¡È²Ô¤²¤ëÇÀ¶È¡ÉÌÜ»Ø¤¹37ºÐ¼ÒÄ¹¡¡¡ÖÃÍ²¼¤²¤À¤±¤Ç¤ÏÌ¤Íè¤Ê¤¤¡×¡¡Á´¹ñÅ¸³«¤Î¥ï¥±¡¡¥³¥á²Á³Ê·ãÆ°¤Î1Ç¯¤ËÌ©Ãå¡Øevery.ÆÃ½¸¡Ù
¥³¥á¤Î¹âÆ¤¬Â³¤¡¢¾ÃÈñ¼Ô¤È¤·¤Æ¤ÏÃÍÃÊ¤Î¿ä°Ü¤ËÉÒ´¶¤Ë¤Ê¤ë¾ìÌÌ¤â¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£°ìÊý¡¢¸å·Ñ¼ÔÉÔÂ¤Ê¤É²ÝÂê¤¬Â¿¤¤ÇÀ¶È¤ò¤É¤¦Ì¤Íè¤Ë¤Ä¤Ê¤¤¤Ç¤¤¤¯¤«¤¬Ìä¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÃÍ²¼¤²¤Ë´íµ¡´¶¤òÊú¤¡¢ºÇ¿·µ»½Ñ¤ò¶î»È¤·¤ÆÊ³Æ®¤¹¤ë¼ã¤·Ð±Ä¼Ô¤ËÌ©Ãå¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¹âÎð²½¤äÃ´¤¤¼êÉÔÂ¤Î²ÝÂê¤ËÃíÌÜ
º£Ç¯¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¹â»ß¤Þ¤ê¤¬Â³¤¯¡¢¥³¥á¤Î²Á³Ê¡£³¹¤Î¿Í¤«¤é¤Ï¡ÖÇ¯ÌÀ¤±¤ì¤Ð°Â¤¯¤Ê¤ë¤Ã¤ÆÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤¿¤±¤É¡¢ÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤Ê¤Ã¤Æ¡×¤È¤¤¤¦À¼¤¬Ê¹¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
²Á³Ê¤¬¹â¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¹âÎð²½¤äÃ´¤¤¼êÉÔÂ¤Ê¤É¡¢ÆüËÜ¤Î¥³¥áºî¤ê¤¬Êú¤¨¤ëÍÍ¡¹¤Ê²ÝÂê¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤¦¤·¤¿²ÝÂê¤ò²ò·è¤·¤¿¤¤¤ÈÆ°¤¯¡¢¼ã¤·Ð±Ä¼Ô¤¬¤¤¤Þ¤¹¡£ÇÀ¶ÈË¡¿Í¡ÖÃæ¿¹ÇÀ»º³ô¼°²ñ¼Ò¡×¤ÎÃæ¿¹¹ä»Ö¼ÒÄ¹¡Ê37¡Ë¤Ç¤¹¡£¥³¥á²Á³Ê¤ÎÆ°¤¤ËËÝÏ®¤µ¤ì¤¿µîÇ¯1Ç¯´Ö¡¢Èà¤ÎÄ©Àï¤ËÌ©Ãå¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¡Ö²¿¤«¤¢¤ì¤Ð¹ñÌ±¤Ï¿©¤Ù¤Æ¤¤¤±¤Ê¤¤¡×
ÅìµþÀ¸¤Þ¤ì¤Ç¡¢ÇÀ¶È¤È¤ÏÌµ±ï¤À¤Ã¤¿Ãæ¿¹¤µ¤ó¡£Å¾µ¡¤ÏÃæ³ØÀ¸¤Î»þ¤Ç¤·¤¿¡£¡ÖËÍ¤é¤ÎÀ¤Âå¤Ï¼Ò²ñ²Ê¤Î¼ø¶È¤Ç¡¢¿©ÎÁÌäÂê¤ä´Ä¶ÌäÂê¤ò¶µ¤¨¤é¤ì»Ï¤á¤¿À¤Âå¡£ËÍ¤Ï¤½¤ì¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë´Ø¿´¤ò»ý¤Ã¤Æ¡×
¹âÎð²½¤ä°Û¾ïµ¤¾Ý¤Ê¤ÉÆüËÜ¤ÎÇÀ¶È¤Î²ÝÂê¤Ë¸þ¤¹ç¤¦¤³¤È¤ò·è¤á¡¢ÅìµþÇÀ¶ÈÂç³Ø¤Ë¿Ê³Ø¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¹ñÆâ¤ÎÇÀ²È¤¬¥³¥á¤ò¶¡µë¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤é³¤³°¤Î¥³¥á¤Ç¤¤¤¤¤è¤Í¤È¡£¤³¤ì¤¬¾ïÂÖ²½¤¹¤ë¡£²¿¤«¤¢¤ì¤Ð°ìÀÚ¹ñÌ±¤Ï¿©¤Ù¤Æ¤¤¤±¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡×
