¡ÖÇ¯¼ý¤Ï¤É¤ì¤°¤é¤¤¤â¤é¤Ã¤Æ¤ó¤Î¡©¡×Æ±Áë²ñ¤Ç¡ÈÅ·Á³¥¥ã¥é¤ÎÆ±´ü¡É¤¬É¿ÊÑ¡ÄÏÂ¤ä¤«¤Ê¶õµ¤¤ò¤Ö¤Á²õ¤·¤¿¥ï¥±¡½¡½¶ÄÅ·¥Ë¥å¡¼¥¹ÆÃÊó
Âç»ö·ï¤Ð¤«¤ê¤¬¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡¢¿È¶á¤Ê¾®¤µ¤Ê»ö·ï¤ÎÊý¤¬¿ÍÀ¸¤òº¸±¦¤¹¤ë¤³¤È¤â¡£ÃíÌÜ¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤ò¼è¤ê¾å¤²ÂçÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤À¶ÄÅ·¥Ë¥å¡¼¥¹¤«¤éÆÃÊÌ¥»¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡ª¡Ê½é¸ø³«2025Ç¯9·î5Æü¡¡µ»ö¤Ï¼èºà»þ¤Î¾õ¶·¡Ë¡¡¡ö¡¡¡¡¡ö¡¡¡¡¡ö
¡¡»þ¤ÎÎ®¤ì¤â¶â¤ÎÎ®¤ì¤â¡¢»Ä¹ó¤Ê¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£¤À¤«¤é¡¢µì¸ò¤ò²¹¤á¤ë¤È¤¤Ë¤ÏÍÑ¿´¤¬É¬Í×¤À¡£Æ±¤¸³ø¤ÎÈÓ¤ò¿©¤Ã¤¿Ãç´Ö¤Îº£¤Î»Ñ¤¬¡¢ºß¤ê¤·Æü¤«¤éÁÛÁü¤Ç¤¤ë±äÄ¹Àþ¾å¤Ë¤¤¤ë¤È¤Ï¸Â¤é¤Ê¤¤¡£
¡¡ÃÄÂÎ¿¦°÷¤ò¤·¤Æ¤¤¤ëº´ÀîÍ´²ð¤µ¤ó¡Ê²¾Ì¾¡¦28ºÐ¡Ë¤ÏºòÇ¯¡¢³ØÀ¸»þÂå¤Î¤È¤¢¤ëÍ§¿Í¤«¤é»×¤¤¤¬¤±¤Ê¤¤È¯¸À¤ò¼õ¤±¤ÆÀä±ï¤ò·è°Õ¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤È¤¤¤¦¡£
¢¡¥µ¡¼¥¯¥ë¤ÎÆ±´ü¤Èµ×¤·¤Ö¤ê¤Ë½¸¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤À¤¬¡Ä
¡ÖÂç³Ø¤ÇÆ±¤¸¥µ¡¼¥¯¥ë¤À¤Ã¤¿Í§¿Í¤¿¤Á¤È¤Î°û¤ß²ñ¤Ç¤Î½ÐÍè»ö¤Ç¤·¤¿¡£¥á¥ó¥Ð¡¼Á´°÷¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤ÏÂ´¶È°ÊÍè½é¤á¤Æ¤Î¤³¤È¤Ç¡¢³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¡¡¤Ê¤«¤Ç¤âÂçÄÍ¡Ê²¾Ì¾¡Ë¤Ï¤³¤³5Ç¯¤Û¤É¥µ¡¼¥¯¥ë¤ÎÃ¯¤È¤â²ñ¤Ã¤Æ¤ª¤é¤º¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Ç¡Øµ×¤·¤Ö¤ê¤Ë²ñ¤¨¤Æ¤¦¤ì¤·¤¤¤Í¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ë¡Ä¡Ä¡£¥·¥ç¥Ã¥¯¤Ç¤¹¤Í¡×
¡¡ÂçÄÍ¤µ¤ó¤Ï¡¢¤É¤¦¤ä¤é¤´Â¿Ë»¤ÎÍÍ»Ò¤À¤Ã¤¿¡£¤·¤Ð¤é¤¯¤Ö¤ê¤ÎºÆ²ñ¤Ç¤¢¤ë¤³¤Î°û¤ß²ñ¤¹¤é¡¢ÃÙ¤ì¤Æ¤ÎÅÐ¾ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡ÖºÇ½é¤Ï¤ß¤ó¤Ê¤Ç¶á¶·Êó¹ð¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¡¢³ØÀ¸»þÂå¤ËÌá¤Ã¤¿¤è¤¦¤Êµ¤»ý