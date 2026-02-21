¡Úµð¿Í¡Û¡Ö¥¬¥ë¡¼¥é¡×¾¾±º·ÄÅÍ¤ï¤º¤«£±£±µå¤Ç£°Éõ¡Ä¸½¥É¥é²ÃÆþ¤Î£²£²ºÐ¥µ¥¦¥¹¥Ý¡¼¤¬³«Ëë£±·³Ì¾¾è¤ê
¢¡¥ª¡¼¥×¥óÀï¡¡µð¿Í¡½¥ä¥¯¥ë¥È¡Ê£²£±Æü¡¦ÆáÇÆ¡Ë
¡¡µð¿Í¤Ë¿·²ÃÆþ¤·¤¿¾¾±º·ÄÅÍÅê¼ê¡Ê£²£²¡Ë¤¬£±¡½£³¤Î£¸²ó¤«¤é£¶ÈÖ¼ê¤ÇÅÐÈÄ¡££±²ó£±£±µå¤òÅê¤²¤ÆÌµ°ÂÂÇÌµ¼ºÅÀ¤Î¹¥Åê¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡ÀèÆ¬¤ÎÀÖ±©¤Ë¤Ï»°ÎÝ¡¦ÀÐÄÍ¤Î°Á÷µå¤Ç½ÐÎÝ¤òµö¤·¤¿¤¬¡¢Â³¤¯¥â¥ó¥Æ¥ë¤ò°ìÈô¡¢ËÌÂ¼¡¢ÎëÌÚ³ð¤òÃæÈô¤Ë»ÅÎ±¤á¤ÆÌµ°ÂÂÇÌµ¼ºÅÀ¡£¤ï¤º¤«£±£±µå¤Ç£°Éõ¤·¡¢¥¢¥Ô¡¼¥ë¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¡£
¡¡ºòÇ¯¤Î¸½Ìò¥É¥é¥Õ¥È¤ÇÆüËÜ¥Ï¥à¤«¤éµð¿Í¤Ë°ÜÀÒ¤·¤¿£±£¸£·¥»¥ó¥Á¡¢£±£°£°¥¥í¤ÎÂç·¿¥µ¥¦¥¹¥Ý¡¼¡£¥Ý¥±¥â¥ó¡Ö¥¬¥ë¡¼¥é¡×¤Ë»÷¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ç¤âÏÃÂê¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡££±£µÆü¤Î¹Åç¤È¤ÎÎý½¬»î¹ç¤Ç¤Ï£´ÈÖ¼ê¤È¤·¤Æ£±¡½£±¤Î£·²óÌµ»àËþÎÝ¤«¤éÅÐÈÄ¡£¥É¥é£±¥ë¡¼¥¡¼¡¦Ê¿Àî¤Ë±¦Á°¤Ø¤Î¾¡¤Á±Û¤·ÂÇ¤òµö¤¹¤Ê¤É£³ÅÀ¤ò¸¥¾å¤·¤¿¤¬¡¢¤Ê¤ª¤â£²»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤ÇÃ¤¸«¤ò±¦Èô¤Ë»ÅÎ±¤á¤ë¤Ê¤ÉÇ´¤ê¤ÎÅêµå¤ò¸«¤»¡¢£±²ó£±¼ºÅÀ¤ÇÀÚ¤êÈ´¤±¤Æ¤¤¤¿¡£