¢£¡Ö²Ô¤²¤ëÇÀ¶È¡×¤Ç¿ÍºàÁý¤òÌÜ»Ø¤¹
Âç³ØÂ´¶È¸å¤ÏÇÀ¶È¤Î¸½¾ì¤Ç·Ð¸³¤òÀÑ¤ß¡¢Åìµþ¤«¤éºë¶Ì¡¦²Ã¿Ü»Ô¤Ë°Ü½»¡£2017Ç¯¤Ë¡¢Ãæ¿¹ÇÀ»º¤òÀßÎ©¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÍÍ¡¹¤Ê¶È¼ï¤«¤éÅ¾¿¦¤·¤¿¼Ò°÷24¿Í¤ÎÊ¿¶ÑÇ¯Îð¤Ï30.3ºÐ¡Ê¼èÄùÌò¡¦½Ð¸þ¼Ò°÷¤ò½ü¤¯¡Ë¡£·Ç¤²¤ëÌÜÉ¸¤Î1¤Ä¤òÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡£
Ãæ¿¹¤µ¤ó
¡Ö¥µ¥é¥ê¡¼¥Þ¥óÇÀ¶È¤Ç¡¢Ç¯¼ý1000Ëü±ß²Ô¤²¤ëÇÀ¶È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¡£¤Þ¤ÀÃ£À®¤Ç¤¤Æ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¡¢¤³¤³¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡×
2024Ç¯¤ÎÇÀÎÓ¿å»º¾Ê¤ÎÅý·×¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÆüËÜ¤ÎÇÀ²È¤ÎÊ¿¶ÑÇÀ¶È½êÆÀ¤ÏÇ¯´Ö168Ëü6000±ß¡Ê·ó¶ÈÇÀ²È¤â´Þ¤à¡Ë¡£¡Ö²Ô¤²¤Ê¤¤¡×¥¤¥á¡¼¥¸¤¬Ã´¤¤¼êÉÔÂ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¸À¤ï¤ì¤ëÃæ¡¢¡Ö²Ô¤²¤ëÇÀ¶È¡×¤ÇÇÀ¶È¤Ë½¾»ö¤¹¤ë¿Íºà¤òÁý¤ä¤¹¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ºÇ¿·µ»½Ñ¤ò¶î»È¤·¡¢¸úÎ¨Åª¤ÊÇÀ¶È¤ò
¿¼¹ï¤Ê¸å·Ñ¼ÔÉÔÂ¤ËÇº¤Þ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÆüËÜ¤ÎÇÀ¶È¡£Ãæ¿¹ÇÀ»º¤Ï»È¤ï¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿ÇÀÃÏ¤ò¼¡¡¹¤È°ú¤·Ñ¤®¡¢¹ÌºîÌÌÀÑ¤òÌó10Ç¯¤Ç30ÇÜ¤Ë³ÈÂç¤·¤Þ¤·¤¿¡£1500¤«½ê°Ê¾å¤ÎÅÄÈª¤ò´ÉÍý¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤áºî¶È¤¬½ª¤ï¤ë¤È¡¢¤¹¤°¤Ë¥¹¥Þ¥Û¤Ç¶¦Í¤·¤Þ¤¹¡£
¼Ò°÷¤Î1¿Í¤Ï¡Öºî¶È¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿»þ¤ËÆþÎÏ¤¹¤ë¤ÈÀÄ¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×¡£ºî¶È¾õ¶·¤ò¥¢¥×¥ê¤Ç½¸Ìó¤·¡¢¤½¤Î¾ðÊó¤ò´ð¤Ë¿Í°÷¤äºî¶È¤ò³ä¤ê¿¶¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤¦¤·¤¿ºÇ¿·µ»½Ñ¤ò¶î»È¤·¤Æ¡¢¸úÎ¨Åª¤ÊÇÀ¶È¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÊÌ¤Î¼Ò°÷
¡ÖÀè¿ÊÅª¤Ê´¶¤¸¤È¤¤¤¦¤«¡¢¹Í¤¨¤¬½ÀÆð¡£¤È¤Æ¤â¤¤¤¤¤È¤³¤í¤À¤Ê¤È¡×
