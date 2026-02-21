±Ç²è¡Ø¥¤¥ó¥Ç¥Ú¥ó¥Ç¥ó¥¹¡¦¥Ç¥¤¡Ù¤ä¡Ø¥¢¥ë¥Þ¥²¥É¥ó¡Ù¤Ï¤Ê¤¼´¶Æ°¤¹¤ë¤Î¤«¡Ä¥¡¼¥ï¡¼¥É¤Ï¡ÖÉã¤Ë¤Ê¤ë¡×¡ÖÌ¿¤Î¥¿¥¹¥¡×¡¢¤½¤·¤Æ¡Ö¥Ö¥ì¥¤¥Ö¡×
¡¡¶µ°é¼Ò²ñ³Ø¼Ô¡¦°æ¾åµÁÏÂ»á¤È¥é¥¤¥¿¡¼¡¦ºä¸µ´õÈþ»á¤Î2¿Í¤¬¡Ö»É¤µ¤ë±Ç²è¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ê¹ç¤¦¡£
¡¡»É¤µ¤ë±Ç²è¤Ï¶öÁ³¤Ë¤ÏÀ¸¤Þ¤ì¤Ê¤¤¡£¤·¤«¤ë¤Ù¤¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¡Ö»É¤µ¤ë¡×¥¹¥¤¥Ã¥Á¤¬Æþ¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¼þÅþ¤ËÀß·×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢»É¤µ¤ë±Ç²è¤Î³Ë¿´¤Ë¤Ï¡¢¡ÖÆÃ¹¶Ê¸³Ø¡×¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡½¡½¡£
°æ¾å¡¡ÆÃ¹¶Ââ°÷¤Î¸ÀÍÕ¤Ï¡¢±ÔÍø¤Ê¥Ê¥¤¥Õ¤ÈÆ±¤¸¤Ç¤¹¡£¿ô½½Ç¯¤âÁ°¤Î½ÐÍè»ö¤Ê¤Î¤Ë¡¢¤Þ¤ë¤Ç²æ¤¬»ö¤Î¤è¤¦¤Ë¡Ö»É¤µ¤ë¡×¡£2000Ç¯Âå¤Ë»É¤µ¤ê¤ä¤¹¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¤ª¤½¤é¤¯ÀïÁèÂÎ¸³¼Ô¤¬¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¥ê¥¢¥ë¤Êµ²±¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢»þÂåÇØ·Ê¤äÃÎ¼±¤Ê¤É¡¢¤«¤Ä¤Æ¤Ê¤é¥Ê¥¤¥Õ¤Î¡Ö¾ä¡×¤È¤·¤Æµ¡Ç½¤·¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤¬´õÇö¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤«¤é¤À¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤¦¤·¤¿ÍÅ¤·¤¤Ì¥ÎÏ¤ò¤¿¤¿¤¨¤¿¥Ê¥¤¥Õ¤ò¶Ë¸Â¤Þ¤Ç¸¦¤®À¡¤Þ¤»¤Ê¤¬¤é¡¢Â¸Ê¬¤Ë»î¤·»Â¤ê¤Ç¤¤ë¾ì½ê¤¬¡¢Ê¸³Ø¤ä±Ç²è¤À¤È»×¤¦¤Î¤Ç¤¹¤Í¡£¤È¤¯¤ËÀïÁè¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤À¤Âå¤Ë¤è¤ëÆÃ¹¶Ê¸³Ø¤Ï¡¢¼èºà¤ä»ñÎÁ¤ò¤â¤È¤Ë¤·¤Ä¤Ä¤â¡¢¼ÂÂÎ¸³¤Ë´ð¤Å¤¯¤½¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÀïÁèÊ¸³Ø¤È¤Ï°Û¤Ê¤ê¡¢´¶Æ°¤È¹æµã¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¤¿¤á¤Ë¼þÅþ¤ËÀß·×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î´¶Æ°¤Î¹½Â¤¤òÊ¬ÀÏÅª¤Ë¹Í¤¨¤è¤¦¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¡ØÆÃ¹¶Ê¸³ØÏÀ¡Ù¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡ËÜÊª¤Î°ä½ñ¤¬¸½Âå¿Í¤Ë»É¤µ¤ë¤Î¤Ï¡Ö°Õ¿Þ¤»¤¶¤ë´¶Æ°¡×¤Ç¤¹¤¬¡¢ÆÃ¹¶Ê¸³Ø¤Î¤Û¤¦¤Ï¡Ö°Õ¿Þ¤µ¤ì¤¿´¶Æ°¡×¤Ç¤¹¡£ÆÉ¼Ô¤ä´ÑµÒ¤â¡¢Àè¹ï¾µÃÎ¤Î¤¦¤¨¤Ç¼«¤é»É¤µ¤ì¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
