¡Úµð¿Í¥ª¡¼¥×¥óÀïÉ¾ÏÀ¡Û¡Ö¤¤¤¤Â¤·¤Æ¤ë¡ª¡×¹âÌÚË»á¤¬±§ÅÔµÜ°ªÀ±¤òÀä»¿¡¡°éÀ®¤ÎÀ±¤ÏÎáÏÂ¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥«¡¼¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤«
¢¡¥ª¡¼¥×¥óÀï¡¡µð¿Í¡½¥ä¥¯¥ë¥È¡Ê£²£±Æü¡¦ÆáÇÆ¡Ë
¡¡¥ª¡¼¥×¥óÀï¤¬³«Ëë¤·¡¢µð¿Í¤Ï¥ä¥¯¥ë¥È¤ÈÂÐÀï¡£¸½Ìò»þÂå¤ÏÂçÍÎ¡Ê¸½£Ä£å£Î£Á¡Ë¤Ç¡Ö¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥«¡¼¥È¥ê¥ª¡×¤Î°ì³Ñ¤È¤·¤ÆÌÄ¤é¤·¤¿¥¹¥Ý¡¼¥ÄÊóÃÎÉ¾ÏÀ²È¤Î¹âÌÚË»á¤Ï¡¢ÅÓÃæ½Ð¾ì¤ÇÅðÎÝ¤ò·è¤á¤¿°éÀ®¤Î±§ÅÔµÜ°ªÀ±ÆâÌî¼ê¤Î¥¹¥Ô¡¼¥É¤òÀä»¿¤·¤¿¡£
¡¡±§ÅÔµÜ¤Ï¤¤¤¤Â¤·¤Æ¤ë¤Í¤¨¡ª¡¡£¶²ó£²»àÁö¼Ô¤Ê¤·¤«¤é»Íµå¤Ç½Ð¤Æ¡¢£²µåÌÜ¤ÇÆóÅð¤ò·è¤á¤¿¡££´²ó¤Ë»î¤ß¤¿ÆóÅð¤Ï»É¤µ¤ì¤¿¤±¤É¡¢¤½¤ì¤Ç¤â¹Ô¤¯°ÕÍß¤¬¤¤¤¤¤·¡¢¤Ê¤ó¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¥¹¥¿¡¼¥È¤¬¤¤¤¤¡££±ÊâÌÜ¤ÎÂÎ½Å¤Î¾è¤»Êý¤¬¤¦¤Þ¤¤¤«¤é¡¢Â¤¬¤è¤¯¿¤Ó¤ë¡£ºÙ¿È¤ÎÂÎ³Ê¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Î¼þÅì¤Ë»÷¤¿¶õµ¤¤ò´¶¤¸¤ë¤è¡£
¡¡¤³¤ÎÄ¾Á°¤Ë¤±¤óÀ©¤ò¤â¤é¤Ã¤¿¤±¤É¡¢µÕ¤ò¼è¤é¤ì¤Ê¤¬¤éÍ¾Íµ¤ò»ý¤Ã¤Æµ¢ÎÝ¤Ç¤¤Æ¤ª¤ê¡¢È¿±þ¤â¤¤¤¤¡£¤³¤¦¤¤¤¦¤³¤³¤¾¤ÇÂ¤¬»È¤¨¤ëÁª¼ê¤Ï³Ú¤·¤ß¤À¤·¡¢¥Ù¥ó¥Á¤Ë¤¤¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¤Èº¤¤ëÂ¸ºß¤Ê¤ó¤À¡£
¡¡¤«¤Ä¤Æµð¿Í¤Ç¤ÏÎëÌÚ¾°¹¤È¤¤¤¦ÀÚ¤ê»¥¤¬¤¤¤¿¤±¤É¡¢ÂåÁö¤ËÈà¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¤À¤±¤Ç¡¢¥Á¡¼¥à¤Ë¥¹¥¤¥Ã¥Á¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¡ÖÀäÂÐ¤Ë£±ÅÀ¼è¤ê¤Ë¹Ô¤¯¤¾¡×¤È¤¤¤¦¹ç¿Þ¤Ë¤Ê¤ê¡¢³§¤¬¤½¤³¤Ë½¸Ãæ¤¹¤ëÎ®¤ì¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡µð¿Í¤Ç¤ÏÁýÅÄÂç¤¬¥¹¥¤¥Ã¥Á¤ÎÌò³ä¤òÃ´¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤Þ¤º¤Ï±§ÅÔµÜ¤Ë¤Ï»ÙÇÛ²¼¤ò¾¡¤Á¼è¤Ã¤Æ¤½¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤òÁÀ¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡££±ÊâÌÜ¤ÎÊâÉý¤È¤«¤ò¹©É×¤·¤¿¤é¡¢¤â¤Ã¤È¥¹¥Ô¡¼¥É¤¬¾è¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤è¡£¡Ê¹âÌÚ¡¡Ë¡Ë