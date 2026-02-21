¡Ú¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥ÉS¡Û¥¹¥Æ¥£¥ó¥¬¡¼¥°¥é¥¹¡¡Áá¤áÀèÆ¬¤Ç²¡¤·ÀÚ¤ê½Å¾Þ½éÀ©ÇÆ¡¡¥ë¥á¡¼¥ë¤Ï3½µÏ¢Â³½Å¾ÞV
¡¡3400¥á¡¼¥È¥ë¤ÎÄ¹Ãú¾ìG3¡Ö¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥ÉS¡×¤Ï¡¢1ÈÖ¿Íµ¤¤Î¥¹¥Æ¥£¥ó¥¬¡¼¥°¥é¥¹¡Ê²´5¡áÍ§Æ»¡¢Éã¥¥º¥Ê¡Ë¤¬Ä¾Àþ¤ÇÀèÆ¬¤ËÎ©¤Ä¤È¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ²¡¤·ÀÚ¤Ã¤Æ1Ãå¡£½é¤Î½Å¾Þ¾¡¤Á¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡°È¾å¤Î¥¯¥ê¥¹¥È¥Õ¡¦¥ë¥á¡¼¥ë¡Ê46¡Ë¤ÏÅìµþ¿·Ê¹ÇÕ¡Ê¥È¥í¥ô¥¡¥È¡¼¥ì¡Ë¡¢¥¯¥¤¡¼¥óC¡Ê¥É¥ê¡¼¥à¥³¥¢¡Ë¤ËÂ³¤¯3½µÏ¢Â³¤Î½Å¾ÞÀ©ÇÆ¤Çº£Ç¯4²óÌÜ¡ÊÄÌ»»174²óÌÜ¡Ë¡£´ÉÍý¤¹¤ëÍ§Æ»¹¯É×»Õ¡Ê62¡Ë¤ÏAJCÇÕ¡Ê¥·¥ç¥¦¥Ø¥¤¡Ë°ÊÍè¡¢º£Ç¯2²óÌÜ¤Î½Å¾ÞV¡ÊÄÌ»»80²óÌÜ¡£¡¢¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É£Ó¤Ï2019Ç¯¤Î¥æ¡¼¥¥ã¥ó¥¹¥Þ¥¤¥ë°ÊÍè2²óÌÜ¡Ë¡£
¡¡2Ãå¤Ë3ÈÖ¿Íµ¤¤Î¥Õ¥¡¥¤¥¢¥ó¥°¥é¥ó¥Ä¡¢3Ãå¤Ï11ÈÖ¿Íµ¤¤Î¥Ö¥ì¥¤¥ô¥í¥Ã¥«¡¼¤¬Æþ¤ê¡¢3Ï¢Ã±¡ã13¡ä¡ã3¡ä¡ã1¡ä¤Ï4Ëü3570±ß¡Ê118ÈÖ¿Íµ¤¡Ë¡£
¡¡¢¦¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥ÉS¡¡1951Ç¯¤Ë4ºÐ°Ê¾åÊÌÄê¤Î½Å¾Þ¤È¤·¤ÆÁÏÀß¡£Åö½é¤ÏÃæ»³¼Ç2600¥á¡¼¥È¥ë¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢Íâ52Ç¯¤Ë¥Ï¥ó¥ÇÀï¤Ë¡£¤½¤Î¸å¤Ï³«ºÅ»þ´ü¡¢³«ºÅ¾ì¡¢µ÷Î¥¤¬´öÅÙ¤âÊÑ¤ï¤Ã¤¿Ëö¡¢2004Ç¯¤«¤é2·îÅìµþ¤Î¼Ç3400¥á¡¼¥È¥ë¤¬ÉñÂæ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¥ì¡¼¥¹Ì¾¤Î¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¡ÊDiamond¡Ë¤È¤Ï¡¢ÁÏÀßÅö½é¤Î³«ºÅ»þ´ü¤À¤Ã¤¿4·î¤ÎÃÂÀ¸ÀÐ¤ËÍ³Íè¡£ÃºÁÇ¸¶»Ò¤«¤é¤Ê¤ë¹ÛÊª¤ÇÌµ¿§Æ©ÌÀ¤Þ¤¿¤ÏÀÄ¡¦²«¡¦¹È¡¦ÎÐ¤Ê¤É¤Î¿§¤¬¤¢¤ë¡£Å·Á³¤Ç¤ÏºÇ¤â¹Å¤¤Êª¼Á¤Ç¡Ö¶â¹äÀÐ¡×¤È¤â¸Æ¤Ð¤ì¤ë¡£¹©¶ÈÍÑ¤È¤·¤ÆÍÑ¤¤¤é¤ì¤ëÂ¾¡¢¸÷Âô¤ÎÈþ¤·¤µ¤«¤éÊõ¾þÉÊ¤È¤·¤Æ¤â¿Íµ¤¤¬¹â¤¤¡£ÀÐ¸ÀÍÕ¤Ï¡Ö±Ê±ó¤Îå«¡×¡Ö½ã·é¡×¤Ê¤É¡£