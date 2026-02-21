¿¼ÅÄ¶³»Ò¡Ö»ä¤Ï¥Ñ¥Ñ¥Ã»Ò¤Ç¤¹¡×¡¡¼ÂÉã¤È¤ÎÏÓÁÈ¤ß¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÂçÈ¿¶Á¡Ö³¨¤Ë¤Ê¤ë¡×¡Ö±Ç²è¤Î¤è¤¦¤ËÁÇÅ¨¡×
¡¡½÷Í¥¡¦¿¼ÅÄ¶³»Ò¡Ê43¡Ë¤¬21Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¼ÂÉã¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¡¡¿¼ÅÄ¤ÏÆ±ÆüÊüÁ÷¤ÎMBS¥Æ¥ì¥Ó¡ÖÄË²÷¡ªÌÀÀÐ²ÈÅÅ»ëÂæ¡×¡ÊÅÚÍË¸å3¡¦00¡Ë¤Ë½Ð±é¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¡¢¡ÖÈÖÁÈ¤ÎÃæ¤Ç¤â¤ªÏÃ¤·¤·¤¿¡¢Éã¤È¤Î°ìËç¡£±«¤ÎÆü¤Î¶äºÂ¤òÁê¹ç»±¤·¤ÆÊâ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡¡º£¤À¤ËÏÓ¤òÁÈ¤ó¤ÇÊâ¤¤¤¿¤ê¤¹¤ëÃçÎÉ¤·¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡×¤È¸ÀµÚ¡£Éã¤È´ó¤êÅº¤Ã¤ÆÊâ¤¯¸å¤í»Ñ¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¤½¤ó¤Ê¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¤ªÏÃ¤·¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î³§ÍÍ¡¢¤½¤·¤Æ´ÑÍ÷¤ËÍè¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿Ìó200¿Í¤Î³§ÍÍ¤È¾Ð´é¤¢¤Õ¤ì¤ë¡¢¤È¤Æ¤â³Ú¤·¤¤¼ýÏ¿¤Ç¤·¤¿¡ª¡ª¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¤Ç¡Ö³§ÍÍÈ¿¹³´ü¤Ã¤Æ¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡×¡Ö»ä¤Ï¤º¤Ã¤È¥Ñ¥Ñ¤Ã»Ò¤Ç¤¹¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡Ö³¨¤Ë¤Ê¤ë¡¡¥É¥é¥Þ¤ß¤¿¤¤¡×¡Ö±Ç²è¤Î1¥·¡¼¥ó¤Î¤è¤¦¤ÊÁÇÅ¨¤Ê¼Ì¿¿¤Ç¤¹¤Í¡×¡ÖÀµÌÌ¤«¤é¤Î¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤â¸«¤¿¤«¤Ã¤¿¡ª¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£