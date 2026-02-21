¡ÖÀ©ÅÙ¤ÎÝ£¤ËÌá¤µ¤ì¤¿¡×¡È´ØÀÇ¤ÎË½Áö¡É¤Ë»ÊË¡¤¬¥¹¥È¥Ã¥×¡ÄÊÆÏ¢Ë®ºÇ¹âºÛ¤¬Áê¸ß´ØÀÇ¡È°ãË¡¡ÉÈ½ÃÇ¡¡¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ï10¡ó¤ÎÄÉ²Ã´ØÀÇ¤ËÅ¾´¹
ÊÆÏ¢Ë®ºÇ¹âºÛ¤Ï20Æü¡¢¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤¬¹ñºÝ¶ÛµÞ·ÐºÑ¸¢¸ÂË¡¡ÊIEEPA¡Ë¤òº¬µò¤ËÈ¯Æ°¤·¤Æ¤¤¿°ìÏ¢¤Î´ØÀÇÁ¼ÃÖ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÌµÀ©¸Â¤Ë²Ý¤¹¤³¤È¤Ï·ûË¡¾åÇ§¤á¤é¤ì¤Ê¤¤¤È¤ÎÈ½ÃÇ¤ò¼¨¤·¤¿¡£
ÄÌ¾¦À¯ºö¤ò¤á¤°¤ëº£²ó¤ÎÈ½·è¤Ï¡¢Ã±¤Ê¤ë·ÐºÑÀ¯ºö¤ÎÅ¬ÈÝ¤òÄ¶¤¨¡¢ÊÆ¹ñ¤ÎÅý¼£¸¶Â§¤½¤Î¤â¤Î¤òÌä¤¤Ä¾¤¹½Å¤ß¤ò»ý¤Ä¡£
ÂçÅýÎÎ¸¢¸Â¤ÈµÄ²ñ¸¢¸Â¤Î¶³¦¤ò¼¨¤·¤¿È½ÃÇ
ÊÆ·ûË¡Âè1¾òÂè8Àá¤Ï¡¢´ØÀÇ¤ÎÀ©Äê¡¦Ä§¼ý¤ª¤è¤ÓÄÌ¾¦µ¬À©¤Î¸¢¸Â¤òÏ¢Ë®µÄ²ñ¤ËÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£²ÝÀÇ¸¢¤ÏÎ©Ë¡ÉÜ¤ÎÀì¸¢»ö¹à¤Ç¤¢¤ê¡¢¹ÔÀ¯ÉÜ¤¬Ã±ÆÈ¤Ç¹ÈÏ¤Ê´ØÀÇ¤ò·èÄê¤Ç¤¤ë¤È¤¹¤ì¤Ð¡¢¸¢ÎÏÊ¬Î©¤Î¸¶Â§¤ÏÍÉ¤é¤°¡£
Â¿¿ô°Õ¸«¤ò½ñ¤¤¤¿¥í¥Ð¡¼¥Ä¼óÀÊÈ½»ö¤¬¡¢IEEPA¤ÎÊ¸¸À¤«¤éÊñ³çÅª¤Ê´ØÀÇ¸¢¸Â¤òÆÉ¤ß¼è¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤ÈÌÀ¸À¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¤³¤Î·ûË¡Ãá½ø¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤Ç¤¢¤ë¡£
¥í¥Ð¡¼¥Ä¼óÀÊÈ½»ö¤ÏÊäÂ°Õ¸«¤ÎÃæ¤Ç¡¢Â¾¤ÎÄÌ¾¦´ØÏ¢Ë¡¤òÍÑ¤¤¤ë¤³¤È¼«ÂÎ¤ÏÈÝÄê¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ÂçÅýÎÎ¤Ë´ØÀÇ¤ÎÆ»¤¬Á´¤¯ÊÄ¤¶¤µ¤ì¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¡¢¤¢¤¨¤ÆÌÀ¼¨¤·¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¤·¤«¤·Æ±»þ¤Ë¡¢¤½¤ÎÆ»¤Ï¸·³Ê¤Ë¶èÀÚ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤â¶¯Ä´¤·¤¿¡£Ë¡Î§¤¬Äê¤á¤ë¼êÂ³¤¡¢Í×·ï¡¢ÀÇÎ¨¤Î¾å¸Â¡¢´ü´Ö¤ÎÀ©¸Â¡½¡½¤½¤ì¤é¤òÈô¤Ó±Û¤¨¤ë¤³¤È¤Ïµö¤µ¤ì¤Ê¤¤¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢ÂçÅýÎÎ¤ÎºÛÎÌ¤ÏÀ©ÅÙ¤ÎÏÈÆâ¤Ë¤È¤É¤Þ¤ë¤È¤¤¤¦Àë¸À¤Ç¤¢¤ë¡£
´ØÀÇ¤ÎÆ»¤Ï»Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤À¤¬¡¢¤½¤ì¤ÏÌµÀ©¸Â¤Î¸¢¸Â¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£À¯¼£ÅªÈ½ÃÇ°ì¤Ä¤Ç¼«Í³¤Ë¿¶¤ê²ó¤»¤ëÉð´ï¤Ç¤â¤Ê¤¤¡£º£²ó¤ÎÈ½·è¤Î³Ë¿´¤Ï¤³¤³¤Ë¤¢¤ë¡£´ØÀÇ¤Ï²ÄÇ½¤À¤¬¡¢×ó°Õ¤Ïµö¤µ¤ì¤Ê¤¤¡½¡½¤½¤Î°ìÀþ¤òºÇ¹âºÛ¤ÏÌÀ³Î¤Ë°ú¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
Á´À¤³¦¤Ë10¡ó¤ÎÄÉ²Ã´ØÀÇ¤òÈ¯É½
¤½¤¦¤·¤¿Ãæ¡¢¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤ÏÈ½·è¤ò¼õ¤±¤ë¤ä¡¢ÄÌ¾¦Ë¡122¾ò¤òÅ¬ÍÑ¤·¡¢ÆüËÜ»þ´Ö24Æü¸á¸å2»þ1Ê¬¤«¤é¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÍ¢ÆþÉÊ¤Ë°ìÎ§10¡ó¤Î´ØÀÇ¤ò²Ý¤¹¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£ºÇ¹âºÛ¤ËÉõ¤¸¤é¤ì¤¿IEEPA¤ËÂå¤ï¤ë¼êÃÊ¤È¤·¤Æ¡¢ÊÌ¤ÎË¡Åªº¬µò¤ËÀÚ¤êÂØ¤¨¤¿·Á¤À¡£
¤À¤¬122¾ò¤Ï¡¢¹ñºÝ¼ý»Ù¤Î¿¼¹ï¤ÊÉÔ¶Ñ¹Õ¤ËÂÐ½è¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¶ÛµÞÁ¼ÃÖ¤Ë¤¹¤®¤Ê¤¤¡£ÀÇÎ¨¤ÏºÇÂç15¡ó¡¢´ü´Ö¤Ï150Æü´Ö¤ÈÌÀ³Î¤ËÄê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£±äÄ¹¤¹¤ë¤Ë¤ÏµÄ²ñ¤Î´ØÍ¿¤¬ÉÔ²Ä·ç¤À¡£¹ñ²È°ÂÁ´ÊÝ¾ã¤òÍýÍ³¤È¤¹¤ë232¾ò¤Ë¤âÄ´ººµÁÌ³¤¬¤¢¤ê¡¢301¾ò¤âÂÐ¾Ý¤Ï¸ÂÄêÅª¤Ç¤¢¤ë¡£µÄ²ñ¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¡¢ÂçÅýÎÎ¤Ë°ìÄê¤ÎºÛÎÌ¤òÍ¿¤¨¤Ä¤Ä¤â¡¢É¬¤º»õ»ß¤á¤òÀß¤±¤Æ¤¤¿¡£
