°ìÈÌ»²²Ã¤ÎµÈÅÄ¶Á¡ÖÆüËÜµÏ¿¤òÌÜÉ¸¤ËÁö¤ê¤Þ¤¹¡×£²£²Æü¹æË¤¤ÎÂçºå¤Ç½é¥Þ¥é¥½¥ó¡¡Á°ÆüÄ´À°¤Ï·Ú²÷¤Ë£±£°£°£°£Í£²Ê¬£³£¸ÉÃ
¡¡Âè£±£´²óÂçºå¥Þ¥é¥½¥ó¡ÊÊóÃÎ¿·Ê¹¼Ò¤Ê¤É¸å±ç¡Ë¤Ï£²£²Æü¡¢ÂçºåÉÜÄ£Á°¥¹¥¿¡¼¥È¡¢Âçºå¾ë¸ø±àÆâ¥´¡¼¥ë¤Î£´£²¡¦£±£¹£µ¥¥í¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£½é¥Þ¥é¥½¥ó¤ËÄ©Àï¤¹¤ëµÈÅÄ¶Á¡Ê£²£³¡Ë¡á¥µ¥ó¥Ù¥ë¥¯¥¹¡á¤Ï£²£±Æü¡¢Âçºå»ÔÆâ¤Î¶¥µ»¾ì¤ÇºÇ½ªÄ´À°¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£¶Ë¸Â¤Þ¤ÇÃ¦ÎÏ¤·¡¢¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤¿ÆÃÄ§Åª¤Ê¥Õ¥©¡¼¥à¤Ç£±£°£°£°¥á¡¼¥È¥ë¤ò·Ú²÷¤Ë£²Ê¬£³£¸ÉÃ¤ÇÁöÇË¡£¡ÖÄ´»Ò¤Ï£±£°£°¡ó¤Ç¤¹¡£¥³¡¼¥Á¡¢¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¤µ¤ó¤ò¤Ï¤¸¤á¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë³§¤µ¤ó¤Î¤ª±¢¤Ç¤¹¡×¤È´¶¼Õ¤ò¹þ¤á¤¿¡£¡Ö¤³¤Î¸å¡¢¤Þ¤¿¥±¥¢¤ò¤·¤Æ¤â¤é¤¦¤Î¤Ç¡¢ÌÀÆü¡Ê£²£²Æü¡Ë¡¢Ä´»Ò¤Ï¤â¤Ã¤ÈÎÉ¤¯¤Ê¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡½é¥Þ¥é¥½¥ó¤ÎÆüËÜºÇ¹â¤Ï¡¢ºòÇ¯¤ÎÂçºå¤Ç¶áÆ£Î¼ÂÀ¡Ê£²£¶¡Ë¡á»°É©½Å¹©¡á¤¬¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿£²»þ´Ö£µÊ¬£³£¹ÉÃ¡ÊÆüËÜÎòÂå£µ°Ì¡Ë¡£º£Âç²ñ¤Ë¤Ï°ìÈÌ»²²ÃÁª¼ê¤È¤·¤Æ½Ð¾ì¤¹¤ëµÈÅÄ¶Á¤Ï¡¢½é¥Þ¥é¥½¥óÆüËÜºÇ¹â¤òÈô¤Ó±Û¤¨¤Æ¡¢¤¤¤¤Ê¤êÂçÇ÷·æ¡Ê£³£´¡Ë¡á¥ê¡¼¥Ë¥ó¡á¤¬»ý¤ÄÆüËÜµÏ¿¡Ê£²»þ´Ö£´Ê¬£µ£µÉÃ¡Ë¤òÁÀ¤¦¡£¡ÖÆüËÜµÏ¿¤òÌÜÉ¸¤ËÁö¤ê¤Þ¤¹¡×¡£Ì¤ÃÎ¤ÎÀøºßÇ½ÎÏ¤ò»ý¤Ä£²£³ºÐ¤Ï¡¢¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤ò´¶¤¸¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¼«Á³ÂÎ¤ÇÂç¤¤ÊÌÜÉ¸¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡Âç²ñ¼çºÅ¼Ô¤¬ÍÑ°Õ¤¹¤ë¥Ú¡¼¥¹¥á¡¼¥«¡¼¤ÏÂè£±¥°¥ë¡¼¥×¤¬£±¥¥í£²Ê¬£µ£·¡Á£µ£¸ÉÃ¤Ç¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¥´¡¼¥ë¤Ç¤¤ì¤Ð£²»þ´Ö£´Ê¬£²£¹¡Á£²»þ´Ö£µÊ¬£±£±ÉÃ¤È¤Ê¤ë¡£Âè£²¥°¥ë¡¼¥×¤Ï£±¥¥í£²Ê¬£µ£¹¡Á£³Ê¬¤Ç¥´¡¼¥ë¥¿¥¤¥à¤Ï£²»þ´Ö£µÊ¬£µ£³ÉÃ¡Á£²»þ´Ö£¶Ê¬£³£¶ÉÃ¡£Âè£±¥°¥ë¡¼¥×¤Ï¡¢Åìµþ¹ñºÝÂç¤Î¥ê¥Á¥ã¡¼¥É¡¦¥¨¥Æ¥£¡¼¥ê¡Ê£³Ç¯¡Ë¤é¡¢Âè£²¥°¥ë¡¼¥×¤Ï¥Ó¥À¥ó¡¦¥«¥í¥¡Ê£³£µ¡Ë¡á¥È¥è¥¿¼«Æ°¼Ö¡á¤é¤¬Ì³¤á¤ë¡£
¡¡£²£²Æü¤ÎÅ·µ¤Í½Êó¤ÏÀ²¤ì¤Î¤ÁÆÞ¤ê¡£ºÇ¹âµ¤²¹¤Ï£²£°ÅÙ¤òÄ¶¤¨¤ë¤³¤È¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¸áÁ°£¹»þ£±£µÊ¬¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È¤·¡¢¥È¥Ã¥×¥é¥ó¥Ê¡¼¤¬¥´¡¼¥ë¤¹¤ë¸áÁ°£±£±»þÂæÁ°È¾¤Ïµ¤²¹£±£¶¡Á£±£·ÅÙÄøÅÙ¤Ë¼ý¤Þ¤ëÍ½Äê¡£¡Ö´¨¤¤¤è¤ê½ë¤¤Êý¤¬¤¤¤¤¤Ç¤¹¡£Å·µ¤¤Ë·Ã¤Þ¤ì¤½¤¦¤Ç¡¢¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÁ°¸þ¤¤À¡£
¡¡º£Ç¯¸µÆü¤Î¥Ë¥å¡¼¥¤¥ä¡¼±ØÅÁ¡ÊÁ´ÆüËÜ¼Â¶ÈÃÄ±ØÅÁ¡Ë¤Ç¤Ï¥¨¡¼¥¹¶è´Ö¤Î£²¶è¡Ê£²£±¡¦£¹¥¥í¡Ë¤Ç£±»þ´Ö£±Ê¬£±ÉÃ¤Î¶è´Ö¿·µÏ¿¤Ç¶è´Ö¾Þ¤ò³ÍÆÀ¡££²£´°Ì¤Ç¥¹¥¿¡¼¥È¤·¡¢£²£²¿Í¤ò¤´¤Ü¤¦È´¤¤·¤Æ£²°Ì¤Þ¤Ç½ç°Ì¤ò¾å¤²¤¿¡£Ã±½ã·×»»¤Ç¥Ï¡¼¥Õ¥Þ¥é¥½¥ó¡Ê£²£±¡¦£°£¹£·£µ¥¥í¡Ë¤Ë´¹»»¤¹¤ë¤È¡¢ÆüËÜµÏ¿¡Ê£µ£¹Ê¬£²£·ÉÃ¡¢ÂÀÅÄÃÒ¼ù¡Ë¤òÂç¤¤¯Ä¶¤¨¤ë£µ£¸Ê¬£´£·ÉÃ¤ÇÁöÇË¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡µÈÅÄ¶ÁÀìÇ¤¤ÎÂíÀîÂçÃÏ¥×¥í¥³¡¼¥Á¡Ê£³£·¡Ë¤Ï¡Ö¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ç°ìÈÖ¡¢Ä´»Ò¤¬¤¤¤¤¤Ç¤¹¡£ÂÎ¤¬Æ°¤¯¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢½øÈ×¤«¤éÃæÈ×¤Þ¤ÇÌµÂÌ¤ÊÆ°¤¤ò¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤¬Âç»ö¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£»ý¤ÁÌ£¤ÎÇúÈ¯ÎÏ¤Ï½ªÈ×¤ËÈ¯´ø¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