±ºÏÂ¤¬º¸£Ó£Â²®¸¶ÂóÌé¢ª±¦£Ó£Â´Øº¬µ®Âç¤Ç·è¾¡¥´¡¼¥ë¡¡ºòµ¨ÂçÇÔ¢ª±þ±ç¥Ü¥¤¥³¥Ã¥È¤Î°ø±ï¡¦²£ÉÍ£Í¤Ë¥ê¥Ù¥ó¥¸

¡¡±ºÏÂ¤Ï¥µ¥¤¥É¥Ð¥Ã¥¯¤Î£²¿Í¤Ç·è¾¡¥´¡¼¥ë¤òÃ¥¤¦¤Ê¤É¡¢ºòµ¨ÂçÇÔ¤·¤¿²£ÉÍ£Í¤Ë¥¢¥¦¥§¡¼¤Ç£²¡½£°¤È¾¡Íø¤·¡¢º£µ¨£²¾¡ÌÜ¤òµó¤²¤¿¡££°¡½£°¤Ç·Þ¤¨¤¿¸åÈ¾£±£°Ê¬¡£º¸¥µ¥¤¥É¥Ð¥Ã¥¯¤Î£Ä£Æ²®¸¶ÂóÌé¤Î¥¯¥í¥¹¤Ë¡¢¥´¡¼¥ëÁ°¤Þ¤Ç¿ÊÆþ¤·¤Æ¤¤¿±¦¥µ¥¤¥É¥Ð¥Ã¥¯¤Î£Ä£Æ´Øº¬µ®Âç¤¬¥Ø¥Ç¥£¥ó¥°¤Ç¥·¥å¡¼¥È¡£°ìÅÙ¤ÏÁê¼ê£Ç£Ë¤Ë»ß¤á¤é¤ì¤¿¤¬¡¢¤³¤Ü¤ìµå¤Ë¤¤¤ÁÁá¤¯È¿±þ¤·¤¿´Øº¬¤¬±¦Â¤Ç²¡¤·¹þ¤ó¤À¡£¤µ¤é¤Ë¸åÈ¾£³£¹Ê¬¡¢²£ÉÍ£Í¡¦£Ç£ËÌÚÂ¼Î¿Ìé¤Î¥¥Ã¥¯¥ß¥¹¤«¤é·Þ¤¨¤¿¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò¡¢ÅÓÃæ½Ð¾ì¤Î£Í£ÆÁáÀîÈ»Ê¿¤¬·è¤á¤Æ»î¹ç¤ò·èÄê¤Å¤±¤¿¡£
¡¡±ºÏÂ¤ÏºòÇ¯£±£°·î¤ÎÆü»º¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¤ÎÂÐÀï¤Ç¤Ï¡¢»ÄÎ±Áè¤¤¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿²£ÉÍ£Í¤Ë£°¡½£´¤ÈÂçÇÔ¡£¤³¤Î»î¹ç¤ò¼õ¤±¡¢¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤¬¥·¡¼¥º¥ó½ªÈ×¤Î¿ô»î¹ç¤Ç±þ±ç¤ò¥Ü¥¤¥³¥Ã¥È¤¹¤ë»öÂÖ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¡£¤³¤Î»î¹ç¤Ç¤ÏÆ±¤¸ÉñÂæ¤Ç¥ê¥Ù¥ó¥¸¤ò²Ì¤¿¤·¡¢¥¢¥¦¥§¡¼¤Þ¤Ç¶î¤±¤Ä¤±¤¿¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Ë¾¡Íø¤òÆÏ¤±¤¿¡£
¡¡°ìÊý¤Ç²£ÉÍ£Í¤Ï³«Ëë£³Ï¢ÇÔ¡££Ä£Æ¥é¥¤¥ó¤ò¹â¤¯ÀßÄê¤·¹¶·âÅª¤Ê»ÑÀª¤Ï¤ß¤»¤¿¤¬¡¢¥´¡¼¥ë¤¬±ó¤¤Å¸³«¤Ë¡£Á°È¾£³£´Ê¬¤Ë¤Ïº£µ¨²ÃÆþ¤·¤Æ½éÀèÈ¯¤·¤¿£Æ£×¥Ç¥£¡¼¥ó¡¦¥Ç¥¤¥Ó¥Ã¥É¤¬¥µ¥¤¥É¤«¤é¤Î¥¯¥í¥¹¤Ç¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò·Þ¤¨¤¿¤¬¡¢¥·¥å¡¼¥È¤ÏÏÈ¤òÂª¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤º¡£¸åÈ¾¤Ï¹â¤¤¼éÈ÷¥é¥¤¥ó¤ÎÎ¢¤ò¤Ä¤«¤ì¤ë¥·¡¼¥ó¤âÁý¤¨¤¿¤¬¡¢£±¼ºÅÀ¸å¤Ë¤Ï¹¶·â¤Î°µÎÏ¤ò¶¯¤á¤Æ²¡¤·ÊÖ¤¹»þ´Ö¤âÁý¤¨¤¿¡£¤·¤«¤·¥ß¥¹¤«¤é¤Î£²¼ºÅÀÌÜ¤¬¶Á¤¡¢³«Ëë¤«¤é£³»î¹çÌÜ¤Ç¤â¾¡¤ÁÅÀ¤òµó¤²¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£