¢£Åçº¬¡¦»³¸ý¡¦ÆÊÌÚ¡Ä³ÆÃÏ¤Ë¿Ê½Ð
µîÇ¯2·î¡¢Ãæ¿¹ÇÀ»º¤ÏÅçº¬¸©¡¦¹¾ÄÅ»Ô¤Ë»Ò²ñ¼Ò¤òÀßÎ©¤·¤Þ¤·¤¿¡£¸å·Ñ¼ÔÉÔÂ¤ËÇº¤à¸½ÃÏ¤ÎÇÀ¶ÈË¡¿Í¤«¤é¡¢ÇÀÃÏ¤ä¿Íºà¤ò°ú¤·Ñ¤®¤Þ¤·¤¿¡£
Ãæ¿¹¤µ¤ó
¡Ö²æ¡¹¤ÎµòÅÀ¤Îºë¶Ì¤Ç¼ã¼ê¤ÎÇÀ¶È¼Ô¤ò°é¤Æ¤Æ¡¢¤½¤³¤Ç°é¤Ã¤¿¼ã¼Ô¤¿¤Á¤òÁ´¹ñ¤ËÁ÷¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¯¡×
Åçº¬¤Î¤Û¤«¡¢»³¸ý»Ô¤äÆÊÌÚ¡¦ÌîÌÚÄ®¤Ë¤â¿Ê½Ð¡£¤æ¤¯¤æ¤¯¤ÏÁ´¹ñ¤Ë¿Íºà¤òÇÉ¸¯¤·¤Æ¡¢²áÁÂ²½¤È¸å·Ñ¼ÔÉÔÂ¤òÆ±»þ¤Ë²ò·è¤¹¤ë·×²è¤Ç¤¹¡£
¢£²Á³ÊÍÞÀ©¤òÁÀ¤¦È÷ÃßÊÆ¤ÎÊü½Ð¤Ë´íµ¡´¶
6·îÈ¾¤Ð¡£ËÜµòÃÏ¤Î²Ã¿Ü»Ô¤Ç¤Ï¡¢Âç·¿ÇÀµ¡¤ò»È¤Ã¤¿ÅÄ¿¢¤¨ºî¶È¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤Á¤ç¤¦¤É¤½¤Îº¢¡¢¾®ÀôÇÀ¿åÁê¡ÊÅö»þ¡Ë¤Ï¡Ö¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤â°Û¾ï¤Ê¡Ê¥³¥á¤Î¡Ë²Á³Ê¤ò1²óÍî¤ÁÃå¤«¤»¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤ÈÉ½ÌÀ¡£À¯ÉÜ¤¬¿ï°Õ·ÀÌó¤ÇÈ÷ÃßÊÆ¤òÊü½Ð¤·¡¢Âç¼êÎÌÈÎÅ¹¤Ê¤É¤ÇÈÎÇä¤¬ËÜ³Ê²½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤¿¤ÀÃæ¿¹¤µ¤ó¤Ï¡¢²Á³Ê¤òÍÞ¤¨¤ë¤³¤È¤òÁÀ¤Ã¤¿È÷ÃßÊÆ¤ÎÊü½Ð¤Ë´íµ¡´¶¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Ãæ¿¹¤µ¤ó¡ÊµîÇ¯6·î¡Ë
¡Ö¥¬¥½¥ê¥ó¤äÅÅµ¤Âå¤ÏÀ¯ÉÜ¤¬²Á³ÊÊäÅ¶¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤è¤Í¡£¡Ê¥³¥á¤Î¡ËÁê¾ì¤Î²¼Íî¤Ë´Ø¤¹¤ëÉéÃ´¤Ï¤¹¤Ù¤ÆÀ¸»º¼Ô¤¬Éé¤¦¾õ¶·¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡£¤½¤¦¤Ê¤ë¤È¡¢ÇÀ²È¤ÏËÜÅö¤Ë¥³¥á¤òºî¤í¤¦¤È¤¹¤ë¤«¡£¤«¤Ê¤ê²«¿§¿®¹æ¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
ÃÍ²¼¤²¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤Ï¤³¤ÎÀè¡¢ÇÀ¶È¤ÎÌ¤Íè¤Ï¤Ê¤¤¡£»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¤â¤Î¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÌÏº÷¤ÏÂ³¤¤Þ¤¹¡£
¢£²Á³Ê¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ°Õ¸«¤Î°ã¤¤¤¬¡Ä
8·îÃæ½Ü¡¢Ãæ¿¹¤µ¤ó¤Ï¤µ¤¤¤¿¤Þ»Ô¤ÇÂç»ö¤Ê¾¦ÃÌ¤ò¹µ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Ãæ¿¹¤µ¤ó
¡Ö¤¤ç¤¦·ë¹½¥·¥Ó¥¢¤Ê´¶¤¸¡Ä¡×
¿·¤¿¤ÊÎ®ÄÌÌÖ¤Î³«Âó¤òÌÜ»Ø¤·¡¢ÇÀ¶¨¤ä²·¤òÄÌ¤µ¤Ê¤¤¾ÃÈñ¼Ô¤Ø¤ÎÄ¾ÀÜÈÎÇä¤ËÄ©Àï¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¡£¤½¤³¤Ç¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤ó¤À¤Î¤¬¡¢¥¦¥©¡¼¥¿¡¼¥µ¡¼¥Ð¡¼¤òÁ´¹ñ¤ËÄó¶¡¤¹¤ë¡Ö¥¦¥©¡¼¥¿¡¼¥¹¥¿¥ó¥É³ô¼°²ñ¼Ò¡×¤Ç¤¹¡£
¥¦¥©¡¼¥¿¡¼¥¹¥¿¥ó¥É¤ÎËÜÂ¿¶Ñ¼ÒÄ¹
¡Ö¤¤¤Ä¤¦¤Á¤ÎÁÒ¸Ë¤ËÆþ¤ë¤Î¡©¡¡Íè½µ¡©¡×
Ãæ¿¹¤µ¤ó
¡Ö¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡¢Íè½µ¤«¤é½ù¡¹¤Ë¡Ä¡×
Á´¹ñ¤Ë30Ëü¸Í¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¥¦¥©¡¼¥¿¡¼¥µ¡¼¥Ð¡¼²ñ¼Ò¤Î¸ÜµÒ¤Ë¡¢¿å¤È¤È¤â¤Ë¥³¥á¤òÇã¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤Ê¤¤¤«¤È¹Í¤¨¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·²Á³Ê¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¡¢°Õ¸«¤Î°ã¤¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜÂ¿¼ÒÄ¹
¡Ö¡Ø¤¤¤¤¤Í¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¤Ê²Á³Ê¹½À®¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤ì¤Ï½½Ê¬²ÄÇ½¤Ê¤Î¤«¡¢Æñ¤·¤¤¤Î¤«¡Ä¡©¡×
Ãæ¿¹¤µ¤ó
¡Ö¤¦¤Á¤¬º£¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë´ðËÜ¤Ï1¥¥í1000±ß¡Ê¤ÇÈÎÇä¡Ë¡£¤½¤ì¤ò²¼¤²¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¤¢¤Þ¤ê¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×
¢£¡ÖÍýÇ°¤Ë¶¦´¶¤·¤ÆÇã¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×
²·¤òÄÌ¤µ¤Ê¤¤Ê¬¡¢°Â¤¯¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¥¦¥©¡¼¥¿¡¼¥µ¡¼¥Ð¡¼²ñ¼ÒÂ¦¡£¤³¤ì¤ËÂÐ¤·Ãæ¿¹¤µ¤ó¤Ï¡¢¡ÖÆüËÜ¤ÎÇÀ¶È¤òÌ¤Íè¤Ø¤Ä¤Ê¤¤¤Ç¤¤¤¯¡×¤È¤¤¤¦ÍýÇ°¤Ë¶¦´¶¤·¤ÆÇã¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡¢¤È¤¤¤¦»×¤¤¤òÅÁ¤¨¤Þ¤¹¡£
Ãæ¿¹¤µ¤ó
¡Ö²Á³Êº¹¤ò¤Ä¤±¤ë¤È¡Ø²Á³Êº¹¤¬¤¢¤ë¤«¤é¡Ù¤Ç½ª¤ï¤ë¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤Æ¡£Ã»´üÅª¤Ë¤ÏÎÉ¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¡Ø°Â¤¤¤«¤éÇã¤¤¤Þ¤¹¡Ù¡¢¤Ç¤Ï°Â¤¯¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤é¡Ä¡©¡×
