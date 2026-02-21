¿¼ÅÄ¶³»Ò¤¬·¤¤Î¥µ¥¤¥º¹ðÇò¡ª¡ÖÂ¤¬Âç¤¤¤¡×¡ÖÏÂÅÄ¥¢¥»Ò¤ÈÆ±¤¸¥µ¥¤¥º¡×¥Í¥Ã¥È¤ËÎ®¤ì¤ë¥¦¥ï¥µ¤Î¿¿Áê¸ì¤ë
¡¡½÷Í¥¿¼ÅÄ¶³»Ò¡Ê43¡Ë¤¬21ÆüÊüÁ÷¤ÎMBS¥Æ¥ì¥Ó¡ÖÄË²÷¡ªÌÀÀÐ²ÈÅÅ»ëÂæ¡×¡ÊÅÚÍË¸å3¡¦00¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¡ÖÂç¤¤¤¡×¤È¥¦¥ï¥µ¤ÎÂ¤Î¥µ¥¤¥º¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡ÈÖÁÈ35¼þÇ¯µÇ°¤Ç200¿Í¤Î´ØÀ¾¿Í¤¬½¸·ë¤·¡¢Âçºå¤Ç¤Î¸ø³«¼ýÏ¿¤¬½é¤È¤¤¤¦¿¼ÅÄ¤Ë¼ÁÌä¤ò¤Ö¤Ä¤±¤¿¡£¤¢¤ë´ÑµÒ¤Ï¡ÖÂ¤Î¥µ¥¤¥º¤¬27¥»¥ó¥Á¤Ç¡¢¤«¤ï¤¤¤¤¥µ¥ó¥À¥ë¤¬Íú¤±¤Ê¤¤¡×¤È¤ÎÇº¤ß¤È¤È¤â¤Ë¡¢¡Ö¿ÍÀ¸¤Ç°ìÈÖ¤Ä¤é¤«¤Ã¤¿¤³¤È¡×¤òÌä¤¦¤¿¡£
¡¡¼Â¤Ï¿¼ÅÄ¤â¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤Ê¤É¤ÇÂ¤¬Âç¤¤¤¤È¤Î¾ðÊó¤¬Î®¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤Ë¿¼ÅÄ¤Ï¡ÖÏÂÅÄ¥¢¥»Ò¤µ¤ó¤ÈÆ±¤¸¥µ¥¤¥º¤À¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤±¤É¡×¤È¼«¤éÀÚ¤ê½Ð¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖÅö»þ¡¢Âç¤¤á¤Î¥¹¥Ë¡¼¥«¡¼¤òÍú¤¯¤Î¤¬¤Ï¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡£¤ª¤½¤í¤¤¤Ç¡Ä¤Ã¤Æ¡ÊÏÂÅÄ¤Ë¡Ë¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤È²óÁÛ¡£¡Ö¥¢¥»Ò¤µ¤ó¤¬¡È¿¼¥¥ç¥ó¤ÈÆ±¤¸¤À¡Á¡ª¡É¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ì¤¬¤É¤ó¤É¤óµ»ö¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡×¤È¥¦¥ï¥µ¤¬¹¤Þ¤Ã¤¿·Ð°Þ¤òÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖËÜÅö¤Ï24¥»¥ó¥Á¤«24.5¥»¥ó¥Á¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢¡Ö¤Ç¤âÈÝÄê¤¹¤ë¾ì¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢º£Æü¤ä¤Ã¤È¡Ä¡×¤È¿¿Áê¤ò¸ì¤ì¤¿¤³¤È¤Ë°Â¤É¤·¤¿ÍÍ»Ò¡£¡Ö¤À¤Ã¤Æ¤½¤ó¤Ê26.5¤È¤«¤Ë¸«¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¥¢¥Ã¥³¤µ¤ó¤¬26.5¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡×¤È¥Ñ¥ó¥×¥¹¤òÍú¤¯ÁÇÂ¤òÆ§¤ß½Ð¤·¡¢¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¡£
¡¡¤Á¤Ê¤ß¤Ë¿ÍÀ¸¤Ç°ìÈÖ¤Ä¤é¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¡ÖÃæ³ØÀ¸¤«¤é¤ª»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢³Ø¶È¤È¤ÎÎ¾Î©¡£ÀÎ¤ÏÄ«¤Þ¤Ç»£±Æ¤·¤Æ¤¿¤Î¤Ç¡£³Ø¹»¤Ë¹Ô¤¯¤Î¤¬µ×¤·¤Ö¤ê¤¹¤®¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Î¶µ¼¼¤¬Ê¬¤«¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡£Í§¤À¤Á¤ËÅÅÏÃ¤·¤Æ¡È»ä¤Ã¤Æ¡È²¿Ç¯²¿ÁÈ¤À¤Ã¤±¡©¡É¤Ã¤ÆÊ¹¤¤¤¿¡×¤È¶ì¾Ð¤¤¤À¤Ã¤¿¡£