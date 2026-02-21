¡È¹â»ÔÆ°²è¡É¤Ê¤¼²ó¤ë¡© À¯¼£·ÏÀÚ¤êÈ´¤Æ°²è ÀìÌç²È¤¬»ØÅ¦¡Ö°ìÉô³¦·¨¤Ç¥Ð¥º¤Ã¤Æ¤ë¡È¿ô»ú¥Þ¥¸¥Ã¥¯¡É¤â¡×
¡¡¼«Ì±ÅÞ¤Î°µ¾¡¤ÇËë¤òÊÄ¤¸¤¿½°±¡Áª¡£ÌîÅÞ¤¬¼«Ì±ÅÞ¤Î¾¡°ø¤Î°ì¤Ä¤È¤·¤ÆÊ¬ÀÏ¤¹¤ë¤Î¤¬¡ÖÀÚ¤êÈ´¤Æ°²è¡×¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û¡ÖSNS¤ÎÀÚ¤êÈ´¤¤Ï¥Æ¥ì¥Ó¤è¤ê»¨¡×¥«¥ó¥Ë¥ó¥°ÃÝ»³¤¬ÉÔËþÇúÈ¯¤µ¤»¤ë½Ö´Ö¡Ê¼ÂºÝ¤Î±ÇÁü¡Ë
¡¡Áªµó´ü´ÖÃæ¤ËSNS¾å¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¤¿À¯¼£Æ°²è¤ÎÌó7³ä¤¬¡ÈÀÚ¤êÈ´¤Æ°²è¡É¤À¤È¤¤¤¦Ä´ºº·ë²Ì¤â¡£¤½¤ÎÂ¿¤¯¤¬¥Æ¥ì¥Ó¤ä¥Í¥Ã¥È¥á¥Ç¥£¥¢¡¢À¯ÅÞ¤äÀ¯¼£²È¤¬È¯¿®¤·¤Æ¤¤¤ë±ÇÁü¤òÃ»¤¯ºÆÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î¿ô¤Ï¶áÇ¯µÞÁý¤·¤Æ¤¤¤ë¡£º£²ó¥È¥ì¥ó¥É¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¹â»ÔÁíÍý¤ò¡Ö¥¢¥²¤ë¡×Æ°²è¤È¡¢ÃæÆ»²þ³×Ï¢¹ç¤ò¡Ö¥µ¥²¤ë¡×Æ°²è¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤³¤¦¤·¤¿¾õ¶·¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢X¤Ç¤Ï¡Ö¼ý±×ÌÜÅª¤ÎÁÇ¿Í¤ÎÀÚ¤êÈ´¤¤¬Áªµó¤òÏÄ¤á¤Æ¤ë¡×¡Ö¥Ç¥Þ¤ä°¼Á¤ÊÀÚ¤êÈ´¤¤¬Â¿¤¹¤®¤ë¡×¤Ê¤É¤Î·üÇ°¤ÎÀ¼¤¬¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£°ìÊý¤Ç¡¢ÀÚ¤êÈ´¤Æ°²è¤¬¤¤Ã¤«¤±¤ÇÀ¯¼£¤Ë¶½Ì£¤ò»ý¤Ä¼ã¼Ô¤¬Áý¤¨¤¿¤È¤Î»ØÅ¦¤â¡£¤Ê¤¼À¯¼£·ÏÀÚ¤êÈ´¤Æ°²è¤¬¤³¤³¤Þ¤Ç¹¤¬¤ê¡¢Âç¤¤Ê±Æ¶ÁÎÏ¤ò»ý¤Ä¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤«¡£¡ØABEMA Prime¡Ù¤Ç¡¢ÀìÌç²È¤¬²òÀâ¤·¤¿¡£
¢£¡Ö¹â»Ô¥Õ¥£¡¼¥Ð¡¼¡×¤ÎÎ¢¤ËÀ¯¼£²È¤Î¡È¼«ÎÏ¡É
¡¡¡Ö¹â»Ô¥Õ¥£¡¼¥Ð¡¼¡×¤È¤â¸Æ¤Ù¤ë¸½¾Ý¤¬µ¯¤¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢À¯¼£¤ÈSNS¤Î´ØÏ¢À¤Ë¾Ü¤·¤¤Î©Ì¿´ÛÂç³Ø¤ÎÃ«¸¶¤Ä¤«¤µ½Ú¶µ¼ø¤Ï¡¢¡Ö¤ä¤Ï¤ê¤â¤¦¹â»Ô¤µ¤ó¤Î¼«ÎÏ¤¬¶¯¤¹¤®¤ë¡×¤ÈÊ¬ÀÏ¤¹¤ë¡£