º£²ó¤ÎÁ¼ÃÖ¤â¡¢¤½¤Î¡ÖÝ£¡×¤ÎÃæ¤Ç¤Î¹ÔÆ°¤Ë¤Û¤«¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£10¡ó´ØÀÇ¤¬Ä¾¤Á¤ËÈ¯Æ°¤µ¤ì¤ì¤Ð¡¢»Ô¾ì¤äÆ±ÌÁ¹ñ¤Ø¤Î±Æ¶Á¤ÏÈò¤±¤é¤ì¤Þ¤¤¡£¤·¤«¤·¤½¤ì¤Ï¹±µ×Åª¤ÊÊñ³ç´ØÀÇ¤È¤ÏÀ³Ê¤ò°Û¤Ë¤¹¤ë¡£´ü¸Â¤¬¤¢¤ê¡¢¾å¸Â¤¬¤¢¤ê¡¢µÄ²ñ¤Î´Æ»ë¤¬¤¢¤ë¡£ÂçÅýÎÎ¤Î°Õ»×¤À¤±¤Ç±ÊÂ³²½¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡£
´ØÀÇ¤ò¡ÈÀ©ÅÙ¤ÎÝ£¡É¤ØÌá¤·¡ÄÌ±¼ç¼çµÁ¤Î¸¶Â§¤òºÆ³ÎÇ§
ÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢¶áÇ¯¤ÎºÇ¹âºÛ¤¬½Å»ë¤·¤Æ¤¤¿¡Ö¼çÍ×ÌäÂê¥É¥¯¥È¥ê¥ó¡×¤¬¤¢¤ë¡£·ÐºÑ¤ä¼Ò²ñ¤Ë½ÅÂç¤Ê±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤¹À¯ºö¤Ë¤Ï¡¢µÄ²ñ¤ÎÌÀ³Î¤Ê¼ø¸¢¤¬É¬Í×¤À¤È¤¤¤¦¸¶Â§¤Ç¤¢¤ë¡£´ØÀÇ¤ÏÊª²Á¤ä³ô²Á¡¢¹ñºÝ´Ø·¸¤òº¸±¦¤¹¤ë½ÅÂçÀ¯ºö¤À¡£Û£Ëæ¤ÊË¡Ê¸¤Ë´ð¤Å¤¯¹ÈÏ¤Ê¸¢¸Â¹Ô»È¤Ï¡¢Ë¡¤Î»ÙÇÛ¤Î´ÑÅÀ¤«¤éÇ§¤á¤é¤ì¤Ê¤¤¡£
º£²ó¤ÎÈ½·è¤Ï¡¢´ØÀÇ¤òÀ©ÅÙ¤ÎÝ£¤ÎÃæ¤ËÌá¤·¤¿¡£À¯ºö¼êÃÊ¤È¤·¤Æ¤Î´ØÀÇ¤Ï»Ä¤ë¤¬¡¢¤½¤ì¤ÏË¡¤Ë°Ï¤ï¤ì¤¿¸ÂÄêÅª¤Ê¸¢¸Â¤Ë¤¹¤®¤Ê¤¤¡£¶¯¤¤»ØÆ³ÎÏ¤È·ûË¡Ãá½ø¤ÏÆ±µÁ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¸¢¸Â¤Î¹Ô»È¤Ë¤ÏÉ¬¤ºÀ©Ìó¤¬È¼¤¦¡£
¡Ö²ÝÀÇ¸¢¤ÏµÄ²ñ¤Ë¤¢¤ë¡×¤È¤¤¤¦¸¶Â§¤Ï¡¢Ì±¼ç¼çµÁ¤Îº¬´´¤Ç¤¢¤ë¡£ºÇ¹âºÛ¤Ï¤½¤Î¸¶ÅÀ¤òºÆ³ÎÇ§¤·¤¿¡£¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤¬¿·¤¿¤ÊË¡Åª¼êÃÊ¤òÃµ¤ë¤Ë¤»¤è¡¢´ØÀÇ¤Ï¤â¤Ï¤äÌµÀ©¸Â¤ÎÉð´ï¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
Ý£¤ÏÀß¤±¤é¤ì¤¿¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¤ÎÀ¯ºö±¿±Ä¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤Êµ¢·ë¤ò¤â¤¿¤é¤¹¤Î¤«¡£ÊÆ¹ñÀ¯¼£¤Ïº£¡¢¿·¤¿¤Ê¶Ñ¹ÕÅÀ¤òÃµ¤ë¶ÉÌÌ¤ËÆþ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¨¤ë¡£
¡Ê¼¹É®¡§¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¡¡ÌÚÂ¼ÂÀÏº¡Ë