ºä¸µ¡¡1990Ç¯Âå¸åÈ¾¤Î¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥É±Ç²è¤Ï¡¢ÆÃ¹¶Ê¸³Ø¤ÎËºî¤Ç¤·¤¿¡£¡Ô¥¤¥ó¥Ç¥Ú¥ó¥Ç¥ó¥¹¡¦¥Ç¥¤¡Õ¤Î2Ç¯¸å¡¢1998Ç¯¤Ë¡Ô¥Ç¥£¡¼¥×¡¦¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¡Õ¤È¡Ô¥¢¥ë¥Þ¥²¥É¥ó¡Õ¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤³¤Î2ºîÉÊ¤Ï¤è¤¯»÷¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Þ¤º¡Ô¥¢¥ë¥Þ¥²¥É¥ó¡Õ¤«¤é¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£°æ¾å¤µ¤ó¤¬¡ØÆÃ¹¶Ê¸³ØÏÀ¡Ù¤Ç¸ÀµÚ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿ºîÉÊ¤Ç¤¹¡£¡Ô¥¤¥ó¥Ç¥Ú¥ó¥Ç¥ó¥¹¡¦¥Ç¥¤¡Õ¤Ï±§Ãè¿Í¤Ë¤è¤ë¿¯Î¬¤È¤¤¤¦¤Ï¤Ã¤¤ê¤·¤¿Å¨¤¬¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ËÜºî¤ÎÁê¼ê¤Ï¾®ÏÇÀ±¡¢¤Ä¤Þ¤ê¼«Á³ºÒ³²¤Ç¤¹¡£ÃÏµå¤Ø¤Î¾×ÆÍ¤ò²óÈò¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢±§Ãè¶õ´Ö¤Ç¾®ÏÇÀ±¤òÇË²õ¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤¬Î©¤Æ¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
°æ¾å¡¡ËÜºî¤Î¼ç¿Í¸ø¤Ï¡¢Ì±´ÖÀÐÌý²ñ¼Ò¤Î¼ÒÄ¹¥Ï¥ê¡¼¡Ê¥Ö¥ë¡¼¥¹¡¦¥¦¥£¥ê¥¹¡Ë¤Ç¤¹¡£¥¢¥á¥ê¥«À¯ÉÜ¤Ë°ÑÂ÷¤µ¤ì¤Æ¡¢±§ÃèÁ¥¤Ç¾®ÏÇÀ±¤ËÃåÎ¦¤·¤¿¤¦¤¨¤ÇÀÐÌýºÎ·¡¤Îµ»½Ñ¤Ç¾®ÏÇÀ±¤ò·¡ºï¤·¤Æ³ËÇúÃÆ¤òËä¤á¹þ¤à¡¢¤È¤¤¤¦´í¸±¤ÊÇ¤Ì³¤ËÄ©¤ß¤Þ¤¹¡£°ì½ï¤ËÏ¢¤ì¤Æ¹Ô¤¯¼Ò°÷¤Î¹Ó¤¯¤ìÃË¤¿¤Á¤Î¤Ê¤«¤Ë¤Ï¡¢Ì¼¥°¥ì¡¼¥¹¡Ê¥ê¥ô¡¦¥¿¥¤¥é¡¼¡Ë¤ÎÎø¿ÍAJ¡Ê¥Ù¥ó¡¦¥¢¥Õ¥ì¥Ã¥¯¡Ë¤â¤¤¤Þ¤¹¡£Ç¤Ì³¤ÎºÇ½ªÃÊ³¬¤Ç³ËÇúÃÆ¤Î±ó³ÖÁàºî¤¬¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡£ÃÏµå¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢Ã¯¤«¤¬¾®ÏÇÀ±¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤Æµ¯Çú¥¹¥¤¥Ã¥Á¤ò¼êÆ°¤Ç²¡¤µ¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£