¤Á¤Ç³Ú¤·¤¯°û¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤³¤½¡¢¡ØÂçÄÍ¤Þ¤À¤«¤Ê¡Ù¤Ê¤ó¤Æ¸À¤¤¤Ê¤¬¤é¡£¤ä¤Ã¤ÈÂçÄÍ¤¬¸½¤ì¤¿¤È¤¤â¡¢¡Øµ×¡¹¤Ê¤Î¤ËÃÙ¤ì¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡Á¡ª¡Ù¤È¡¢¤¹¤Ç¤ËÁ´°÷Â·¤Ã¤Æ¤¤¤¿²æ¡¹¤¬Óò¤·Î©¤Æ¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢°ì½Ö¤Ç¶õµ¤¤¬ÍÍÊÑ¤ï¤ê¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¤Ê¤¼¤Ê¤Î¤«¡£
¢¡Å·Á³¥¥ã¥é¤Î¥à¡¼¥É¥á¡¼¥«¡¼¤¬É¿ÊÑ¤·¤Æ¤¤¤¿
¡ÖÂçÄÍ¤Ï¤½¤ó¤Ê´¿·Þ¥à¡¼¥É¤òÎä¤¿¤¯¤¢¤·¤é¤Ã¤¿¤«¤È»×¤¨¤Ð¡¢¡Ø¥Ó¡¼¥ëÃíÊ¸¤·¤Æ¡Ù¡Ø¤¢¤È¤Ä¤Þ¤ß¤Ï¤³¤ì¤È¤³¤ì¤Ê¡Ù¤È¡¢¤Ä¤Ã¤±¤ó¤É¤ó¤Ë½÷»Ò¤ÎÆ±´ü¤ËÌ¿Îá¤·¤À¤·¤Æ¡£Âç³Ø»þÂå¤ÎÂçÄÍ¤È¤Ï¤Þ¤ë¤ÇÊÌ¿Í¤Î¿¶¤ëÉñ¤¤¤Ç¡¢Á´°÷¤¬º¤ÏÇ¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×
¡¡¤«¤Ä¤Æ¤ÎÂçÄÍ¤µ¤ó¤Ï¡¢Å·Á³¥¥ã¥é¤Ê¥à¡¼¥É¥á¡¼¥«¡¼¤È¤·¤Æ¿Æ¤·¤Þ¤ì¤¿¥¿¥¤¥×¤À¤Ã¤¿¤½¤¦¤À¡£
¡Ö¥Ð¥¤¥È¤òÃÙ¹ï¤·¤Æ¥¯¥Ó¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢¥Æ¥¹¥È¤ÎÆüÄø¤ò´Ö°ã¤¨¤ÆÃ±°Ì¤òÍî¤È¤·¤¿¤ê¤È¡¢¼ºÇÔ¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Áþ¤á¤Ê¤¤°¦¤µ¤ì¥¥ã¥é¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤ª¶â¤Î¸¯¤¤Êý¤â·×²èÀ¤¬¤Ê¤¯¡¢¥Ð¥¤¥ÈÂå¤¬Æþ¤ë¤Ê¤ê¤¹¤°¤Ë»È¤¤²Ì¤¿¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¡¢¾ï¤Ë¶â·ç¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤â¤ß¤ó¤Ê¡¢¡Ø¤â¤¦ÂçÄÍ¤Ï¤·¤ç¤¦¤¬¤Ê¤¤¤Ê¡Á¡ª¡Ê¾Ð¡Ë¡Ù¤Ê¤É¤È¸À¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢°û¤ßÂå¤òÂß¤·¤¿¤ê¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¤Û¤«¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÇÔú¤ë¤³¤È¤âÂ¿¡¹¤¢¤Ã¤¿¤¯¤é¤¤¡¢Êé¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¤Ä¤Þ¤ê³ØÀ¸Åö»þ¤ÎÂçÄÍ¤µ¤ó¤Ï¡¢°û¤ß²ñ¤Ê¤É¤Ç¤ÏÎ¨Àè¤·¤ÆÃíÊ¸·¸¤ò¤ä¤ë¤è¤¦¤Ê¥¿¥¤¥×¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢È´¤±¤¿¤È¤³¤í¤µ¤¨¤â¡È¤«¤ï¤¤¤²¡É¤À¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡£
