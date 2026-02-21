¥Ñ¥¦¡¦¥¬¥½¥ë¤¬¥í¥¹¸ÞÎØ¤Þ¤ÇIOCÍý»ö²ñ¤ÎÁª¼êÃÄÂåÉ½¤Ë½¢Ç¤¡Ä¥¹¥Ú¥¤¥óÂåÉ½¤ò¤±¤ó°ú¤·¤¿¥Ó¥Ã¥°¥Þ¥ó
¡¡2028Ç¯7·î¤Ë¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤Ë¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡ÖÂè34²ó¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¶¥µ»Âç²ñ¡×¡£Íè¤ëÀ¤³¦Âç²ñ¤Ë¸þ¤±¡¢¹ñºÝ¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯°Ñ°÷²ñ¡ÊIOC¡Ë¤ÎÍý»ö²ñ¤Ë¤ª¤±¤ëÁª¼êÃÄÂåÉ½¤ò¡¢NBA¤Î¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤¬Ì³¤á¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£
¡¡2·î20Æü¡Ê¸½ÃÏ»þ´Ö19Æü¡Ë¡¢NBA¤Ç2ÅÙ¤ÎÍ¥¾¡¤ò·Ð¸³¤·¤¿¥Ñ¥¦¡¦¥¬¥½¥ë¡Ê¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡¦¥ì¥¤¥«ー¥º¤Û¤«¡Ë¤¬2028Ç¯¤Î¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Þ¤Ç¡¢IOCÍý»ö²ñ¤Ë¤ª¤±¤ëÁª¼êÃÄÂåÉ½¤òÌ³¤á¤ë¤³¤È¤¬¸½ÃÏ¥á¥Ç¥£¥¢¡ØESPN¡Ù¤Ë¤è¤Ã¤ÆÊó¤¸¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¥¬¥½¥ë¤Ï2021Ç¯¤ÎÅìµþ¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Ç¡¢Áª¼êÂåÉ½¤È¤·¤ÆIOC¤Î°Ñ°÷¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤Æ°Ê¹ß¡¢¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤ò±¿±Ä¤¹¤ë¼çÍ×°Ñ°÷²ñ¤Î¥á¥ó¥Ðー¤Ë¡£¡ÖIOC¤òÎ¨¤¤¤ëÀÕÇ¤¤òÃ´¤¨¤ë¤³¤È¤Ï¡¢»ä¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂç»ö¤Ê½Ö´Ö¤Ç¤¹¡×¤È¡¢¥¬¥½¥ë¤ÏIOC¤¬È¯É½¤·¤¿À¼ÌÀ¤ÎÃæ¤Ç¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¹¥Ú¥¤¥óÂåÉ½¤òÄ¹Ç¯¤±¤ó°ú¤·¤¿¥Ó¥Ã¥°¥Þ¥ó¤Î¥¬¥½¥ë¤Ï¡¢·×5ÅÙ¤Î¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Ë½Ð¾ì2008Ç¯¤ÎËÌµþ¡¢2012Ç¯¤Î¥í¥ó¥É¥ó¤Ç¤Ï¶ä¥á¥À¥ë¡¢2016Ç¯¤Î¥ê¥ª¥Ç¥¸¥ã¥Í¥¤¥í¤Ç¤ÏÆ¼¥á¥À¥ë¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¡£¥¬¥½¥ë¤ÏÃËÀ¥¢¥¹¥êー¥È¤È¤·¤Æ14Ç¯¤Ö¤ê¤ËIOCÍý»ö²ñ¤ÎÀÊ¤Ë¤Ä¤¤¤¿¡¢½é¤Î¿ÍÊª¤È¤Ê¤ë¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¥¬¥½¥ë¤¬¸ÞÎØ¤ÇÈäÏª¤·¤¿¥Ó¥Ã¥°¥×¥ìー¤Î¿ô¡¹¡ª