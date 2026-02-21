Í½»»3·îÃæÀ®Î©¤ØÁá¤¯¤â¹¶ËÉ¡¡Í¿ÅÞ¡Ö¿³µÄÃ»½Ì¤ò¡×¡¢ÌîÅÞ¤ÏÈ¿È¯
¡¡¹ñ²ñ¤ÏÏ¢µÙÌÀ¤±¤Î24Æü¤«¤é¡¢½°»²Î¾±¡¤Ç¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁê¤Î»ÜÀ¯Êý¿Ë±éÀâ¤Ê¤ÉÀ¯ÉÜ4±éÀâ¤ËÂÐ¤¹¤ëÂåÉ½¼ÁÌä¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¡£Í¿ÅÞ¤Ï½°±¡Áª¤Ë°µ¾¡¤·¤¿¡Ö¿ô¤ÎÎÏ¡×¤òÇØ·Ê¤Ë¡¢2026Ç¯ÅÙÍ½»»°Æ¤Î3·îÃæÀ®Î©¤Ø¿³µÄ»þ´ÖÃ»½Ì¤ò¡ÖÍ½¹ð¡×¤·¤¿¡£ÌîÅÞ¤Ï¡¢ÃúÇ«¤Ê¹ñ²ñ±¿±Ä¤È½¼¼Â¿³µÄ¤òµá¤á¤Æ¶¯¤¯È¿È¯¡£ËÜ³ÊÏÀÀï¤òÁ°¤Ë¡¢Áá¤¯¤âÍ¿ÌîÅÞ¤Î¹¶ËÉ¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡À¯ÉÜ¤ÏÎãÇ¯¡¢1·î¾¤½¸¤ÎÄÌ¾ï¹ñ²ñËÁÆ¬¤ËÍ½»»°Æ¤òÄó½Ð¤·¡¢½°»²·×2¥«·îÄøÅÙ¤Î¿³µÄ¤Ç3·îËö¤ËÀ®Î©¤µ¤»¤Æ¤¤¿¡£º£Ç¯¤ÏÄÌ¾ï¹ñ²ñËÁÆ¬¤Ç½°±¡¤¬²ò»¶¤µ¤ì¤¿±Æ¶Á¤Ç¡¢Äó½Ð¤¬Ìó1¥«·îÃÙ¤ì¤Î2·î20Æü¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¼óÁê¤Ï20Æü¤Î»ÜÀ¯Êý¿Ë±éÀâ¤Ç¡¢¼«¿È¤¬·Ç¤²¤ë¡Ö¶¯¤¤·ÐºÑ¡×¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤Æ¡Ö¿×Â®¤Ê¿³µÄ¤ò¤ª´ê¤¤¤¹¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¡¢ÌîÅÞ¤Ë¶¨ÎÏ¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
¡¡Í¿ÅÞ¤Ï26Æü¤Þ¤Ç¤ÎÂåÉ½¼ÁÌä½ªÎ»¸å¡¢Íâ27Æü¤Ë¤â½°±¡Í½»»°Ñ°÷²ñ¤ò³«¤¡¢Í½»»°Æ¤Î¼Â¼Á¿³µÄ¤ËÆþ¤ê¤¿¤¤°Õ¸þ¤À¡£½°±¡Í½»»°Ñ¤ÎºØÆ£·ò¡¦Í¿ÅÞÉ®Æ¬Íý»ö¡Ê¼«Ì±ÅÞ¡Ë¤Ï20Æü¡¢ÌîÅÞÉ®Æ¬Íý»ö¤ÎÄ¹ºÊ¾¼»á¡ÊÃæÆ»¡Ë¤Ë¡Ö3·î13Æü½°±¡ÄÌ²á¡×¤ÎÆüÄø¤òÄó°Æ¤·¡¢¿³µÄ»þ´Ö¤Ï·×58»þ´Ö¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÅÁÃ£¡£Ä¹ºÊ»á¤ÏÂ¨¹ïµñÈÝ¤·¤¿¡£