◇プロ野球 オープン戦 ヤクルト3-1巨人(21日、沖縄・那覇)

巨人はオープン戦初戦に挑むも、勝利とはなりませんでした。

この日の先発マウンドにあがったのは、自身初の開幕投手を狙う山粼伊織投手。力強いボールを投げ込みながら2回無失点の好投を見せました。2回の攻撃では、昨季中日でプレーしたヤクルト・ウォルターズ投手を相手にキャベッジ選手が初球でレフトへのヒットを記録。続くダルベック選手の打球にも相手のエラーが絡み連続で出塁します。この好機で泉口友汰選手がしっかりと犠牲フライを決め、1点を先制しました。

2番手・西舘勇陽投手も2イニングを無失点に抑える中、3番手の船迫大雅投手が乱調。先頭からの2連続での3塁打で同点に追いつかれると、伊藤琉偉選手とオスナ選手のタイムリーで勝ち越しを許しました。

巨人打線は、その後得点をあげることができず。それでも選手たちがアピールを見せます。

新戦力の松浦慶斗投手や北浦竜次投手が無安打の好投。さらにダルベック選手もヒットを記録する中、サードでも落ち着いた守備を見せます。代走から出場した宇都宮葵星選手も果敢に盗塁し、持ち味を遺憾なく発揮。ルーキー・皆川岳飛選手も堂々たる風格で四球を選び、相手のミスを逃さず見事な走塁を見せるなどアピールしました。好調な様子が注目される坂本勇人選手も、快音とはならずも初球からとらえるなど順調さを見せ、阿部慎之助監督も拍手を送りました。