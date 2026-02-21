¥ß¥»¥¹¥Ù¥¹¥È¥¢¥ë¥Ð¥à¡Ö10¡×2025Ç¯¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¤ÇÀ¤³¦¥È¥Ã¥×10¤Ë¡¡¥Ð¥ó¥É½é¤Î¥ß¥ê¥ª¥óºîÉÊ
Mrs¡¥GREEN APPLE¤¬ºòÇ¯È¯Çä¤·¤¿¥Ç¥Ó¥å¡¼10¼þÇ¯µÇ°¥Ù¥¹¥È¥¢¥ë¥Ð¥à¡Ö10¡×¤¬¡¢¹ñºÝ¥ì¥³¡¼¥É¡¦¥Ó¥Ç¥ªÀ©ºî¼ÔÏ¢ÌÁ¡ÊIFPI¡Ë¤¬È¯É½¤¹¤ëºòÇ¯¤Î¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¡¦¥¢¥ë¥Ð¥à¡¦¥Á¥ã¡¼¥È¤Ç10°Ì¤Ë¤Ê¤ê¡¢Æ±¥Á¥ã¡¼¥È½é¤Î¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¤³¤È¤¬21Æü¡¢Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£
IFPI¤ÏÀ¤³¦¤Î¥ì¥³¡¼¥É²»³Ú¶È³¦¤òÂåÉ½¤¹¤ëÃÄÂÎ¤Ç¡¢Æ±¥Á¥ã¡¼¥È¤ÏÀ¤³¦³Æ¹ñ¤Î8000°Ê¾å¤Î»²²Ã¥ì¥³¡¼¥É²ñ¼Ò¤«¤é¥¹¥È¥ê¡¼¥ß¥ó¥°¡¢¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É¡¢¥Õ¥£¥¸¥«¥ëÇä¤ê¾å¤²¥Ç¡¼¥¿¤ò¼ý½¸¡¢½¸·×¤·¤¿¤â¤Î¡£Åö³ºÇ¯¤Î¿·ºî¤Ë¸Â¤é¤º¡¢¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤ÎÁ´¥«¥¿¥í¥°ºîÉÊ¤ò´Þ¤á¤Æ½¸·×¤·¡¢1°Ì¤Ï¥Æ¥¤¥é¡¼¡¦¥¹¥¦¥£¥Õ¥È¤Î¡ÖThe Life of a Showgirl¡×¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö10¡×¤Ï¥Ð¥ó¥É½é¤Î¥ß¥ê¥ª¥óÇä¤ê¾å¤²ºîÉÊ¤Ç¡¢¥Ó¥ë¥Ü¡¼¥É¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥¹¥È¥ê¡¼¥ß¥ó¥°ºÆÀ¸²ó¿ô¤Ï150²¯²ó¤òÆÍÇË¤·¤Æ¤¤¤ë¡£19Æü¤ËÈ¯É½¤È¤Ê¤Ã¤¿IFPI¤Î¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¡¦¥ì¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¡¦¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡¦¥Á¥ã¡¼¥È¤Ç¤âMrs¡¥¡¡GREEN APPLE¤Ï13°Ì¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢2025Ç¯¤ËÀ¤³¦¤ÇºÇ¤âÇä¤ì¤¿¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤Æ¡¢ÆüËÜ¿Í¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤ÇÍ£°ì¤Î¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£