ÎëÌÚ°¡Èþ¤Ï¾ï¤ËÇ®Îõ¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¡ªÅÁÀâÅª¥°¥ë¡¼¥×¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¤È¤Î¶¦±é¡¡ÍÅÄÅ¯Ê¿¡ÖÈ¯¸À¤â¤Ö¤ÃÈô¤ó¤À¤³¤È¤ò¸À¤¦¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡×
¡¡£Ô£Â£Ó·Ï¡ÖÍÅÄÅ¯Ê¿¤È¥³¥¹¤é¤ì¤Ê¤¤³¹¡×¤¬£²£°Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢¤¯¤ê¤£¤à¤·¤Á¤å¡¼¡¦ÍÅÄÅ¯Ê¿¤¬£Í£Ã¤òÌ³¤á¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤ÏÀè½µ¤Ë°ú¤Â³¤¤¤Æ¡¢£Ô£Ò£Æ¡¦£Ä£Ê¡¡£Ë£Ï£Ï¡¢²Î¼ê¡¦ÎëÌÚ°¡Èþ¡¢½÷Í¥¡¦ÂçÍ§²ÖÎø¤ò¥²¥¹¥È¤Ë·Þ¤¨¤ÆÅìµþ¡¦ËãÉÛ½½ÈÖ¤ò»¶ºö¤·¤¿¡£
¡¡Æ»Ãæ¡¢£Ë£Ï£Ï¤ÏÍÅÄ¤ËÇº¤ß¤òÁêÃÌ¡£
¡¡¡ÖËÍ¤Ê¤ê¤Ë¤Á¤ç¤Ã¤ÈÇº¤ß¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡£¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¤Ë½Ð±é¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¤½¤Î¤È¤¤ÎÎ©¤Á¿¶¤ëÉñ¤¤¤¬¡Ä¡£¤â¤·¤«¤·¤¿¤é·Ý¿Í¤µ¤ó¤¬Íí¤ß¤Å¤é¤¯¤ÆÊü¤Ã¤Æ¤ª¤«¤ì¤Æ¤ë¤Î¤«¤Ê¡©¤È¤«¡£¤É¤¦¤¤¤¦·Á¤Ç¾å¼ê¤¯Íí¤ó¤Ç¤Ã¤Æ¡Ø¥¦¥§¥¤¡ª¥¦¥§¡¼¥¤¡ª¡Ù¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤Î¤«¤Ê¡Ä¤È¤«¡£¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¥È¡¼¥¯¤Ç¤¢¤ì¤ÐÍî¤Á¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¯¤Á¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¤«¤Ê¡©¤È¤«¡£Íî¤Á¤¿½ê¤ÇÍî¤Á¤Æ¤ë¤Î¤«Íî¤Á¤Æ¤Ê¤¤¤Î¤«Ê¬¤«¤ó¤Ê¤¤¡Ä¡×¤È¿¿·õ¤Ë¶»¤ÎÆâ¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡ÍÅÄ¤Ï¡Ö¤¢¤ó¤Þ¤ê¤Í¡Ä¡£¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¤¬Íî¤Á¤ë¤È¤«¸À¤ï¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤¤Ç¤¹¤è¡Ä¡£¸«¤Æ¤ë¿Í¤âÂ¿Ê¬¡¢Ê¬¤«¤Ã¤Æ¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤è¡£¤½¤³¤é¤Ø¤ó¤Ë¤¤¤¿¤é¡¢¤Þ¤¢ÌÜÎ©¤Ä¿Í¤Ç¡£È¯¸À¤â¤Ö¤ÃÈô¤ó¤À¤³¤È¤ò¸À¤¦¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¤À¤±¤É¡¢¶¦±é¤·¤Æ¤ß¤¿¤é¤ï¤«¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£·ë¹½¡¢²¡¤·°ú¤¤¬¤Á¤ã¤ó¤È¤·¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¡×¤È²òÀâ¡£