¡ÖÃÏµå¤Î¤¿¤á¤ËÃ¯¤«¤¬»à¤Ê¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤ÌäÂê¡×¤ÎÈ¯À¸¤Ç¤¹¡£Ã¯¤¬»à¤Ì¤Î¤«¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¡¢¼«¤é¤ÎÌ¿¤ò¤É¤¦»È¤¦¤«¡£Ì¼¤ÎÎø¿ÍAJ¤¬¤½¤ÎÌò¤È¤Ê¤ë¥¯¥¸¤ò°ú¤Åö¤Æ¤Þ¤¹¤¬¡¢ÅÚÃÅ¾ì¤Ç¥Ï¥ê¡¼¤¬¶¯°ú¤ËÆþ¤ìÂØ¤ï¤Ã¤Æ»Ä¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ºä¸µ¡¡Æþ¤ìÂØ¤ï¤Ã¤¿¥Ï¥ê¡¼¤¬AJ¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¡ÖÌ¼¤ò¤è¤í¤·¤¯Íê¤à¡£¤½¤ì¤¬¤ª¤Þ¤¨¤Î»Å»ö¤À¡£¥°¥ì¡¼¥¹¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤É×¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤À¤¾¡×¤È¹ð¤²¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ÃÏµå¤Ë¤¤¤ëÌ¼¤Î¥°¥ì¡¼¥¹¤È¤ÎºÇ¸å¤Î¸ò¿®¤Ç¡¢¤½¤ì¤Þ¤Ç¤Î¤¹¤ì°ã¤¤¤ä¤ï¤À¤«¤Þ¤ê¤¬¾Ã¤¨¡¢Éã¤ÈÌ¼¤Î¿´¤¬ÄÌ¤¸¹ç¤¦¡Ä¡Ä¡£¤ï¤¿¤·¤Ï¤¢¤ÎºÇ¸å¤Î¸ò¿®¤Î¥·¡¼¥ó¤Ç2¿Í¤¬¡ÖÉã¤ÈÌ¼¤ËÌá¤Ã¤¿¡×¤ó¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤è¡£Ì¼¤¬¾®¤µ¤¤º¢¤Ë¡Ö¤ªÉã¤µ¤óÂç¹¥¤¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡¢¤¢¤Î´Ø·¸¤ËÌá¤Ã¤¿¤Î¤À¤È¡£
°æ¾å¡¡Á´ÊÆ¤¬µã¤¤¤¿Ì¾¾ìÌÌ¤Ç¤¹¡£Ì¼¤ÎÌ¤Íè¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤Ë¸Ê¤ÎÌ¿¤ò»È¤¦Ç¤Ì³¤ËÎ×¤à¤³¤È¤Ç¡ÖÉã¤Ë¤Ê¤ë¡×¡£ÆÃ¹¶Ê¸³ØÅª¤Ê°ÕÌ£¤Ç¡ÖÉã¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È¤Ï¡¢¿ÆÌ©¤µ¤ò¼è¤êÌá¤¹¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡¢»Ò¤Î¡ÖÌ¤Íè¡×¤È°ú¤´¹¤¨¤Ë¼«¤é¤Î¡Ö»à¡×¤ò°ú¤¼õ¤±¤¿¤È¤¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤è¤Í¡£Èá¤·¤¤¤±¤ì¤É¡Ä¡Ä¡£
ºä¸µ¡¡ÅÚÃÅ¾ì¤Ç¼«Ê¬¤¬¿ÈÂå¤ï¤ê¤È¤Ê¤Ã¤ÆÆÃ¹¶Ìò¤ò°ú¤¼õ¤±¡¢¼ã¤¤À¤Âå¤ËÌ¿¤Î¥¿¥¹¥¤ò·Ò¤°¡£¤³¤ì¤Ã¤Æ¡Ø±Ê±ó¤Î0¡Ù¡Ê2006Ç¯¡Ë¤È»÷¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤«¡£
°æ¾å¡¡¡Ö¿ÈÂå¤ï¤êÆÃ¹¶¡×¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Ç¤¹¤Í¡£¡Ø±Ê±ó¤Î0¡Ù¤ÈÂ¾¤ÎºîÉÊ¤È¤Î´Ø·¸¤Ï¤¤¤í¤¤¤í»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¡Ô¥¢¥ë¥Þ¥²¥É¥ó¡Õ¤Ï½ÅÍ×¤ÊÀè¹ÔºîÉÊ¤Ë°ÌÃÖ¤Å¤±¤é¤ì¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤è¡£¼ÂºÝ¤Ë»²¹Í¤Ë¤·¤¿¤«¤É¤¦¤«¤Ï¤È¤â¤«¤¯¡¢Á´ÊÆ¤¬µã¤¤¤¿±Ç²èºîÉÊ¤È¡¢Á´ÆüËÜ¤¬µã¤¤¤¿ÁÏºîÆÃ¹¶Ê¸³Ø¤È¤Î¤¢¤¤¤À¤Ë¡¢´¶Æ°¤Î¹½Â¤¤Î¶¦ÄÌÀ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢¤Þ¤Ã¤¿¤¯¤ª¤«¤·¤¯¤Ê¤¤¡£