¤Þ¤º¤Ï¡¢Ãæ¿¹¤µ¤ó¤ÎÄó°Æ¤¹¤ë²Á³Ê¤Ç¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜÂ¿¼ÒÄ¹
¡ÖÃæ¿¹¤µ¤ó¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ï¿ô²ó¤Ë¤ï¤±¤ÆÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢±þ±ç¤·¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤À°ìÈÌ¾ÃÈñ¼Ô¤Ë¡¢¤É¤³¤Þ¤Ç¡ÊÍýÇ°¤¬¡Ë»É¤µ¤ë¤«¡×
¢£°Û¾ïµ¤¾Ý¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤¬ÇÀ²È¤Î²ÝÂê¤Ë
10·î¡¢¼ý³Ï¤Î»þ´ü¤¬¤è¤¦¤ä¤¯Ë¬¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·ÌäÂê¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¼Ò°÷
¡ÖÀè·î¤â·ë¹½Å·µ¤¤Ç¥À¥á¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢º£·î¤â¤Á¤ç¤Ã¤È±À¹Ô¤¤¬²ø¤·¤¤¡×
Ãæ¿¹¤µ¤ó
¡Ö¤½¤ì¤Ï¤â¤¦¥³¥ó¥Ð¥¤¥ó¤òÁý¤ä¤¹¤·¤«¤Ê¤¤¤è¤Í¡×
¼Ò°÷
¡Ö¤½¤³¤Çº£¡¢3ÂæÌÜ¤òÆ°¤«¤·¤Þ¤¹¤È¡×
ÇÀµ¡¤ò¥Õ¥ë²ÔÆ¯¤·¤Æ¼ý³Ï¥¹¥Ô¡¼¥É¤ò¾å¤²¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Å·¸õ¤Î±Æ¶Á¤òÂç¤¤¯¼õ¤±¤ëÇÀ¶È¡£ÆÃ¤Ë¶áÇ¯¡¢½ë¤µ¤ä¹ë±«¤Ê¤É°Û¾ïµ¤¾Ý¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤ÏÀ¸»º¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤Æ¿¼¹ï¤Ê²ÝÂê¤Ç¤¹¡£
¢£¹â»ß¤Þ¤ê¤Ç¡Ö²Ô¤²¤ëÇÀ¶È¡×¤Ø¤ÎÃíÌÜ¢¬
¥¦¥©¡¼¥¿¡¼¥µ¡¼¥Ð¡¼²ñ¼Ò¤òÄÌ¤¸¤¿Ä¾ÀÜÈÎÇä¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢½àÈ÷¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¿µîÇ¯10·î¤Î¤¢¤ëÆü¡£ÆÏ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢Ä¾ÀÜÈÎÇä¤Ë·ç¤«¤»¤Ê¤¤ÀºÊÆµ¡¤Ç¤¹¡£Í½Äê¤Ç¤Ï¤â¤Ã¤ÈÁá¤¯ÆÏ¤¯¤Ï¤º¤Ç¤·¤¿¡£
Ãæ¿¹¤µ¤ó
¡Ö¤¤¤Þ¥³¥áÁûÆ°¤Ç¡¢ÀºÊÆ½ê¤ò·ú¤Æ¤¿¤¤¿Í¤ä¶È¼Ô¤¬Â¿¤¤¡×
µîÇ¯¤Ï¥³¥á¤Î²Á³Ê¤¬¹â»ß¤Þ¤ê¤·¤¿¤¿¤á¡¢Ä¾ÀÜÈÎÇä¤ò»Ï¤á¤ëÀ¸»º¼Ô¤Ê¤É¤¬µÞÁý¤·¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö²Ô¤²¤ëÇÀ¶È¡×¤òÌÜ»Ø¤¹¿Í¤¬Áý¤¨¤¿¤³¤È¤ò¡¢´Ø·¸¼Ô¤âÁ°¸þ¤¤ËÂª¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÇÀµ¡¥á¡¼¥«¡¼¥¹¥¿¥Ã¥Õ
