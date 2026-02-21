¶Ì°æ»í¿¥¡¢¤â¤â¥¯¥í¿ÍÀ¸Í£°ì¤ÎÂç¼ºÇÔ¤ò¹ðÇò¡¡ËÌ³¤Æ»¤Çµ¯¤¤¿¹â¾ë¤ì¤ËÂç·ãÅÜ¤Î¡Ö»ö·ï¡×¤È¤Ï
¡Ö°ìÌë¸Â¤ê¤Î¥²¥¹¥È¤È¤Î¿¼Ìë¿©¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¡¢¥²¥¹¥È¤È¤Î¶Ë¾å¥È¡¼¥¯¤ò³Ú¤·¤àÈÖÁÈ¡Ø¤â¤â¥¯¥í¤Á¤ã¤ó¤È¡ª¡Ù¡£
¡Ú±ÇÁü¡ÛºÇ¿·²ó¤ÏTVer¤ÇÌµÎÁ¸«Æ¨¤·ÇÛ¿®Ãæ¡ª
2·î21Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤ÎÊüÁ÷²ó¤Ë¤Ï¡¢3½µÏ¢Â³ÆÃÊÌ¥²¥¹¥È¤È¤·¤Æ¡¢¤â¤â¥¯¥í¤È¥¢¥¤¥É¥ëÀï¹ñ»þÂå¤ò¤È¤â¤Ë¥µ¥Ð¥¤¥Ö¤·¤¿Åìµþ½÷»ÒÎ®¤¬ÅÐ¾ì¡£8¿Í¤½¤í¤Ã¤Æ½é¤á¤Æ¤Î¥È¡¼¥¯¤¬·«¤ê¹¤²¤é¤ì¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¸ì¤é¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¡¢¸ß¤¤¤ËÈë¤á¤Æ¤¤¤¿ÁÛ¤¤¤¬ÌÀ¤«¤µ¤ì¤ë¡£
ºÇ½é¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡¢Åìµþ½÷»ÒÎ®¤Î¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Î²á¤´¤·Êý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡£
¡Ö»ä°Ê³°¤Ï¡Ê¤´ÈÓ¤Ë¡Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©¡×¤È¡¢¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Î¤È¤¤Ï¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë²ñ¤¤¤¿¤¯¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦ÎäÀÅ¤Ê»³î´Ì¤Ì´¡£Ãæ¹¾Í§Íü¤Î¡Ö4¿Í¤Ç¤Ï¡Ê¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¡Ë¤Ê¤¤¤Í¡×¤È¤¤¤¦È¯¸À¤ËÂÐ¤·¡¢¤â¤â¥¯¥í¤â¡Ö¤¦¤Á¤é¤â4¿Í¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¡ÖÃÑ¤º¤«¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¡×¡Ö¥Ä¥¢¡¼¤ÇÎ¹¹Ô¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¤â¤ó¤À¤â¤ó¤Í¡×¤È¶¦´¶¤¹¤ë¡£
Æ±¤¸¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÈÄ¹Ç¯°ì½ï¤Ë¤¤¤ë¤È¡Ö¿©¤Î¹¥¤ß¤¬»÷¤Æ¤³¤Ê¤¤¡©¡×¤Èº´¡¹ÌÚºÌ²Æ¤Ï¼ÁÌä¤¹¤ë¤¬¡¢¥Þ¥¤¥Ú¡¼¥¹¤Ê»³î´¤À¤±Ã¯¤Î¹¥¤ß¤Ë¤âÀ÷¤Þ¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡£
°ìÊý¤Ç¶Ì°æ»í¿¥¤Ï¡¢¿©¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¤â¥¯¥í¿ÍÀ¸¤ÇÍ£°ì¡Ö¼ºÇÔ¤·¤¿¡ª¡×¤È»×¤¦½ÐÍè»ö¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£Åö»þ¡¢¶Ì°æ°Ê³°¤Î3¿Í¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï¥¦¥Ë¤ò¿©¤Ù¤¿¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¶Ì°æ¤Î´«¤á¤Ç¥¦¥Ë¤òÃÎ¤Ã¤Æ°ÊÍè¡¢3¿Í¤È¤âÂç¹¥Êª¤Ë¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢¥¦¥Ë¤òÆÈ¤êÀê¤á¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È²ù¤·¤µ¤ò¤Ë¤¸¤Þ¤»¤ë¡£
¤¹¤ë¤È¡¢É´ÅÄ²ÆºÚ»Ò¤Ï¡¢¹â¾ë¤ì¤Ë¤¬Âç·ãÅÜ¤·¤¿¡Ö¥¦¥Ë»ö·ï¡×¤ò»×¤¤½Ð¤¹¡£
¤½¤·¤ÆÏÃÂê¤Ï¡¢¥Æ¥ìÄ«Æ°²èlogirl¤ÎÈÖÁÈ¡Ø½÷»ÒÎ®¢ö¡Ê¥Î¡¼¥È¡Ë¡Ù¤Ø¡£
¡Ö°õ¾ÝÅª¤À¤Ã¤¿´ë²è¤Ï¡©¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¤¿»³î´¤Ï¡¢¹á¹Á¥í¥±¤Ë¹Ô¤Ã¤¿ºÝ¡¢ÈÖÁÈ¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬ÌÂ»Ò¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢µÞ¤¤ç¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤òÃµ¤¹Î¹¤ËÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÄÁ»ö·ï¤òÌÀ¤«¤¹¡£
¿·°æ¤Ò¤È¤ß¤Ï¡¢¡Ö½÷»ÒÎ®¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó´ë²è¡×¤¬°õ¾Ý¿¼¤«¤Ã¤¿¤È¸ì¤ë¡£¥Ç¥Ó¥å¡¼Åö»þ¤Ï½µËö¤À¤±¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ë½¸¤Þ¤ê¡¢¶¦Æ±À¸³è¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿Èà½÷¤¿¤Á¡£¤½¤ì¤òÊ¹¤¤¤¿¤â¤â¥¯¥í¤â¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤Ç¡Ê»öÌ³½ê¤Î¡Ë²¾Ì²¼¼¤ËÇñ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¡¢Åö»þ¤ò²û¤«¤·¤à¡£
¤·¤«¤·¡¢º´¡¹ÌÚ¤ÏÅö»þÌ©¤«¤Ë¡Ö¤¨¡Ä¡©¡×¤È¸ÍÏÇ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¡Ä¡£
É´ÅÄ¤È¶Ì°æ¤Î¡ÖÂç¿²Ë·»ö·ï¡×¤ä¾±»Ê²êÀ¸¤Î¡ÖGETTAMAN¥È¡¼¥¯¡×¡¢¡ÖÎäÂ¢¸Ë¤Î¿©¤ÙÊª¾Ã¼º»ö·ï¡×¤Ê¤É¡¢15Ç¯¤Î´Ö¤Ëµ¯¤¤¿¤¤¤í¤¤¤í¤Ê½ÐÍè»ö¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢ÏÃ¤¬¿Ô¤¤Ê¤¤8¿Í¡£
ºÇ¸å¤ÏÁ´°÷¤Ç¤â¤â¥¯¥í¤Î³Ú¶Ê¡Ø¥³¥³¡ù¥Ê¥Ä¡Ù¤òÈäÏª¤¹¤ë¡£ÂçÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤ÎÆ±´ü²ñ¤ÎºÇ¸å¤Ë¤Ï¡¢Åìµþ½÷»ÒÎ®¤«¤é¡¢¤â¤â¥¯¥í¤Ë¤¢¤ë¤ª´ê¤¤¤¬¡Ä¡©