¢¡»Å»öÏÀ¤ò¸ì¤ê¡¢Ç¯¼ý¥Þ¥¦¥ó¥È¤ò¤Ï¤¸¤á¤ë»ÏËö
¡ÖÂçÄÍ¤Ï¼þ°Ï¤ÎÆ°ÍÉ¤ò¤è¤½¤Ë¡¢Æ±´ü¤¿¤Á¤¬¤É¤ó¤Ê»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤ÈÊ¹¤»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡£¥á¡¼¥«¡¼¤Ç±Ä¶È¤ò¤·¤Æ¤¤¤ëÍ§¿Í¤Ë¤Ï¡Ø¿ô»ú¤Ï¤É¤ì¤°¤é¤¤¤ä¤Ã¤Æ¤ó¤Î¡©¡¡Æ±´ü¤Ç²¿ÈÖÌÜ¤°¤é¤¤¡©¡Ù¤ÈÊ¹¤¡¢Í§¿Í¤¬·ù¤Ê´é¤ò¤·¤Ä¤Ä¤âÅú¤¨¤ë¤È¡Ø¥·¥ç¥Ü¤¯¤Í¡©¡Ù¤ÈÇÏ¼¯¤Ë¤·¤¿Ä´»Ò¤Ç¾Ð¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×¤µ¤é¤Ë¡ØÇ¯¼ý¤Ï¤É¤ì¤°¤é¤¤¤â¤é¤Ã¤Æ¤ó¤Î¡©¡Ù¤ÈÊ¹¤¡¢²óÅú¤òÆÀ¤ì¤Ð¡Ø¤ä¤Ã¤¹¡£¤Þ¤¢¿ô»ú½Ð¤»¤Æ¤Ê¤¤¤«¤é»ÅÊý¤Í¤¨¤è¤Ê¡Ù¤È¡¢ÄÉ¤¤Æ¤¤Á¤ò¤«¤±¤ë¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤Þ¤Ç¸À¤¤½Ð¤·¤Æ¡Ä¡Ä¡×
¡¡¤Û¤«¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤ËÂÐ¤·¤Æ¤â½ª»Ï¤½¤¦¤·¤¿ÂÐ±þ¤òÂ³¤±¤ëÂçÄÍ¤µ¤ó¡£¾ì¤Î¶õµ¤¤Ï½Å¤¯¤Ê¤ë°ìÊý¤À¤Ã¤¿¡£
¡ÖÆ±´ü¤Î¤Ò¤È¤ê¤¬áã¤ì¤òÀÚ¤é¤·¤¿ÍÍ»Ò¤Ç¡Ø¤ª¤Þ¤¨¤Ï¤É¤¦¤Ê¤ó¤À¤è¡©¡Ù¤È¿Ò¤Í¤¿¤È¤³¤í¡¢ÂçÄÍ¤ÏÂÔ¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¤È¤Ð¤«¤ê¤Ë¸ì¤ê½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡Øº£¤ÏÉÔÆ°»º²ñ¼Ò¤ÇÅÚÃÏ¤Î»ÅÆþ¤ì¤ò¤¹¤ë±Ä¶È¤ò¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢À®²Ì¤ò½Ð¤·¤Þ¤¯¤Ã¤ÆÇ¯¼ý¤Ï¤â¤¦1000Ëü±ß¤ËÆÏ¤¯¡Ù¤È¡×
¡¡¤É¤ó¤ÊÅØÎÏ¤ò¤·¤ÆÇ¯¼ý¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¿¤«Þí¡¹¤ÈÏÃ¤¹ÂçÄÍ¤µ¤ó¡£¾ì¤ò»ÙÇÛ¤·¤¿¤Þ¤Þ¡¢ÆÈ¼«¤Î»Å»öÏÀ¤Þ¤Ç¸ì¤ê½Ð¤·¤¿¡£
¡ÖÂçÄÍ¤Ï¡Ø»Å»ö¤ò¤¹¤ë¤Ê¤é»à¤ËÊª¶¸¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Æ¤Ç¤âÀ®²Ì¤ò½Ð¤·¤Æ¹â¤¤µëÎÁ¤ò¤â¤é¤¦¤Ù¤¤À¤í¡Ù¤È¸À¤¤¡¢¥á¡¼¥«¡¼¤Ç±Ä¶È¤ò¤·¤Æ¤¤¤ëÆ±´ü¤Ë¡Ø¤É¤¦¤»¤ªÁ°¤Ï¤Ê¤¢¤Ê¤¢¤Ç»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤ë¤ó¤À¤í¡Ù¤ÈÀâ¶µ¤ò¤·»Ï¤á¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×
