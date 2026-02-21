Í®´õÎé²»¡¢¤ª¼ò¤Ç¤Î¼ºÇÔ¹ðÇò¡Ä²°Âæ¤Ç¤ª¤Ç¤ó¤ÈÇ®¤«¤ó³Ú¤·¤ß¡Ö¼¡¤ÎÆü»È¤¤Êª¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤°¤é¤¤¡×
¡¡¸µÊõÄÍ²Î·àÃÄÀ±ÁÈ¥È¥Ã¥×¥¹¥¿¡¼¤ÎÍ®´õÎé²»¡Ê46¡Ë¤¬21Æü¡¢ÅÔÆâ¤ÇÃø½ñ¡ÖÍ®´õ²£Ä®¡×¡Ê¥Ö¥é¥¦¥ó¥º¥Ö¥Ã¥¯¥¹¡Ë¤ÎÈ¯ÇäµÇ°¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
¡¡ÊõÄÍÂàÃÄ¸å¤Î2017Ç¯¤«¤é»¨»ï¡ÖBARFOUT¡ª¡×¤ÇÏ¢ºÜ¤·¤Æ¤¤¤¿µï¼ò²°¤Ê¤É¤ò½ä¤Ã¤¿¤â¤Î¤ò¤Þ¤È¤á¤¿¤â¤Î¡£Ç°´ê¤ÎÃ±¹ÔËÜ²½¤Ë¡ÖÅìµþ¤Î¤³¤È¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤¤Ãæ¤Ç»Ï¤Þ¤Ã¤¿Ï¢ºÜ¤Ê¤Î¤ÇËÜ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¦¤ì¤·¤¤¡×¤È¤«¤ß¤·¤á¤¿¡£
¡¡ÉáÃÊ¤«¤é¤ª¼ò¤òÓÏ¤à¤È¤¤¤¦¤¬¡¢ÊõÄÍ»þÂå¤ÎÅìµþ¸ø±é´ü´ÖÃæ¤ËÂç¤¤Ê¼ºÇÔ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡Ö½é¤á¤Æ²°Âæ¤Ç¤ª¤Ç¤ó¤ÈÇ®¤«¤ó¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤é¡¢¼¡¤ÎÆü¤ÏÁáÄ«¤«¤é¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥é¥ó¥É¤Ë¹Ô¤¯Í½Äê¤À¤Ã¤¿¤±¤É»È¤¤Êª¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤°¤é¤¤°û¤ó¤Ç¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×¤ÈÀÖÍç¡¹¤ËÌÀ¤«¤·¤¿¡£