¡Ú¤Ò¤á¤¸¥×¥ì¡¼¥Ð¥Ã¥¯¡ÛºûÅÄÃÎ¹¨¤¬ÃÏÊýÄÌ»»900¾¡Ã£À®¡ª³èÌö¤ÎÈë¤±¤Ä¤È¤Ï¡Ä
¡¡17Æü¤Î5R¡ÖÇÅËáÄ®¤Î¤ä¤è¤¤¤Á¤ã¤ó¡ùÍè¾ìµÇ°3ºÐBC1ÆÃÊÌ¡×¡Ê¥À¡¼¥È800¥á¡¼¥È¥ë¡Ë¤Ç1ÈÖ¿Íµ¤¤Î¥»¥ì¥ê¥¿¥¹¡Ê²´3¡á¿·»Ò¡¢Éã¥ß¥Ã¥¡¼¥¢¥¤¥ë¡Ë¤Ëµ³¾è¤·¤¿ºûÅÄÃÎ¹¨¤¬ÃÏÊýÄÌ»»900¾¡¤òÃ£À®¡£899¾¡ÌÜ¤òµó¤²¤Æ°Ê¹ß¡¢14ÀïÌÜ¤Ç¤ÎÀáÌÜÅþÃ£¤ò¡Ö»Ä¤ê1¾¡¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é»þ´Ö¤Ï¤«¤«¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¼«±¹¼Ë¤ÎÇÏ¤Ç·è¤á¤é¤ì¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÌÜ¿¬¤ò²¼¤²¤¿¡£
¡¡ÉÔÏÇÌÜÁ°¤Î39ºÐ¡£ÆùÂÎÅª¤Ë¤Ï¿ê¤¨¤Æ¤¯¤ëÇ¯Îð¤À¤¬¡¢Äê´üÅª¤ËÀ°ÂÎ¤ØÄÌ¤¦¤Ê¤ÉÂÎ¤Î¥±¥¢¤òÂÕ¤é¤º¡¢µ³¾è¤Ö¤ê¤Ë¤Ï¿ê¤¨¤¬¸«¤é¤ì¤Ê¤¤¡£²¿¤è¤ê¤âÂç¤¤¤¤Î¤Ï¡¢ÆùÂÎÌÌ¤è¤ê¤âÀº¿ÀÌÌ¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡¡2023Ç¯¤Ë·ëº§¡£ÆÈ¿ÈÀ¸³è¤¬Ä¹¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢°á¿©½»¤Ç¤Î¥µ¥Ý¡¼¥È¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡Ö°ì¿Í¤À¤È¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤ò¸«¤Æ¾Ð¤¦¤³¤È¤Ï¤¢¤Ã¤Æ¤âÃ¯¤«¤ÈÏÃ¤·¤Æ¾Ð¤¦¤³¤È¤Ã¤Æ²È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£Ã¯¤«¤È²ñÏÃ¤·¤Æ¾Ð¤¨¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤½¤ì¤¬Âç¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¡È²º¤ä¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Í¡É¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤È¡¢¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤ò»×¤¤Éâ¤«¤Ù¤Ê¤¬¤é²º¤ä¤«¤Ë¾Ð¤ß¤ò¤¿¤¿¤¨¤¿¡£
¡¡¡Ö¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿»þ¤Ï¤³¤ó¤Ê¤Ë¾¡¤Æ¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤¤ÇÏ¤Ë¾è¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ª¤«¤²¤Ç¤¹¡£¼¡¤ÎÌÜÉ¸¡©¼¡¤Î1¾¡¤Ç¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¤½¤Î¸å¤Î¥á¥¤¥ó11R¡ÖÇÅËáÄ®3¡ß3¤Ç¤Á¤ç¤¦¤É¤¤¤¤¡×¡Ê¥À¡¼¥È1500¥á¡¼¥È¥ë¡Ë¤ò1ÈÖ¿Íµ¤¤Î¥¿¥¬¥Î¥¨¥¹¥³¡¼¥È¡Ê²´7¡á¿·»Ò¡¢Éã¥í¡¼¥É¥«¥Ê¥í¥¢¡Ë¤ÇÀ©¤·¡¢¤¤Ã¤Á¤ê901¾¡ÌÜ¤òµó¤²¤ë¤È¤³¤í¤¬Íê¤â¤·¤¤¡£
¡¡Ê¼¸Ë¤Î¸½Ìòµ³¼ê¤Ç¤Ï7¿Í¤·¤«¤¤¤Ê¤¤1000¾¡Ã£À®¼Ô¡£8¿ÍÌÜ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤â¡¢ºûÅÄ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÄÌ²áÅÀ¤Ë¤¹¤®¤Ê¤¤¡£