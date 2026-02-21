¤¢¤Ã¡ª¥¦¥ë¥È¥é¥Þ¥ó¥ì¥ª¤À¡¡¥Ù¥Æ¥é¥óÇÐÍ¥¡Ö¤â¤¦25Ç¯¶á¤¯Â³¤¯¡×¥¤¥±¥ª¥¸4¿Í²ñ¡¡»°±ºÍ§ÏÂ¤Î»Ñ¤â
¡¡ÇÐÍ¥¡¦ÂçÏÂÅÄàÓ¤¬20Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£µ×¤·¤Ö¤ê¤Ë½¸¤Ã¤¿Ãç´Ö¤È¤Î¼Ì¿¿¤¬È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÇ¯Îð¤ò½Å¤Í¤Æ¥·¥Ö¤µ¤¬¸÷¤ëÃË¤¿¤Á¡¡¤¢¤Ã¡ª¥¦¥ë¥È¥é¥Þ¥ó¥ì¥ª¤¬¤¤¤ë¤Ã
¡¡ÂçÏÂÅÄ¤Ï¡ÖÀèÆü¡¢µ×¤·¤Ö¤ê¤Î4¿Í²ñ¤ÇÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤â¤¦25Ç¯¶á¤¯Â³¤¯²ñ¡£¡×¤ÈÊó¹ð¤·¡¢Ç¯ÎØ¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ëÃË¤¿¤Á¤Î»Ñ¤ò¥¢¥Ã¥×¡£¡Öº£²ó¤Ï¡¢¤¤¤äº£²ó¤â¤«¤Ê¡©¡¡Í§ÏÂ·¯¤¬À¼¤ò¤«¤±¤ÆÅ¹¤âÍ½Ìó¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤¤¤Ä¤âÍ¤êÆñ¤¦¡ª¡×¤È²ñ¤Ë»²²Ã¤·¤¿ÇÐÍ¥¡¦»°±ºÍ§ÏÂ¤Ø¤Î´¶¼Õ¤òµ¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¤ª¸ß¤¤¤Ë¤¤¤Ä¤Î´Ö¤Ë¤«ºÐ¤ò¼è¤Ã¤¿¤Í¤È¡¢¤ä¤Ï¤êÇ¯Îð¤ÎÏÃ¤·¤ÇÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡¡ÀÎÏÃ¤Ï¤¤¤Ä¤â·«¤êÊÖ¤·¤ÎÏÃÂê¤¬Â¿¤¤¤±¤É¡¢¤½¤ì¤â³Ú¤·¤¤»þ´Ö¤Ç¤¹¡£¡×¤Èº©°Õ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¥á¥ó¥Ðー¤È¤Î³Ú¤·¤¤»þ´Ö¤ò²á¤´¤·¤¿¤³¤È¤ò¤¦¤«¤¬¤ï¤»¡¢¡Öµ¤¤ÎÃÖ¤±¤Ê¤¤Ãç´Ö¤Ï¤ä¤Ï¤êÎÉ¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¡×¤È²þ¤á¤Æ»×¤¤¤òµ¤·¤¿¡£
¡¡Åº¤¨¤é¤ì¤¿¤Î¤Ï¡Ö#»°±ºÍ§ÏÂ¡×¡Ö#¿¿²ÆÎµ(¥¦¥ë¥È¥é¥Þ¥ó¥ì¥ª)¡×¡Ö#ÅèÍÛ°ì(¥«¥á¥é¥Þ¥ó)¡×¤Î¥¿¥°¡£»°±º¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥Õ¥¡¥ó¤¬ÃíÌÜ¤·¤¿¤Î¤Ï±ýÇ¯¤Î¥Òー¥íー¤Î»Ñ¤À¡£¥¦¥ë¥È¥é¥Þ¥ó¥ì¥ª¤Ï1974Ç¯¤ËÅÐ¾ì¡£»â»ÒºÂL77À±½Ð¿È¤Ç¿ÈÄ¹52m¡¢ÂÎ½Å4Ëü8000t¡¢ºÇÂçÈô¹ÔÂ®ÅÙ¥Þ¥Ã¥Ï7¡¢É¬»¦¥ì¥ª¥¥Ã¥¯¤ÇÃÏµå¤ò¼é¤Ã¤¿¥¦¥ë¥È¥é¥Òー¥íー¡£±é¤¸¤¿¤Î¤Ï¿¿²ÆÎµ¤À¤Ã¤¿¡£1950Ç¯À¸¤Þ¤ì¤Ç¡¢¸½ºß¤Ï¥Ê¥ìー¥¿ー¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Õ¥©¥í¥ïー¤â¡Ö¤¢¤Ã¡ª¥¦¥ë¥È¥é¥Þ¥ó¥ì¥ª¤À¡×¡Ö¥¤¥±¥ª¥¸4¿Í²ñ¤Ç¤¹¤Í¡×¡ÖÁÇÅ¨¤ÊºÐ¤Î½Å¤ÍÊý¡×¡Ö¤ªÍ§Ã£¤¬¤¤¤ë»ö¤Ï¤È¤Æ¤â¹¬¤»¤Ç¤¹¤Í¡×¤È´î¤Ó¤ÎÀ¼¡£¡ÖµÜÆâÍÎ¤µ¤ó¤ä¼ÄÅÄ»°Ïº¤µ¤ó¤¬µï¤¿¤é¤Ê¤¡¡×¤ÈÈëÌ©ÀïÂâ¥´¥ì¥ó¥¸¥ãー(¥¢¥ª¥ì¥ó¥¸¥ãー)¤ä²¾ÌÌ¥é¥¤¥ÀーV3¤Ê¤É¤Ë½Ð±é¤·¤¿µÜÆâ¡¢¥¦¥ë¥È¥é¥Þ¥ó¥¿¥í¥¦¤ò±é¤¸¤¿¼ÄÅÄ¤Ê¤É¤ÎÌ¾Á°¤òµó¤²¤Æ²û¤«¤·¤à¥³¥á¥ó¥È¤â´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