¡¡¤Ä¤Å¤±¤Æ¡Ö¤³¤ì¡¢·Ý¿Í¤µ¤ó¤¬ºÇ½é¤ÎÊý¤ËÊÙ¶¯¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£ÂçÀèÇÚ¤Ç¸À¤¨¤Ð¡¢¾åÅçÎµÊ¼¤µ¤ó¤È¤«¤â¡£¤á¤Á¤ã¤á¤Á¤ã¤ä¤ë¿Í¤À¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¤Á¤ã¤ó¤È¿Í¤¬½Ð¤ë»þ¤ÏÂ¸ºß¤ò¾Ã¤·¤Æ¤Æ¡£¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Î½ÐÈÖ¤Î»þ¤À¤±¥°¥ï¥Ã¡ª¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¡£¤·¤Ð¤é¤¯·Ð¤Ã¤¿¤é¡¢¤Þ¤¿¼ã¼ê¤Ë¥¹¥Ã¤È¾ù¤ë¡£¤½¤¦¤¤¤¦Êý¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¤Ç¡¢¤ß¤ó¤ÊÂº·É¤·¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£¡Ê£Ë£Ï£Ï¤Ï¡Ë´û¤Ë¤ä¤é¤ì¤Æ¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¡£º£Æü¤â¤º¤Ã¤È¡Ø£Å£Ú¡¡£Ä£Ï¡¡£Ä£Á£Î£Ã£Å¡ª¡Ù¤È¤«¸À¤Ã¤Æ¤ë¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¡©¼Â¤Ï¤Á¤ã¤ó¤È¤ä¤Ã¤Æ¤ë¡×¤È¥ì¥¸¥§¥ó¥É·Ý¿Í¤ÎÌ¾¤òµó¤²¤Ê¤¬¤é£Ë£Ï£Ï¤ÎÎ©¤Á²ó¤ê¤òÀä»¿¤·¤¿¡£
¡¡¶¦±é¤ÎÂ¿¤¤ÎëÌÚ¤â£Ë£Ï£Ï¤Îµ¤¸¯¤¤¤òÀä»¿¤·¤Ê¤¬¤é¡Ö£Ë£Ï£Ï¤µ¤ó¤Ï¡¢¤â¤¦»Å»ö¤Ç¤âÏÃ¤¬¤â¤Á¤í¤ó¹ç¤¦¤·¡¢°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ç¡£»ä¤Ï²¿¤Ç¤â¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¡Ø£Ë£Ï£Ï¤µ¤ó¤È°ì½ï¤¬¤¤¤¤¡ª¡Ù¤Ã¤Æ¡£¾ï¤Ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤È¤«¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤â¡×¤È¾Ð´é¤ÇÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡£Ô£Ò£Æ¤Ï¡¢£±£¹£¹£³Ç¯¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ÈÆ±»þ¤ËÂç¥Ò¥Ã¥È¶Ê¤òÏ¢È¯¡£¡Ö£Ã£Ò£Á£Ú£Ù¡¡£Ç£Ï£Î£Î£Á¡¡£Ã£Ò£Á£Ú£Ù¡×¡Ö£í£á£ó£ñ£õ£å£ò£á£ä£å¡×¡Ö£Â£ï£ù¡¡£Í£å£å£ô£ó¡¡£Ç£é£ò£ì¡×¤Ê¤É¥ß¥ê¥ª¥ó¥»¡¼¥ë¥¹¤ò¿ô¡¹µÏ¿¡£²»³Ú¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡¦¾®¼¼Å¯ºÈ¤¬¼ê¤¬¤±¤¿¡Ö¾®¼¼¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¡×¤ÎÀè¶î¤±Åª¤ÊÂ¸ºß¤È¤·¤ÆÂç¥Ö¥ì¡¼¥¯¤·¤¿¡££Ë£Ï£Ï¤Ï£Ô£Ò£Æ¤Î£Ä£Ê·ó¥ê¡¼¥À¡¼¤È¤·¤ÆÊ¿À®¤Î¥À¥ó¥¹¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¤ò¥á¥¸¥ã¡¼¤Ø¤È²¡¤·¾å¤²¤¿¾ÝÄ§Åª¤ÊÂ¸ºß¤Î°ì¿Í¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£