸òºÝÃæ¤Î¥À¥ó¥µ¡¼¡¦¥¿¥¯¥ä¡ÊµÈÂ¼³¦¿Í¡¦33¡Ë¤Î¼Â²È¤òË¬¤ì¤¿ºÝ¡¢¥¿¥¯¥ä¤Î²ÈÂ²¤«¤é¡Ö¤¢¤ó¤¿¤Ï»Ò¤É¤â¤Ï»º¤Þ¤ì¤Ø¤ó¡×¡Ö¥¿¥¯¥ä¤Ï»Ò¤É¤â¹¥¤¤ä¡£¤½¤ó¤Ê¥¿¥¯¥ä¤¬¤¢¤ó¤¿¤È°ì½ï¤Ë¤¤¤ë¤È¡¢¤¢¤Î»Ò¤Î¿ÍÀ¸¤Î¾Ð´é¤¬°ì¤Ä¸º¤ë¤ó¤ä¡×¤ÈÊÌ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ëº©´ê¤µ¤ì¤ë¥·¡¼¥ó¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÀÚ¤ê¸ý¤Ç°¦¤ÏÄÉ¤¤µÍ¤á¤é¤ì¤ë¡£
¡¡¤¿¤À¡¢ÌÀ³Î¤Ê°°Õ¤ò»ý¤Ã¤¿ÅÐ¾ì¿ÍÊª¤Ï¤¢¤Þ¤ê¸½¤ì¤Ê¤¤¡£°¦¤ÎÆü¾ï¤¬Ã¸¡¹¤È±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤ë¡£Å¨¥¥ã¥é¤¬¤¤¤Ê¤¤¤«¤é¤³¤½¡¢¤â¤È¤¤¡¢Å¨¤¬¿ÍÊª¤Ç¤Ê¤¯É÷Ä¬¤ä¶õµ¤¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¥»¥¯¥·¥ã¥ë¥Þ¥¤¥Î¥ê¥Æ¥£¤Î¿Í¤Ë¥¹¥Ý¥Ã¥È¥é¥¤¥È¤òÅö¤Æ¤¿¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼ºîÉÊ¤Î¤è¤¦¤Ê¶ÛÄ¥´¶¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢½ª»Ï¤É¤ó¤è¤ê¤È¤·¤¿ºîÉÊ¤«¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¤½¤¦¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¡ØDiamonds¡ã¥À¥¤¥¢¥â¥ó¥É¡ä¡Ù¡Ê¥×¥ê¥ó¥»¥¹ ¥×¥ê¥ó¥»¥¹¡Ë¤ä¡Ø¤¢¤ÎÌ¼¤È¥¹¥¥ã¥ó¥À¥ë¡Ù¡Ê¥Á¥§¥Ã¥«¡¼¥º¡Ë¡¢¡Øsurvival dAnce ¡Áno no cry more¡Á¡Ù¡ÊTRF¡Ë¤Ê¤É¡¢¾¼ÏÂ¤äÊ¿À®¤òºÌ¤Ã¤¿¶Ê¤¬BGM¤È¤·¤ÆÎ®¤ì¡¢¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¤Î¤è¤¦¤Ë°¦¤¬ÍÙ¤ê½Ð¤¹¤³¤È¤â¤·¤Ð¤·¤Ð¡£²Ú¤ä¤«¤µ¤ÈNetflix¤é¤·¤¤ÁÔÂç¤µ¤ò¼¨¤·¡¢¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼¤Ë¤Ê¤ê¤¹¤®¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢¥¨¥ó¥¿¥áºîÉÊ¤È¤·¤ÆÀäÌ¯¤Ë¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò¤È¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¢¡¿§µ¤¤òÉõ°õ¤·¤¿¡¢ºØÆ£¹©¤ÎÀâÆÀÎÏ
¡¡¼Âºß¤¹¤ë·ÁÀ®³°²Ê°å¡¦ÏÂÅÄ¹Ì¼£»á¤ò±é¤¸¤¿ºØÆ£¹©¡Ê44¡Ë¤â¡¢ËÜºî¤ÎÌ¥ÎÏ¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¤¡£ËÜºî¤Ï°¦¤ÎÈ¾À¸¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÏÂÅÄ¤ÎÊª¸ì¤âÉÁ¤½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£´µ¼Ô¤Ç¤Ï¤Ê¤¯´µÉô¤·¤«¸«¤Æ¤¤¤Ê¤¤³°²Ê°å¤Ë°ãÏÂ´¶¤ò³Ð¤¨¤ëÏÂÅÄ¡£¥±¥ó¥¸¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤ò¤¤Ã¤«¤±¤ËÌÀ³Î¤Ê¿®Ç°¤ò»ý¤Ã¤Æî²¿Ê¤·¤Æ¤¤¤¯»Ñ¤Ï¥«¥Ã¥³¤è¤¯¡¢ÏÂÅÄ¤ÎÀ®Ä¹µ¤È¤·¤Æ¸«¤Æ¤âÌÌÇò¤¤¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ÏÂÅÄ¤¬°õ¾ÝÅª¤À¤Ã¤¿ÅÀ¤È¤·¤Æ¡¢¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤âµó¤²¤é¤ì¤ë¡£ºØÆ£¤¬±é¤¸¤ë¥¥ã¥é¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¥Ñ¡¼¥Þ¤¬¤«¤«¤Ã¤¿¥¦¥§¥Ã¥Æ¥£¡¼¤ÊÈ±¤Ë¡¢¥ï¥¤¥ë¥É¤ÊÉ¦¤ò¤¿¤¯¤ï¤¨¤¿¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤¬Ï¢ÁÛ¤µ¤ì¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢ÏÂÅÄ¤ÎÈ±¤Ï±ð¤ä¤«¤µ¤Ï¤Ê¤¯¡¢Í·¤Ð¤»¤¿¤è¤¦¤Ê¥Ñ¡¼¥Þ¤Ç¤â¤Ê¤¤¡£É¦¤â¤Ê¤¯¡¢¤«¤Ê¤êÃÏÌ£¤Ê°õ¾Ý¤À¡£¤Þ¤¿¡¢·ã½Â¥Ü¥¤¥¹¤Ç¼þ°Ï¤Î¿Í´Ö¤òÌµ°Õ¼±¤Î¤¦¤Á¤Ë¼«Ê¬¤Î¥Ú¡¼¥¹¤Ë»ý¤Á¹þ¤à¤³¤È¤â¤Ê¤¤¡£
¡¡ºØÆ£ÆÃÍ¤Î¿§µ¤¤¬Éõ°õ¤µ¤ì¤¿¸«¤¿ÌÜ¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢¤À¤«¤é¤³¤½°åÎÅ¤ËÂÐ¤¹¤ëÏÂÅÄ¤Î¼ÂÄ¾¤µ¤¬ºÝÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¼ê½Ñ¤Ë¤è¤Ã¤Æ´µ¼Ô¤ò»à¤Ê¤»¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¥Þ¥¹¥³¥ß¤«¤é¤Î¤Ò¤É¤¤¥Ð¥Ã¥·¥ó¥°¤ËÁø¤¦¤â¡¢¤½¤ì¤Ç¤âÂ¿¤¯¤Î´µ¼Ô¤«¤é¤Î¼ê½Ñ°ÍÍê¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¡£¤½¤ó¤Ê¿®Íê¤µ¤ì¤ë°å¼Ô¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤ËÀâÆÀÎÏ¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£