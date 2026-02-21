ÊÁËÜÍ¤¡¢ºÊ¡¦°ÂÆ£¥µ¥¯¥é¤È¤Î½éÂÐÌÌ¡Ö¤¢¤Ã¡¢¤³¤Î¿Í¤È·ëº§¤¹¤ë¤«¤â¡×¤ÈÄ¾´¶¡¡°ÂÆ£¤ÎÈ¿±þ¤Ë°ìÆ±Çú¾Ð
ÇÐÍ¥¤ÎÊÁËÜÍ¤¡Ê39¡Ë¤¬¡¢20ÆüÊüÁ÷¤ÎTBS·Ï¡ÖA¡Ýstudio¡Ü¡×¡Ê¶âÍË¸á¸å11»þ¡Ë¤Ë½Ð±é¡£12Ç¯¤Ë·ëº§¤ò¤·¤¿½÷Í¥¤Î°ÂÆ£¥µ¥¯¥é¡Ê40¡Ë¤È¤Î½éÂÐÌÌ¤Î»þ¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
MC¤ÎKis¡ÝMy¡ÝFt2Æ£¥±Ã«ÂÀÊå¡Ê38¡Ë¤¬¡Ö¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ÇÆÉ¤ó¤À¤Î¤«¤Ê¡©¡¡±ü¤µ¤Þ¤È½é¤á¤Æ¤ª²ñ¤¤¤·¤¿»þ¤Î¡Ø¤Ï¤¸¤á¤Þ¤·¤Æ¡Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¦±ü¤µ¤ó¤ÎÀ¼Ê¹¤¤¤Æ¡¢¤¢¤Ã²¶¡¢¤³¤Î¿Í¤È·ëº§¤¹¤ë¤È»×¤Ã¤¿¤Ã¤Æ½ñ¤¤¤Æ¤¢¤Ã¤Æ¡×¤ÈÊ¹¤¤¤¿¡£
¤¹¤ë¤È¡Ö¤¢¤¢¡¢¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤¢¤Ã¡¢¤³¤Î¿Í¤È·ëº§¤¹¤ë¤«¤â¤Ã¤Æ¡Ä¤¹¤ë¤Ê¤Ã¤Æ»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¡£
MC¤Î¾ÐÊ¡ÄâÄáÉÓ¡Ê74¡Ë¤¬¡Ö¤Ç¤â¥Û¥ó¥Þ¤Ë¹ç¤¦É×ÉØ¤Ï¤½¤¦¸À¤¦¤è¤Í¡£¤³¤Î¿Í¤È·ëº§¤¹¤ë¡Ä¡×¤È¸À¤¦¤È¡¢ÊÁËÜ¤Ï¡Ö¤½¤¦²¿¤«¡Ä¡£¤Í¤Ã¡¢À¼¡ÄÀ¼¤Ç¤¹¤Í¡¢¤Ç¤â¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
Æ£¥±Ã«¤¬¡Ö¤½¤ì¤Ï±ü¤µ¤óÂ¦¤Ï²¿¤«´¶¤¸¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡¡½éÂÐÌÌ¤Ï¡×¤È¼ÁÌä¡£¡Ö²¿¤â´¶¤¸¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£²¶¤À¤±¤À¤Ã¤¿¤ß¤¿¤¤¡×¤ÈÅú¤¨¤ë¤È¡¢ÄáÉÓ¤ÈÆ£¥±Ã«¤¬¾Ð¤Ã¤¿¡£
Æ£¥±Ã«¤¬¡Ö¤½¤ì¤â¤Þ¤¿ÌÌÇò¤¤¤Ç¤¹¤Í¡¢²¿¤«¡×¤ÈÏÃ¤¹¤È¡¢¡Ö¥Ï¥Ï¥Ï¥Ï¡ÄÃÑ¤º¤«¤·¤¤¡×¤È¼ê¤Ç´é¤ò±£¤·¾Ð¤Ã¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡Ö¤¿¤Þ¤Ë¤Ç¤â¡¢¤³¤¦¤¤¤¦ÏÃ¤ò¤¹¤ë¤Î¤Ï¤¤¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£²¿¤«»×¤¤½Ð¤·¤Æ¡¢¤È¤Ã¤Æ¤â¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£