Ãæ³Ø¹»¤ÎÉô³èÆ°¤ò¡ÈÃÏ°è¤Î¥¯¥é¥Ö¡É¤Ç¡Ö2031Ç¯ÅÙ¤Þ¤Ç¤Î´°Á´°Ü¹ÔÌÜ»Ø¤¹¡×ÇØ·Ê¤Ë¾¯»Ò²½¤È¶µ°÷¤ÎÉéÃ´·Ú¸º
¶µ¿¦°÷¤ÎÉéÃ´·Ú¸º¤Ê¤É¤Î¤¿¤á¡¢Ãæ³Ø¹»¤ÎÉô³èÆ°¤òÃÏ°è¤Î¥¯¥é¥Ö¤Ç¹Ô¤¦¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤·¹ç¤¦ÂçÊ¬¸©¤Î°Ñ°÷²ñ¤¬20Æü³«¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¹ñ¤ÏµÙÆü¤ÎÃæ³Ø¹»¤ÎÉô³èÆ°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢6Ç¯¸å¤Þ¤Ç¤Ë´°Á´°Ü¹Ô¤òÌÜ»Ø¤¹¤È¤·¤Æ¤¤¤Æ¸©¶µ°Ñ¤Ï3·îËö¤Þ¤Ç¤ËÊý¿Ë¤ò¤Þ¤È¤á¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
Ãæ³Ø¹»¤ÎÉô³èÆ°¤ò½ä¤Ã¤Æ¤Ï¾¯»Ò²½¤ä¶µ¿¦°÷¤ÎÄ¹»þ´Ö¶ÐÌ³¤Ê¤É¤òÇØ·Ê¤ËÃÏ°è¤Î¥¯¥é¥Ö¤Ç¹Ô¤¦¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¹ñ¤¬¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸©¶µ°Ñ¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¸½ºß¡¢µÙÆü¤ÎÃæ³Ø¹»¤ÎÉô³èÆ°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¸©Æâ¤Ç¤ÏÁ´¤Æ¤Î»ÔÄ®Â¼¤¬ÃÏ°è¤Î¥¯¥é¥Ö¤Ø¤Î°Ü¹Ô¤ËÃå¼ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
ÂçÊ¬»Ô¤Ç³«¤«¤ì¤¿20Æü¤Î²ñµÄ¤Ç¤Ï¡Ö2031Ç¯ÅÙ¤Þ¤Ç¤Î´°Á´°Ü¹Ô¤òÌÜ»Ø¤¹¡×¤È¤¹¤ë¹ñ¤Î¿·¤¿¤Ê¥¬¥¤¥É¥é¥¤¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀâÌÀ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î¤¦¤¨¤Ç¡¢¸©Æâ¤Î²ÝÂê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ°Õ¸«¤¬¸ò¤ï¤µ¤ì½ÐÀÊ¤·¤¿°Ñ°÷¤«¤é¤ÏÎý½¬¤ò¤¹¤ë»ÜÀß¤äÈ÷ÉÊ¤Î³ÎÊÝ¤ò¤É¤¦¤¹¤ë¤«¤ä¡¢ÃÏ°è¤Î¥¯¥é¥Ö¤Ç¥È¥é¥Ö¥ë¤¬¤¢¤Ã¤¿»þ¤Ë³Ø¹»¤ÈÏ¢·È¤¹¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤À¤È¤¤¤Ã¤¿°Õ¸«¤¬½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¸©¶µ°Ñ¤Ï»ÔÄ®Â¼¤Î¼ÂÂÖ¤òÇÄ°®¤·¡¢3·îËö¤Þ¤Ç¤ËÊý¿Ë¤ò¤Þ¤È¤á¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Éô³èÆ°¤ÎÃÏ°èÅ¸³«¤Ï¾¯»Ò²½¤È¡¢¶µ°÷¤ÎÉéÃ´·Ú¸º¤¬ÇØ·Ê¤Ë¤¢¤ê¹ñ¤Ï¤Þ¤º¤ÏµÙÆü¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿Ê¤á¤ëÊý¿Ë¤Ç¤¹¡£
¸©Æâ¤Î¼«¼£ÂÎ¤Ç¤â¤¹¤Ç¤Ë¼è¤êÁÈ¤ß¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Ë¸åÂçÌî»Ô¤Ç¤Ï7¤Ä¤ÎÃæ³Ø¹»¤Ë20°Ê¾å¤ÎÉô³èÆ°¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬µÙÆü¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯Ê¿Æü¤â´Þ¤á¤Æ2026Ç¯²Æ¤Þ¤Ç¤ËÃÏ°è¤Î¥¯¥é¥Ö¤Ç¹Ô¤¦¤³¤È¤Ë¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
»Ò¶¡¤¿¤Á¤ÎÉô³èÆ°¤¬Âç¤¤¯ÊÑ²½¤¹¤ë¤³¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¡¢¸©¶µ°Ñ¤¬3·îËö¤Þ¤Ç¤Ë¤Þ¤È¤á¤ëÊý¿Ë¤¬¤É¤¦¤Ê¤ë¤Î¤«ÃíÌÜ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£