¡Ö¥³¥áÇÀ²È¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤âÍø±×¤¬½Ð¤ë¡¢¤â¤¦¤«¤ë¿¦¶È¤Ë¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤ò°ìÀ¸·üÌ¿¹Í¤¨¤Æ¡¢¼ã¤¤¿Í¤¿¤Á¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤«¤é¡£´õË¾¤Ï¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÊÃæ¿¹¤µ¤ó¤é¤Ï¡Ë´õË¾¤ÎÀ±¤Ç¤¹¤è¤Í¡¢ÇÀ²È¤Î¼ã¤¤¿Í¤¿¤Á¤Î¡×
¢£ºî¤ëÂ¦¤â¿©¤Ù¤ëÂ¦¤â°Â¿´¤Ç¤¤ëÌ¤Íè¤Ø
ÇÀ¿å¾Ê¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Á´¹ñ¤ÎÇÀÃÏ¤Î30¡óÄ¶¤Ç10Ç¯¸å¤ÎÃ´¤¤¼ê¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¤É¤¦¤ä¤Ã¤ÆÃ´¤¤¼ê¤òÁý¤ä¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¡£¿·¤¿¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤â»Ï¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ãæ¿¹¤µ¤ó
¡ÖAI¤Î¥¨¥ó¥¸¥ó¤òÀÑ¤ó¤Ç¤¤¤Æ¡¢ÇÀ¾ì·Ð±Ä¤ÎÌ¤Íè¤òÍ½Â¬¤¹¤ë¡£ÇÀ¶È·Ð±Ä¼Ô¤ÎÇ¾¤ß¤½¤òÂåÂØ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡×
¤¤¤Ä¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Êºî¶È¤ò¤¹¤ë¤Ù¤¤«AI¤¬Äó°Æ¡£Ã¯¤Ç¤â¸úÎ¨Åª¤ËÇÀ¶È¤Î·Ð±Ä¤¬¤Ç¤¤ë¥¢¥×¥ê¤Î³«È¯¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ãæ¿¹¤µ¤ó
¡Ö°ìÄê¤ÎµëÎÁ¤¬¤â¤é¤¨¤Æ¡¢¥¥ã¥ê¥¢¥Ñ¥¹¡ÊÀ®Ä¹¤ÎÆ»¶Ú¡Ë¤¬ÌÀ³Î¤Ë¤¢¤Ã¤Æ¡¢Ë¤«¤Ê¿ÍÀ¸¤òÉÁ¤±¤ë¡£¤½¤ì¤À¤Ã¤¿¤éÇÀ¶È¤ò¤ä¤ê¤¿¤¤¤È¤¤¤¦Êý¤¬ÀøºßÅª¤Ë¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡×
¡Ö¤½¤¦¤¤¤¦Êý¡¹¤Ë¤Á¤ã¤ó¤ÈÇÀ¶È³¦¤ËÍè¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢³èÌö¤·¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤¬¡¢¤Ò¤¤¤Æ¤Ï¿©ÎÁ°ÂÁ´ÊÝ¾ã¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤ÈËÍ¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
ºî¤ëÂ¦¤â¿©¤Ù¤ëÂ¦¤â¡¢°Â¿´¤Ç¤¤ëÌ¤Íè¤Î¤¿¤á¤Ë¡£Ä©Àï¤ÏÂ³¤¤Þ¤¹¡£¡Ê2·î16Æü¡Ønews every.¡Ù¤è¤ê¡Ë