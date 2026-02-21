¡ÖÉã¤¬°ä¤·¤¿Åò¤Î²Ö¤ò¼é¤ë¡×Âç³ØÀ¸¤À¤Ã¤¿Ì¼¤¬·è°Õ¡¢ÊÌÉÜ¤Î²¹Àô¿å¡ßÅò¤Î²Ö¤Çºî¤ëÆÃÊÌ¤Ê²½¾ÑÉÊ¡Ú¥¢¥È¥Ä¥®¡Û
Éã¤«¤éÌ¼¤Ø¡¢ÊÌÉÜ¤Î·Ã¤ß¤òÌ¤Íè¤Ø¤Ä¤Ê¤°
ÊÌÉÜ»ÔÌÀã©¡Ê¤ß¤ç¤¦¤Ð¤ó¡ËÃÏ¶è¡£¡ÖÅò¤Î²Ö¡×¤òÀ½Â¤¤¹¤ë¡ÖÅò¤Î²Ö¾®²°¡×¤¬Î©¤ÁÊÂ¤Ö¡£
²¹Àô¤ÎÊ®µ¤¤ÈÀÄÇ´ÅÚ¤òÍøÍÑ¤·¤¿À¤³¦¤Ç¤âÄÁ¤·¤¤¤â¤Î¤À¡£
¤³¤ÎÌÀã©¤Ç¡¢ÁÏ¶È¼Ô¤Ç¤¢¤ëÉã¤ÎµÞÀÂ¤ò¼õ¤±¡¢Âç³ØÀ¸¤Î»þ¤Ë»ö¶È¤ò°ú¤·Ñ¤°·è°Õ¤ò¤·¤¿½÷À¤¬¤¤¤ë¡£ÊÌÉÜ¤Î·Ã¤ß¤ò³è¤«¤·¤¿²½¾ÑÉÊ¤Å¤¯¤ê¤ËÄ©¤àÏÆ²°¤Ò¤¤¤í¤µ¤ó¡Ê£²£·¡Ë¤ò¼èºà¤·¤¿¡£
ÊÌÉÜ¤Î·Ã¤ß¤ò¤«¤¿¤Á¤Ë¡¢¥Õ¥í¥à¥¢ー¥¹
Åò¤±¤à¤ê¤¬Î©¤Á¾å¤ëÊÌÉÜ»ÔÌÀã©¡Ê¤ß¤ç¤¦¤Ð¤ó¡Ë¡£¤³¤ÎÃÏ¤ËµòÅÀ¤òÃÖ¤¯¤Î¤¬¡¢²½¾ÑÉÊ¤ÎÀ½Â¤¡¦ÈÎÇä¤ò¼ê¤¬¤±¤ë¡Ö¥Õ¥í¥à¥¢ー¥¹¡×¤À¡£
1995Ç¯¤ËÏÆ²°µ®É×¤µ¤ó¤¬ÁÏ¶È¡£¸½ºß¤ÏÌ¼¤Î¤Ò¤¤¤í¤µ¤ó¤¬ÊÌÉÜ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÁÇºà¤ò³è¤«¤·¤¿¥×¥í¥À¥¯¥È¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
²¹Àô¿å¤È¼«¼ÒÀ½Â¤¤Î¡ÖÅò¤Î²Ö¡×¤¬¼çÌò
Ãæ¤Ç¤â°ìÈÖ¤Î¿Íµ¤¤ò¸Ø¤ë¤Î¤¬ÊÝ¼¾¥¯¥êー¥à¤Ç¤¢¤ë¡£
¸¶ÎÁ¤Î£±¤Ä¤Ï¡Ö²¹Àô¿å¡×¡£¥Æ¥Ê¥ó¥È¤ò¹½¤¨¤ë¡Ö¤«¤Þ¤ÉÃÏ¹ö¡×¤Î²¹Àô¿å¤ò¤¿¤Ã¤×¤ê¤È´Þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¤â¤¦°ì¤Ä¤Î½ÅÍ×¤Ê¸¶ÎÁ¤¬¡ÖÅò¤Î²Ö¡×¤À¡£
¤³¤ÎÅò¤Î²Ö¤Ï¡¢ÃÏ²¼¤«¤éÊ®½Ð¤¹¤ë¥¬¥¹¤ÈÀÄÇ´ÅÚ¤òÈ¿±þ¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Çºî¤é¤ì¤ë¡¢¤Þ¤µ¤ËÂçÃÏ¤Î·ë¾½¡£
¥Õ¥í¥à¥¢ー¥¹¤Ç¤Ï¡¢¤³¤Îµ®½Å¤Ê¸¶ÎÁ¤ò¼«¼Ò¤ÇÀ½Â¤¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
ÁÛÄê³°¤À¤Ã¤¿»ö¶È¾µ·Ñ
¤Ò¤¤¤í¤µ¤ó¤¬Éã¤ÎÀ×¤ò·Ñ¤®¡¢2ÂåÌÜ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï2022Ç¯¤Î¤³¤È¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤ì¤ÏÈà½÷¤Î¿ÍÀ¸¤Ë¤È¤Ã¤ÆÁÛÄê³°¤Î½ÐÍè»ö¤À¤Ã¤¿¡£
――ÏÆ²°¤Ò¤¤¤í¤µ¤ó¡Ö»ä¤¬Âç³Ø4Ç¯À¸¤Îº¢¤ËÉã¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤Ç¡¢¤½¤³¤«¤é°ú¤·Ñ¤°¤³¤È¤ò·è¤á¤Þ¤·¤¿¡£¡×
ÆÍÁ³¤ÎÊÌ¤ì¤¬¡¢Èà½÷¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤òÂç¤¤¯ÊÑ¤¨¤ëÅ¾µ¡¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
½¢¿¦¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÌðÀè¤Îë¾Êó
ÍÄ¤¤º¢¤ÎÌ´¤Ï¥Ð¥ì¥êー¥Ê¡£10Âå¤ò¥Õ¥é¥ó¥¹¤Ç²á¤´¤·¡¢¥Ð¥ì¥¨¤ËÂÇ¤Á¹þ¤ó¤À¡£
µ¢¹ñ¸å¤ÏAPU¡ÊÎ©Ì¿´Û¥¢¥¸¥¢ÂÀÊ¿ÍÎÂç³Ø¡Ë¤ËÆþ³Ø¡£Â´¶È¸å¤Ï¹ñºÝÅª¤Ê»Å»ö¤ò¤·¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¡¢Åìµþ¤Ç¤Î½¢¿¦¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÌðÀè¤Îë¾Êó¤À¤Ã¤¿¡£¸ÍÏÇ¤¤¤â¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
