¡¡¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ö¥¶¥ï¤Ä¤¯¡ª¶âÍËÆü¡×¡Ê¶âÍË¡¦¸á¸å£¶»þ£µ£°Ê¬¡Ë¤¬£²£°Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢¹âÅè¤Á¤µ»Ò¤¬¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¤Î¼«¤é¤Î»Ñ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡¡ÈÖÁÈÆâ¤ÇÄ¹Åè°ìÌÐ¤¬¿·´´ÀþÆâ¤Ç½÷Í¥¤ÎµÈ±Ê¾®É´¹ç¤ËÁø¶ø¤·¡Ö¤Þ¤Ã¤¿¤¯Ê¬¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦ÏÃ¤«¤é·ÝÇ½¿Í¥ª¡¼¥é¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥È¡¼¥¯¤¬È¯Å¸¡£ÀÐ¸¶ÎÉ½ã¤¬½ÇÉã¤Î¸Î¡¦ÀÐ¸¶Íµ¼¡Ïº¤µ¤ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö£²¤Ä·ÏÅý¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Í¡£ÀÐ¸¶Íµ¼¡Ïº¤È¤¤¤¦¿Í¤Ï¡Ê¥ª¥Õ¤Ç¡Ë³°¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤ë»þ¤âÀÐ¸¶Íµ¼¡Ïº¤òÄÌ¤¹¿Í¤À¤Ã¤¿¡£Æ¨¤²±£¤ì¤·¤Ê¤¤¡£¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤â¤½¤¦¤¤¤¦À¸¤Êý¤À¤Ã¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Ë°ìÌÐ¤¬¡Ö¡Ê¥ª¥ó¥ª¥Õ¤Ç¡ËÁ´Á³ÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¿Í¤â¤¤¤ë¡£¥¿¥ì¥ó¥È¤µ¤ó¤Ã¤Æ¤É¤Ã¤Á¤«¤Ë¤Ê¤ë¡×¤ÈÈ¯¸À¤·¡¢¹âÅè¤ËÂÐ¤·¡Ö¤Á¤µ»Ò¤Á¤ã¤ó¤Ã¤Æ¤É¤Ã¤Á¡©¡×¤È¿Ò¤Í¤¿¡£
¡¡¹âÅè¤Ï¤·¤Ð¤é¤¯¹Í¤¨¤¿¸å¡¢»ä¤Ï¡Ä¤¦¡Á¤ó¡¢ÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤È»×¤¦¡×¤ÈÊÖÅú¡£¤½¤·¤Æ¡Ö¤¤¤Ã¤Ä¤âÉÔµ¡·ù¤À¤«¤é¤¡¡×¤ÈÍýÍ³¤ò²Ã¤¨¤ë¤È¥¹¥¿¥¸¥ª¤ÏÂçÇú¾Ð¤Ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡Ö¤À¤±¤É±£¤·»£¤ê¤ò¤µ¤ì¤¿¤È¤«¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤Ç¤âµ¤¤ËÆþ¤é¤Ê¤¤¤È¤³¤¦¤¤¤¦ÌÜ¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È¥«¥á¥é¤ò±Ô¤¯¤Ë¤é¤ß¤Ä¤±¤¿¡£¤¹¤ë¤È£Í£Ã¤Î¹â¶¶ÌÐÍº¤Ï¡Ö¤â¤Ï¤ä¤½¤ì¤Ï¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ç¤¹¤è¡ª¡×¡£ÎÉ½ã¤â¡Ö¸þ¤³¤¦¤Ï¡Ø¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡¢¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡ª¡Ù¤Ã¤Æ¤Ê¤ë¡×¤ÈÂç¥¦¥±¤À¤Ã¤¿¡£