ºä¸µ¡¡¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥É±Ç²è¤Ê¤Î¤Ç¡¢ºîÀï¤¬À®¸ù¤·¤¿¸å¤Ë¤Ï³§¤ÇÊú¤¹ç¤Ã¤ÆÂç´î¤Ó¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¡¢¤½¤ÎÀ®¸ù¤Î¤¿¤á¤Ëµ¾À·¼Ô¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£Åö¿Í¤¬¼«È¯Åª¤ËÁªÂò¤·¡¢Ç¼ÆÀ¤Î¤¦¤¨¤Ç¹ÔÆ°¤·¤¿·ë²Ì¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¤ªº×¤êÁû¤®¤Î°ìÊý¤ÇÈá¤·¤à°äÂ²¤¬¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤è¡£
¡Ô¥¤¥ó¥Ç¥Ú¥ó¥Ç¥ó¥¹¡¦¥Ç¥¤¡Õ¤Ç¤Ï¡¢ÆÃ¹¶¤·¤¿¥é¥Ã¥»¥ë¤ÎÂ©»Ò¤Ë¡Ö·¯¤Î¤ªÉã¤µ¤ó¤¬¤Ê¤·¤¿¤³¤È¤ÏËÜÅö¤ËÍ¦´º¤À¤Ã¤¿¡Êvery brave¡Ë¡×¤È¡¢¤½¤Ã¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¤ë¿Í¤¬¤¤¤ë¡£¡Ô¥¢¥ë¥Þ¥²¥É¥ó¡Õ¤Ç¤Ï¡¢Îø¿Í¤Ïµ¢´Ô¤·¤¿¤±¤ì¤É¤âÉã¤ò¼º¤Ã¤¿¥°¥ì¡¼¥¹¤Ë¡¢¡Ö»ä¤ÎÃÎ¤ë¸Â¤êºÇ¤âÍ¦´º¤Ê¿Í¡Êthe bravest man I¡Çve ever met¡Ë¤ÎÌ¼¤µ¤ó¤Ç¤¹¤Í¡×¤È·³¿Í¤¬ÏÃ¤·¤«¤±¤ë¡£¤½¤Î¤È¤¡¢¤É¤Á¤é¤â¥Ö¥ì¥¤¥Ö¡Êbrave¡Ë¤È¤¤¤¦Ã±¸ì¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°æ¾å¡¡¤¢¡¢¤½¤¦¤¤¤¨¤Ð¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¡Ö¥Ö¥ì¥¤¥Ö¡áÍ¦´º¡×¤ÈËÝÌõ¤·¤ÆºÑ¤Þ¤»¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢²¿¤«µ¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
ºä¸µ¡¡¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¤ï¤¿¤·¤¬³°¹ñ¤Î¿Í¤È¤¬¤ó¥µ¥Ð¥¤¥Ð¡¼¤È¤·¤ÆÏÃ¤ò¤¹¤ë¤È¤¤Ë¡¢¡Ö¤½¤ì¤Ïso brave¤À¤Í¡×¤È¤«¡Öbrave¤Ê·èÃÇ¤ò¤·¤¿¤ó¤À¤Í¡×¤ß¤¿¤¤¤ËÌµ°Õ¼±¤Ë»È¤Ã¤Æ¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¶á¤¤¸ÀÍÕ¤ÏÂ¾¤Ë¤â¡Öcourageous¡×¡Övaliant¡×¤Ê¤É¤¢¤ë¤Î¤Ë¡¢¤Ê¤¼¡Öbrave¡×¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¡©¡¡¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£
¡¡±Ñ¸ì¤Îbrave¤Î¸ì¸»¤Ï¡¢ÃæÀ¤¥é¥Æ¥ó¸ì¤Îbravus¡ÊßõÎõ¤Ê¡¢°ÅÞ¡Ë¡¢barbarus¡ÊÌîÈÚ¤Ê¡¢Ì¤³«¤Î¡Ë¤Ê¤É¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÖÍ¦´º¡×¤Ë¤ÏÈÚÍ¦¤È¤«ÌîÈÚ¤Î¤è¤¦¤Ê¡¢¾¯¤·¡ÖÀµ¤·¤¯¤Ê¤¤¡×¥Ë¥å¥¢¥ó¥¹¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¼«¤é»à¤òÁª¤Ö¤È¤¤¤¦¹ÔÆ°¤Ï¡¢ËÜÍè¤Ê¤éÀµ¤·¤¤¤È¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤¡£¤Ç¤â¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