――ÏÆ²°¤Ò¤¤¤í¤µ¤ó¡Ö·Ñ¤°¤«¡¢·Ñ¤¬¤Ê¤¤¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¦ÁªÂò»è¤ò¤â¤é¤ï¤ì¤Æ¡£¤Ç¡¢·ë¶É¡¢¤¹¤´¤¯¤ä¤Ã¤Ñ¤êÅò¤Î²Ö¤È¤«²¹Àô¤È¤«¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿Éã¤Î¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿»Å»ö¤Ë¤¹¤´¤¯Ì¥ÎÏ¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢·Ñ¤°¤³¤È¤ò·èÃÇ¤·¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤¹¡£¡×
Éã¤¬¾ðÇ®¤òÃí¤¤¤À»Å»ö¤ÎÌ¥ÎÏ¤¬¡¢Èà½÷¤ÎÇØÃæ¤ò²¡¤·¤¿¡£
Éã¤ÎÇØÃæ¤òÃÎ¤ë¡Ö¤«¤Þ¤ÉÃÏ¹ö¡×ÂåÉ½¤Î±§ÅÔµÜ¤µ¤ó
¥Õ¥í¥à¥¢ー¥¹¤Î¥Æ¥Ê¥ó¥È¤¬¤¢¤ë¡Ö¤«¤Þ¤ÉÃÏ¹ö¡×¤ÎÂåÉ½¡¢±§ÅÔµÜ¤µ¤ó¤Ï¡¢Éã¡¦µ®É×¤µ¤ó¤ò¤è¤¯ÃÎ¤ë¿ÍÊª¤Î°ì¿Í¤À¡£
――±§ÅÔµÜ¤µ¤ó¡Öµ¤¤µ¤¯¤ÊÌÀ¤ë¤¤ÃËÁ°¤Î¼ÒÄ¹¤Ç¤·¤¿¡£¤¢¤Î¡¢Ëè·î°û¤ß²ñ¤·¤Æ¤Æ¡¢¤¢¤ë°ÕÌ£¤â¤¦°û¤ßÍ§Ã£¤Ë¶á¤¤´¶¤¸¤Ç¤¹¡£¡×
¤½¤ó¤Ê±§ÅÔµÜ¤µ¤ó¤Ï¡¢2ÂåÌÜ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Ò¤¤¤í¤µ¤ó¤Î»Ñ¤Ë´üÂÔ¤ò´ó¤»¤ë¡£
――±§ÅÔµÜ¤µ¤ó¡Ö»Å»ö¤¬¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤¤¤È¡£¿Í¤È¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¤³¤ì¤«¤é¤â¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë¸À¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£¤ä¤Ï¤ê¤ª¼ã¤¤¤Î¤ÇÇ¯Îð¤â³Ú¤·¤ß¤Ê·Ð±Ä¼Ô¤Î°ì¿Í¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£¡×
¼é¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¿Ê²½¤µ¤»¤ë¡£Ì¤Íè¤Ø¤ÎÄ©Àï
¸ÍÏÇ¤¤¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿»Å»ö¤â¡¢º£¤Ç¤Ï¸Ø¤ì¤ë¤â¤Î¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£Éã¤«¤é¼õ¤±·Ñ¤¤¤À¾¦ÉÊ¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¿·¾¦ÉÊ¤Î³«È¯¤Ë¤âÎÏ¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
――ÏÆ²°¤Ò¤¤¤í¤µ¤ó¡Öº£¤¢¤ë¾¦ÉÊ¤Ë²Ã¤¨¤Æ»È¤¨¤ë¤â¤Î¤¬¤Ê¤¤¤«¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¡¢ÀÐ¸´¤À¤È¤«Àö´é¤Î¥Õ¥©ー¥à¤È¤«¤Ç¤¹¤Í¡¢¤³¤ÎÅÚÃÏ¤À¤«¤é¤³¤½¤Ç¤¤ë¤â¤Î¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤½¤Î»×¤¤½Ð¤È¤È¤â¤Ë¡¢¤ª²È¤Ë»ý¤Áµ¢¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¤Ê¾¦ÉÊ¤ò¡¢ºî¤ê¤¿¤¤¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡×
Éã¤Ø¤Î»×¤¤¤È¡¢ÃÏ¸µÊÌÉÜ¤Ø¤Î°¦¡£
¡ÖÅÁÅý¤ò¼é¤ê¤Ê¤¬¤é¿Ê²½¤µ¤»¤Æ¤¤¤¯¡×
27ºÐ¤Î¼ã¤¸å·Ñ¼Ô¤Î³Ð¸ç¤¬¡¢ÃÏ°è¤Î°é¤ó¤Ç¤¤¿¤«¤±¤¬¤¨¤Î¤Ê¤¤»ñ»º¤òÌ¤Íè¤Ø¤È¤Ä¤Ê¤¤¤Ç¤¤¤¯¡£
