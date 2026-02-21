Æ£¤¢¤ä»Ò¡¢¡ØCafe&Meal MUJI¡Ù¤Ç´®Ç½¤·¤¿¥é¥ó¥Á¡ÖÈþÌ£¤·¤¯¥Ø¥ë¥·¡¼¤Ê¥é¥ó¥Á¤ËÂçËþÂ¡×
¡¡±é²Î²Î¼ê¤ÎÆ£¤¢¤ä»Ò¤¬20Æü¤Ë¼«¿È¤Î¥¢¥á¥Ö¥í¤ò¹¹¿·¡£Ìµ°õÎÉÉÊ¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¥«¥Õ¥§¡ØCafe&Meal MUJI¡Ù¤Ç¥é¥ó¥Á¤ò³Ú¤·¤ó¤À¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡ÛÆ£¤¢¤ä»Ò¡¢ºäËÜÅßÈþ¤È¡È½÷»Ò²ñ¡É³«ºÅ
¡¡¤³¤ÎÆü¡¢Æ£¤Ï¡ÖMUJI¤Ç»¨²ß¤òÃµ¤·¤Æ¤¤¤¿¤éÃÏ²¼¤Ë¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤¬¡×¤È¶öÁ³¸«¤Ä¤±¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¡Ö¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤·¤Æ¤ë¤ªÁÚºÚ¤¬ÈþÌ£¤·¤½¤¦¤¹¤®¤Æ¥Ç¥ê4¼ïÁª¤Ó¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¡£´®Ç½¤·¤¿ÎÁÍý¤Î¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡Ö¥Ç¥¶¡¼¥È¤â²¿¼ï¤«¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¼¡²ó¤Ï¥ª¡¼¥À¡¼¤·¤Æ¤ß¤è¤¦ ¤Ê¤«¤Ê¤«¤ä¤ë¤ÍMUJI¤µ¤ó¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¡ÖÈþÌ£¤·¤¯¥Ø¥ë¥·¡¼¤Ê¥é¥ó¥Á¤ËÂçËþÂ¤Ç¤·¤¿¡×¤ÈËþÂ¤·¤¿ÍÍ»Ò¤Ç¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£