¿¼ÅÄ¶³»Ò¡¡Éã¤Î°Õ³°¤Ê¿¦¶ÈÌÀ¤«¤·¡¢¤µ¤ó¤Þ¡Ö¤Û¤ª¡ª¡×¡Ö¤¨¤Ã¡©¡ª¡×¡¡²Ä°¦¤¹¤®¤ë£±£´ºÐ»þ¤Î»Ñ¤Ë¡ÖÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤Ê¡¢¤Û¤ó¤Ã¤È¤Ë¡×¥¹¥¿¥¸¥ª¤â¡Ö¤¢¤é¡Á¡ª¡×
¡¡£Í£Â£Ó¡ÖÄË²÷¡ªÌÀÀÐ²ÈÅÅ»ëÂæ¡¡£³£µ¼þÇ¯¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¡×¤¬£²£±Æü¡¢ÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢½÷Í¥¡¦¿¼ÅÄ¶³»Ò¡Ê£´£³¡Ë¤¬¥²¥¹¥È½Ð±é¤·¤¿¡£
¡¡ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¤Î¤¤Ã¤«¤±¤¬¡¢Åö»þÃæ£²¡Ê£±£´ºÐ¡Ë¤À¤Ã¤¿»þ¤Ë±þÊç¤·¤¿£±£¹£¹£¶Ç¯¤Î¥Û¥ê¥×¥í¥¹¥«¥¦¥È¥¥ã¥é¥Ð¥ó¤Ç¥°¥é¥ó¥×¥ê¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¤³¤È¡¢º£Ç¯¤¬¥Ç¥Ó¥å¡¼£³£°¼þÇ¯¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ê¤É¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¡£
¡¡¥Ç¥Ó¥å¡¼¤Î¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿¼ÅÄ¤Ï¡ÖÉã¤¬ÅÔÄ£¤Î¹Êó¤Ë¶Ð¤á¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤Æ¡£¹Êó¤Ç¡¢ÈÖÁÈ¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡Ä¡×¤ÈÀâÌÀ¤¹¤ë¤È¡¢ÌÀÀÐ²È¤µ¤ó¤Þ¤Ï¡Ö¤Û¤ª¡ª¡×¡Ö¤¨¤Ã¡©¡ªÅÔÄ£¤ÎÈÖÁÈ¤ò¡©¡×¤È¶Ã¤¡£¡Ö¡Ê¥í¥±¤ËÍ·¤Ó¤Ë¡Ë¹Ô¤Ã¤¿»þ¤Ë¡¢¥Û¥ê¥×¥í¤Î¿Í¤¬¤¤¤Æ¡¢¥¹¥«¥¦¥È¤µ¤ì¤Æ¡£¥¹¥«¥¦¥È¥¥ã¥é¥Ð¥ó¤Ë½Ð¤Ê¤¤¤«¡©¤Ã¤Æ¡ÊÍ¶¤ï¤ì¤Æ¡Ë¡×¤ÈÎ¢Â¦¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Ë¤µ¤ó¤Þ¤Ï¡Ö¤â¤¦¥Û¥ê¥×¥í¤¬¥¹¥«¥¦¥È¤·¤Æ¡¢¡Ê¥¹¥«¥¦¥È¥¥ã¥é¥Ð¥ó¤Ë¡Ë½Ð¤Ê¤¤¤«¡©¤Ï¤â¤¦Í¥¾¡¤ä¤Ê¡×¤È¤¦¤Ê¤º¤¡£¥°¥é¥ó¥×¥ê¼õ¾Þ»þ¤Î¼Ì¿¿¤â¾Ò²ð¤µ¤ì¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ï°ìÀÆ¤Ë¡Ö¤¢¤é¡Á¡ª¡×¤È²Ä°¦¤µ¤ËÀ¼¤¬¡£¤µ¤ó¤Þ¤Ï¡ÖÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤Ê¡¢¤Û¤ó¤Ã¤È¤Ë¡×¤È»×¤ï¤º¸ý¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¸½ºß¤ÏÅÔÄ£¤òÂà¿¦¤·¤¿Éã¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤¹¤´¤¤ÃçÎÉ¤·¤Ç¤¹¡£ÏÓÁÈ¤ó¤ÇÊâ¤¤¤¿¤ê¡¢¥Ð¥¤¥Ð¥¤¤¹¤ë»þ¤Ï¥Ï¥°¤·¤Æ¡×¤È¾Ð´é¡£¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç¤â£²¿Í¤Ç¡ÖÁê¹ç¤¤»±¡×¤ò¤·¤ÆÊâ¤¯¸å¤í»Ñ¤Î¼Ì¿¿¤¬¾Ò²ð¤µ¤ì¡¢Á¢¤àÀ¼¤¬Â³¡¹¡£¡Ö¡ÊÉã¤Ï¡Ë¤È¤Ë¤«¤¯Í¥¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£