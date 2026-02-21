¡ÚÉÍ¾¾¥ª¡¼¥È¡¡SGÁ´ÆüËÜÁªÈ´¡Û¿¹³î¹Ô¡¡Á°2¿Í¤òÄÉ¤¨¤º3Ãå¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¡¡µ¤²¹¾å¾º¤ËÇº¤à
¡¡ÉÍ¾¾¥ª¡¼¥È¤ÎSG¡ÖÂè39²óÁ´ÆüËÜÁªÈ´¥ª¡¼¥È¥ì¡¼¥¹¡×¤Ï4ÆüÌÜ¤ò·Þ¤¨¤¿¡£
¡¡¿¹³î¹Ô¡Ê52¡áÀî¸ý¡Ë¤Ï10R¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¡£
¡¡¥¹¥¿¡¼¥È¤ò¤Þ¤º¤Þ¤º·è¤á¤Æ3ÈÖ¼ê¤Ë¼è¤êÉÕ¤¤¤¿¡£¤À¤¬¡¢¤½¤³¤«¤éÁ°¤ò¹Ô¤¯ÎëÌÚ·½°ìÏº¡¢º´Æ£µ®Ìé¤ËµÍ¤á´ó¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¡£·ã¤·¤¤Àï¤¤¤ò·«¤ê¹¤²¤ë2¿Í¤«¤é½ù¡¹¤ËÎ¥¤ì¤Æ¤¤¤¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ3Ãå¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¤À¡£
¡¡¡Ö¼þ²ó¤´¤È¤ËÎ¥¤ì¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤Í¡£¥¨¥ó¥¸¥ó¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¡£¿¤Ó¤Ï¤Ò¤ÈÂ©¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡2·î¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤ÃÈ¤«¤µ¤ÎÉÍ¾¾¡£Æ±¤¸·¹¸þ¤¬5ÆüÌÜ¤âÂ³¤¤½¤¦¡£¡Ö¤Þ¤¿µ¤²¹¤¬¾å¤¬¤ë¤Î¤«¡Ä¡£²¿¤È¤«¤¤¤¤·Á¤Ë»ý¤Ã¤Æ¹Ô¤¤¿¤¤¤ó¤À¤±¤É¤Í¡×¤ÈÄ´À°¤Ë¶ìÇº¤·¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤À¤Ã¤¿¡£