¥ì¡¼¥¹¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡ÁÏ²ÁÂç£´Ç¯¤À¤Ã¤¿ºòÇ¯£±·î¤ÎÂè£±£°£±²óÈ¢º¬±ØÅÁ¤Ç¤Ï¥¨¡¼¥¹¶è´Ö¤Î£²¶è¤ÇÆüËÜ¿ÍºÇ¹âµÏ¿¡Ê£±»þ´Ö£µÊ¬£´£³ÉÃ¡Ë¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¡£ºò½Õ¤ÎÂ´¶È¸å¡¢¼Â¶ÈÃÄ¤Î¥µ¥ó¥Ù¥ë¥¯¥¹¤È¥×¥í¥é¥ó¥Ê¡¼¤È¤·¤Æ½êÂ°·ÀÌó¤òÄù·ë¡£ºòÇ¯£´·î¤Ë¥µ¥ó¥Ù¥ë¥¯¥¹ËÜ¼Ò¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿²ñ¸«¤Ç¤Ï¡Ö¥ë¡¼¥¡¼¥¤¥ä¡¼¤Îº£µ¨¡Ê£²£µÇ¯ÅÙ¡Ë¤ÎÌÜÉ¸¤Ï¡¢¥µ¥ó¥Ù¥ë¥¯¥¹¤Î¥Á¡¼¥àÌÜÉ¸¤Ç¤¢¤ë¥Ë¥å¡¼¥¤¥ä¡¼±ØÅÁ£¸°Ì°ÊÆâ¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¶è´Ö¾Þ¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¤³¤È¡¢½é¥Þ¥é¥½¥ó¤ÇÆüËÜµÏ¿¡ÊÅö»þ¤ÏÎëÌÚ·ò¸ã¤Î£²»þ´Ö£´Ê¬£µ£¶ÉÃ¡¢¸½ºß¤ÏÂçÇ÷·æ¤Î£²»þ´Ö£´Ê¬£µ£µÉÃ¡Ë¤ò½Ð¤¹¤³¤È¤Ç¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥Ë¥å¡¼¥¤¥ä¡¼±ØÅÁ¤Ç¡¢¥µ¥ó¥Ù¥ë¥¯¥¹¤Ï¥Á¡¼¥à»Ë¾åºÇ¹â¤Î£µ°ÌÆþ¾Þ¡£¼«¿È¤â°µÅÝÅª¤Ê¶è´Ö¾Þ¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢Í¸À¼Â¹Ô¤·¤¿¡£¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä¤ÎÌÜÉ¸¤Ë·Ç¤²¤¿¡Ö½é¥Þ¥é¥½¥ó¤ÇÆüËÜµÏ¿¡×¤âÍ¸À¼Â¹Ô¤òÌÜ»Ø¤¹½àÈ÷¤òÀ°¤¨¤¿¡£
¡¡º£Âç²ñ¤Ë¤Ï³¤³°¾·ÂÔÁª¼ê¤È¤·¤Æ¡¢ºòÇ¯Âç²ñ¤ò£²»þ´Ö£µÊ¬£³£·ÉÃ¤ÇÀ©¤·¤¿¥¤¥Õ¥Ë¥ê¥°¡¦¥¢¥À¥ó¡Ê£²£¹¡Ë¡á¥¨¥Á¥ª¥Ô¥¢¡á¤é£³¿Í¤¬½Ð¾ì¡£¹ñÆâ¾·ÂÔÁª¼ê¤Ç¤Ï¡¢¹ñ³Ø±¡Âç£³Ç¯À¸¤À¤Ã¤¿£²£´Ç¯Âç²ñ¤Ç½é¥Þ¥é¥½¥óÆüËÜºÇ¹â¡õÆüËÜ³ØÀ¸µÏ¿¡Ê¤¤¤º¤ì¤âÅö»þ¡Ë¤Î£²»þ´Ö£¶Ê¬£±£¸ÉÃ¤Î¹¥µÏ¿¤ÇÍ¥¾¡¤·¤¿Ê¿ÎÓÀ¶À¡¡Ê£²£³¡Ë¡á¥í¥¸¥¹¥Æ¥£¡¼¥É¡á¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢ºÙÃ«¶³Ê¿¡Ê£³£°¡Ë¡á¹õºêÇÅËá¡á¡¢±ºÌîÍºÊ¿¡Ê£²£¸¡Ë¡áÉÙ»ÎÄÌ¡á¡¢À¾»³Íº²ð¡Ê£³£±¡Ë¡á¥È¥è¥¿¼«Æ°¼Ö¡á¡¢Â¶ÅÄ·òÌé¡Ê£³£²¡Ë¡á£Ê£ÒÅìÆüËÜ¡á¤¬½Ð¾ì¤¹¤ë¡£