Î¤¿¤á¤Ë¤ä¤à¤ò¤¨¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¾õ¶·¤¬¤¢¤ë¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤«¤Ê¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤Î°ÕÌ£¤Ç¡¢¡Ô¥¤¥ó¥Ç¥Ú¥ó¥Ç¥ó¥¹¡¦¥Ç¥¤¡Õ¤Î¥é¥Ã¥»¥ë¤â¡¢¡Ô¥¢¥ë¥Þ¥²¥É¥ó¡Õ¤Î¥Ï¥ê¡¼¤â¨¡·è¤·¤Æ¡ÖÀµ¤·¤¤¡×¹Ô°Ù¤È¤ÏÇ§¤á¤é¤ì¤Ê¤¤¤±¤ì¤É¨¡¥Ö¥ì¥¤¥Ö¤Ê¥Ò¡¼¥í¡¼¤À¤Ã¤¿¡£¥¢¥á¥ê¥«¤ÎÆÃ¹¶Ê¸³Ø¤Ï¥Ö¥ì¥¤¥Ö¤ÎÊª¸ì¡ÊBrave Story¡Ë¤È¸À¤¨¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
°æ¾å¡¡¤½¤ì¡¢ÌÌÇò¤¤¡ª¡¡ÆüÊÆ¤òÈæ³Ó¤¹¤ë¤¦¤¨¤Ç½ÅÍ×¤ÊÏÀÅÀ¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£ºä¸µ¤µ¤ó¤Î¤¤¤¦¡ÖÀµ¤·¤¯¤Ê¤¤¡×¥Ë¥å¥¢¥ó¥¹¤ò¸À¤¤´¹¤¨¤ë¤È¡¢¡ÖÀµ¤·¤µ¤òÆ§¤ß±Û¤¨¤ëÍ¦µ¤¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¤Í¡£¤³¤³¤Ç¤¤¤¦¡ÖÀµ¤·¤µ¡×¤Ï½¡¶µ¤äÆ»ÆÁ¡¢ÁÈ¿¥¤ä¥ë¡¼¥ë¤È¤¤¤Ã¤¿½êÍ¿¤ÎÏÈÁÈ¤ß¤Çµ¬Äê¤µ¤ì¤ë¡ÖÀµ¤·¤µ¡×¤Ç¤¹¡£
ºä¸µ¡¡Ã¯¤«¤Î¤¿¤á¤ËÌ¿¤ò¤Ê¤²¤¦¤Ä¹Ô°Ù¤¬¥Ö¥ì¥¤¥Ö¤Ç¤¢¤ë¤È¤¹¤ì¤Ð¡¢Æ±¤¸Í»ö¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤âÄÌ¾ï¤ÎÀï»à¤Ï¡Ä¡Ä¥Ö¥ì¥¤¥Ö¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£
°æ¾å¡¡¤¦¤ï¡¢¤¤ï¤á¤ÆËÜ¼ÁÅª¤ÊÌä¤¤¤¬¡ª¡¡¿¦Ì³¤ÇÌ¿Îá¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤ä¤ë¹Ô°Ù¤È¡¢¿¦Ì³¤äÌ¿Îá¤ò°ïÃ¦¤·¤Æ¼«Í³°Õ»Ö¤Ç¤ä¤ë¹Ô°Ù¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¡¢¥Ö¥ì¥¤¥Ö¤Ï¸å¼Ô¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¡£¤À¤È¤¹¤ì¤Ð¡¢·³Ââ¤Î°ì°÷¤È¤·¤ÆºîÀï¹ÔÆ°¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¡¢¤½¤Î¤Ê¤«¤Ç°ìÀ¸·üÌ¿Àï¤Ã¤Æ¤â¡¢¤½¤Î·ë²ÌÀï»à¤·¤Æ¤â¡¢¤½¤ì¤Ï¥Ö¥ì¥¤¥Ö¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤·¤«¤·¡¢Ì¿Îá¤äµÁÌ³¤òÄ¶¤¨¤Æ¡¢Îã¤¨¤ÐÃç´Ö¤Î¤¿¤á¤Ë¼«Ê¬¤ÎÈ½ÃÇ¤Ç¿ÈÂÎ¤òÄ¥¤Ã¤¿¤é¡¢¤½¤ì¤Ï¥Ö¥ì¥¤¥Ö¤À¤È¡£¡ÖµÁÌ³¤òÄ¶¤¨¤¿¼«Í³¤µ¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¥Ö¥ì¥¤¥Ö¤Î¾ò·ï¤Ê¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
以上、井上義和氏と斎元希美氏の近刊『人はなぜ特攻に感動するのか』(光文社新書)をもとに再構成しました。「太平洋戦争の悲劇の象徴である特攻隊を、ポジティブな感動と結びつけてはならない」という「正しさの色眼鏡」を外すと、心に刺さる「何か」の正体が見えています。
