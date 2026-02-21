¹áÎ¤Æà¡¡42ºÐÃÂÀ¸Æü¤ËÌó1Ç¯¤Ö¤ê¥¤¥ó¥¹¥¿¹¹¿·¡¡¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¤Ê¶á±Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó´¿´î¡Ö¤º¤Ã¤È¤º¤Ã¤ÈÂç¹¥¤¡×
¡¡½÷Í¥¡¦¹áÎ¤Æà¤¬21Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¤³¤ÎÆü¤¬42ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤Ç¡¢½ËÊ¡¤ÎÀ¼¤Ë´¶¼Õ¤·¤¿¡£
¡¡¹áÎ¤Æà¤Ï¡ÖThank you for your B.D message¡×¤ÈÃÂÀ¸Æü¤ò½ËÊ¡¤¹¤ë¥á¥Ã¥»¡½¥¸¤Ø¤Î´¶¼Õ¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Î¹¹¿·¤ÏºòÇ¯3·î°ÊÍè¡£¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¤Ê¶á±Æ¤â¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Î¡Ö¤ªÃÂÀ¸Æü¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ö¤º¤Ã¤È¤º¤Ã¤ÈÂç¹¥¤¡×¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤â¤º¤Ã¤È±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÖÁÇÅ¨¤Ê1Ç¯¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡×¤Ê¤É¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬Â¿¿ô´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£