¡¡¹ñÆâ¤Î°ìÈÌ»²²ÃÁª¼ê¤È¤·¤Æ¤ÏÁêÂô¹¸¡Ê£²£¸¡Ë¡á°°²½À®¡á¡¢°ËÆ£Ã£É§¡Ê£²£·¡Ë¡á£È£ï£î£ä£á¡á¡¢ÀîÆâÍ¥µ±¡Ê£³£¸¡Ë¡á£Á£ÄÂ»ÊÝ¡á¡¢º£¹¾Í¦¿Í¡Ê£²£¸¡Ë¡á£Ç£Í£Ï¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¥°¥ë¡¼¥×¡á¡¢»³ËÜÍ£æÆ¡Ê£²£´¡Ë¡á£Ó£Õ£Â£Á£Ò£Õ¡á¡¢¹â»³¹ëµ¯¡Ê£²£²¡Ë¡á¹ñ³Ø±¡Âç£´Ç¯¡á¡¢ÇÏ¾ì¸¿Í¡Ê£²£²¡Ë¡áÎ©Âç£´Ç¯¡á¤éÃíÌÜ¥é¥ó¥Ê¡¼¤¬Â¿¤¯½Ð¾ì¤¹¤ë¡£
¡¡£²»þ´Ö£¹Ê¬ÉÃ°ÊÆâ¤ÇÆüËÜ¿Í£¶°Ì°ÊÆâ¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï½ç°Ì¤Ë´Ø·¸¤Ê¤¯£²»þ´Ö£¶Ê¬£³£°ÉÃ°ÊÆâ¤ò¥¯¥ê¥¢¤¹¤ì¤Ð¡¢£Í£Ç£Ã¡Ê£²£¸Ç¯¥í¥¹¸ÞÎØ¥Þ¥é¥½¥óÆüËÜÂåÉ½Áª¹Í²ñ¡¢£²£·Ç¯£±£°·î£³Æü¡¢Ì¾¸Å²°¡Ë¤Î½Ð¾ì¸¢¤ò³ÍÆÀ¤Ç¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢£²£¸Ç¯¥í¥¹¸ÞÎØ¤«¤é¥Þ¥é¥½¥óÆüËÜÂåÉ½Áª¹Í¤Ç¿·¤¿¤Ë¡Ö¥Õ¥¡¥¹¥È¥Ñ¥¹¡×¤¬Àß¤±¤é¤ì¡¢£²£·Ç¯£³·î¤Þ¤Ç¤Ë»ØÄêÂç²ñ¤ÇÃË»Ò¤Ï£²»þ´Ö£³Ê¬£µ£¹ÉÃ¡¢½÷»Ò¤Ï£²»þ´Ö£±£¶Ê¬£µ£¹ÉÃ¤òÆÍÇË¤·¤¿ºÇ¾å°ÌÁª¼ê¤Ï¡¢£Í£Ç£Ã¤òÂÔ¤¿¤º¤ËÆüËÜÂåÉ½¤ËÆâÄê¤¹¤ë¡£
¡¡¢¡µÈÅÄ¡¡¶Á¡Ê¤è¤·¤À¡¦¤Ò¤Ó¤¡Ë£²£°£°£²Ç¯£¸·î£²£°Æü¡¢ÀÅ²¬¡¦¸æÅÂ¾ì»ÔÀ¸¤Þ¤ì¡££²£³ºÐ¡£¸æÅÂ¾ì»ÔÎ©¸¶Î¤Ãæ£³Ç¯»þ¤ËÁ´¹ñÅÔÆ»ÉÜ¸©ÃË»Ò±ØÅÁ£¶¶è¤Ç£²°Ì¡£Åì³¤ÂçÀÅ²¬æÆÍÎ¹â£²Ç¯»þ¤ÎÆ±±ØÅÁ£µ¶è¤Ç£²£²°Ì¡££²£±Ç¯¡¢Åì³¤ÂçÆþ³Ø¡££±Ç¯»þ¤ËÈ¢º¬±ØÅÁ£µ¶è£²°Ì¡££²£³Ç¯¡¢ÁÏ²ÁÂç£³Ç¯¤ËÊÔÆþ³Ø¡££³Ç¯»þ¤Ï½Ð±À±ØÅÁ£µ¶è¶è´Ö¾ÞÁêÅö¡¢Á´ÆüËÜÂç³Ø±ØÅÁ£µ¶è¶è´Ö¾Þ¡¢È¢º¬±ØÅÁ£µ¶è£¹°Ì¡££´Ç¯»þ¤Ï½Ð±À±ØÅÁ£²¶è¶è´Ö¾Þ¡¢Á´ÆüËÜÂç³Ø±ØÅÁ£²¶è£²°Ì¡¢È¢º¬±ØÅÁ£²¶è£²°Ì¡ÊÆüËÜ¿ÍºÇ¹âµÏ¿¡Ë¡££²£µÇ¯½Õ¤ËÂ´¶È¸å¡¢¥×¥í¥é¥ó¥Ê¡¼¤ËÅ¾¸þ¤·¡¢¥µ¥ó¥Ù¥ë¥¯¥¹¤È¥×¥í·ÀÌó¡£¼«¸Ê¥Ù¥¹¥ÈµÏ¿¤Ï£µ£°£°£°¥á¡¼¥È¥ë£±£³Ê¬£³£¹ÉÃ£¹£´¡¢£±Ëü¥á¡¼¥È¥ë£²£¸Ê¬£±£²ÉÃ£°£±¡¢¥Ï¡¼¥Õ¥Þ¥é¥½¥ó£±»þ´Ö£±Ê¬£´£µÉÃ¡££±£¶£±¥»¥ó¥Á¡¢£´£¶¥¥í¡£