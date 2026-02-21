¡È¸¸¤Î¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¡É¤¬30Ç¯±Û¤·¤Ë¼Â¸½¡¡Á°ÂåÌ¤Ê¹¤ÎÇò¡ß¹õ¡Ä²¤½£Ì¾Ìç¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¾×·â
¥æ¥Ù¥ó¥È¥¹¤¬²£¼ÊÌÏÍÍ¤Î¥¹¥È¥é¥¤¥×¤Î¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤òÈ¯É½¤·¤¿
¡¡¥¤¥¿¥ê¥¢1Éô¥æ¥Ù¥ó¥È¥¹¤¬2·î20Æü¤Ë2026-27¥·¡¼¥º¥ó¤ÎÂè4¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡ÅÁÅýÅª¤Ë¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤Ë¤Ï¡¢¹õ¤ÈÇò¤Î½Ä¼Ê¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¥æ¥Ù¥ó¥È¥¹¤Ï¡¢Âè4¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤ò¥â¥Î¥¯¥í¤Î¼Ì¿¿¤ÇÈ¯É½¤·¤¿¤¬¡¢¶Ã¤¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥æ¥Ù¥ó¥È¥¹¤È¸À¤¨¤Ð¹õ¤ÈÇò¤Î½Ä¼Ê¤Î¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤ò»×¤¤Éâ¤«¤Ù¤ë¿Í¤¬Â¿¤¤¤À¤í¤¦¡£º£²ó¤ÎÂè4¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤â¹õ¤ÈÇò¤Î¥¹¥È¥é¥¤¥×¤¬ÍÑ¤¤¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤¬¡¢½Ä¼Ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¯²£¼ÊÌÏÍÍ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¯¥é¥Ö¤Ï¸ø¼°X¤Ç¡ÖÍ£°ìÌµÆó¤Îµ±¤¤òÊü¤Ä¥¹¥È¥é¥¤¥×¡£²áµî¤È¸½ºß¤òÆ±¤¸Êý¸þ¤Ø¤ÈÅê±Æ¤¹¤ë¡×¤ÈÅê¹Æ¤·¡¢º£²ó¤Î¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬¥¢¥Ç¥£¥À¥¹¼Ò¡¢¥æ¥Ù¥ó¥È¥¹¡¢¤½¤·¤Æ¥¤¥¿¥ê¥¢¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¼Ì¿¿²È¤Ç¤¢¤ë¥¸¥ã¥ó¥Ñ¥¦¥í¡¦¥¹¥°¥é»á¤Î¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀ¸¤Þ¤ì¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¸ø¼°¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤Ç¤Ïº£²ó¤Î¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÎÈ¯ÁÛ¤Ï¡¢1996-97Ç¯¤Ë¥æ¥Ù¥ó¥È¥¹¤¬¹õ¤ÈÇò¤Î¥¹¥È¥é¥¤¥×¤ò¼Â¸³Åª¤Ë¿åÊ¿¤ËÍÑ¤¤¤¿¥¦¥§¥¢¤¬¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ÈÈ¯É½¡£Åö»þ¤Ï¸ø¼°Àï¤Ç»ÈÍÑ¤µ¤ì¤º¤ËÆü¤ÎÌÜ¤òÅö¤¿¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢Ìó30Ç¯¤Î»þ¤ò·Ð¤Æ¡¢º£²óÂè4¥¥Ã¥È¤È¤·¤ÆÁªÂò¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡ÊFOOTBALL ZONEÊÔ½¸Éô¡Ë