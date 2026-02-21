±ºÏÂ¤¬2¡½0²÷¾¡¡ª´Øº¬µ®Âç¤¬ÀèÀ©ÃÆ¡¢ÁáÀîÈ»Ê¿¤¬²ÃÅÀ¡¡²£ÉÍM¤Ï³«Ëë3Ï¢ÇÔ
¡¡¡þÌÀ¼£°ÂÅÄJ1É´Ç¯¹½ÁÛ¥ê¡¼¥°Âè3Àá¡¡±ºÏÂ2¡½0²£ÉÍM¡Ê2026Ç¯2·î21Æü¡¡Æü»º¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ë
¡¡ÌÀ¼£°ÂÅÄJ1É´Ç¯¹½ÁÛ¥ê¡¼¥°¤Ï21Æü¡¢³ÆÃÏ¤Ç6»î¹ç¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢±ºÏÂ¤Ï¥¢¥¦¥§¡¼¤Ç²£ÉÍM¤Ë2¡½0¤Ç²÷¾¡¤·¤Æ¡¢2¾¡1ÇÔ¤È¤·¤¿¡£
¡¡¸åÈ¾10Ê¬¤ËDF´Øº¬µ®Âç¤¬º¸¥µ¥¤¥É¤«¤é¤Î¥¯¥í¥¹¤ò¥¸¥ã¥ó¥Ô¥ó¥°¥Ø¥Ã¥É¡£GK¤¬ÃÆ¤¤¤ÆÁê¼êDF¤ËÅö¤¿¤Ã¤¿¤³¤Ü¤ìµå¤ò±¦Â¤Ç²¡¤·¹þ¤ó¤À¡£
¡¡ºòÇ¯7·î23Æü¤Î¾ÅÆîÀï°ÊÍè¡¢Ìó7¥«·î¤Ö¤ê¤Î¥´¡¼¥ë¤ÏÃÍÀé¶â¤ÎÀèÀ©ÃÆ¡£ËÜ¿¦¤Ï¹¶·âÅªMF¤À¤¬¡¢ºòµ¨¤«¤é¤Ï±¦¥µ¥¤¥É¥Ð¥Ã¥¯¤ËÆþ¤ëµ¡²ñ¤¬Â¿¤¤¡£ºòµ¨¤ÏÉÔ´·¤ì¤Ê¼éÈ÷¤Ë¶ì¤·¤à¾ìÌÌ¤â¸«¤é¤ì¤¿¤¬¡¢º£µ¨¤Ï³«Ëë¤«¤é3ÀïÏ¢Â³ÀèÈ¯¤Ç¹¶¼é¤Ë°ÂÄê¤·¤¿¥×¥ì¡¼¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¸åÈ¾39Ê¬¤Ë¤ÏÅÓÃæ½Ð¾ì¤ÎMFÁáÀîÈ»Ê¿¤¬MF¥µ¥Ó¥ª¤Î¥Ñ¥¹¤ËÈ¿±þ¤·¤ÆºÇ½ª¥é¥¤¥ó¤ÎÎ¢¤ËÈ´¤±½Ð¤·º¸Â¤ÇÄÉ²ÃÅÀ¡£¥Ô¥Ã¥Á¤ËÅêÆþ¤µ¤ì¤¿Ä¾¸å¤Î¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥×¥ì¡¼¤Ç¥Í¥Ã¥È¤òÍÉ¤é¤·¤¿¡£²£ÉÍM¤Ï³«Ëë¤«¤é3Ï¢ÇÔ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£