¡¡Ã«¸¶»á¤Ï¡¢²áµî¤Î»²±¡Áª»þ¤Î¥Ç¡¼¥¿Ê¬ÀÏ¤ò°ú¤¹ç¤¤¤Ë¡¢¡ÖÆâÍÆ¤äÀ¯ºö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ä¡¢´¶¾ðÀ¤¬¹â¤¤¤³¤È¤âÂ¿¾¯¤ÏºÆÀ¸¿ô¤òÀâÌÀ¤¹¤ë¤¬¡¢¤½¤ì°Ê¾å¤ËÅê¤¸¤é¤ì¤¿ËÜ¿Í¤Î¼«ÎÏ¤¬Âç¤¤¤¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤³¤Ç¤¤¤¦¡Ö¼«ÎÏ¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡Ö¥ª¥Õ¥é¥¤¥ó¤Ç¤Î³èÆ°¤ä¡¢¥Æ¥ì¥Ó¡¢´ûÂ¸¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç½¸¤á¤¿¥¢¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤ò¡¢¼«¿È¤Î¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ä¥Í¥Ã¥È¶õ´Ö¤ËÍ¶Æ³¤·¤Æ¤¤¤¯Æ°¤¡×¤ÈÊäÂ¤·¤¿¡£
¡¡À¯¼£²È¤È¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¤Î°ã¤¤¤Ï¡¢¡ÖÀ¯¼£²È¤äÀ¯ÅÞ¤ÏÆ°²è¤ÎÎÉ¤·°¤·¤ÇÉ¾²Á¤¬³ä¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¼¡¸µ¤ÎÂ¸ºß¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¤¡¢¡Ö¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ç´°·ë¤»¤º¡¢¥ª¥Õ¥é¥¤¥ó¤Ç¤Î¿Íµ¤¤¬¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Î»Ù»ý¤ò»Ù¤¨¤ëÁê¸ßºîÍÑ¤¬¤¢¤ë¡×¤È¤Î¸«²ò¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¢£ÀÚ¤êÈ´¤Æ°²è¤Î¡ÈÉÔ·òÁ´¤µ¡É¤È¡È¿ô»ú¤Î¥Þ¥¸¥Ã¥¯¡É
¡¡°ìÊý¤Ç¡¢ÀÚ¤êÈ´¤Æ°²è¤¬Ãøºî¸¢¤Î¥°¥ì¡¼¥¾¡¼¥ó¤Ë¤¢¤ëÅÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¸ÀµÚ¡£¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¤ÎÀÚ¤êÈ´¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡ÖÉáÄÌ¤ËÃøºî¸¢°ãÈ¿¤À¤È»×¤¦¡£¸¢Íø¼Ô¤¬¿½¤·Î©¤Æ¤ì¤Ð¼ý±×¤òÇí¤¬¤µ¤ì¤¿¤êºï½ü¤µ¤ì¤¿¤ê¤¹¤ë¤Ï¤º¤À¤¬¡¢YouTubeÂ¦¤ÇÄÉ¤¤¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¸ì¤ë¡£
¡¡µöÂú¤Î¤Ê¤¤Æ°²è¤¬¥Í¥Ã¥È¶õ´Ö¤ò¥¸¥ã¥Ã¥¯¤·¤Æ¤¤¤ë¸½¾õ¤ËÂÐ¤·¡¢¡Ö¤¢¤Þ¤êÎÉ¤¯¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¤È¶ì¸À¤òÄè¤·¤¿¡£ ¤µ¤é¤Ë¡¢ÆÃÄê¤ÎÀ¯ÅÞ¤ä¸õÊä¼Ô¤ò¾Î»¿¤¹¤ëÆ°²è¤¬°î¤ì¤ë¸½¾õ¤ËÂÐ¤·¡¢¡Ö±³¤ò¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢°ìÊý¸þÅª¤Ê°Õ¸«¤¬»ÙÇÛÅª¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ç¡¢È¿ÂÐ°Õ¸«¤ò»ý¤Ä¿Í¤¬¸À¤¤¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤ë¡£»×ÁÛ¤Î¼«Í³»Ô¾ì¤Î·òÁ´À¤È¤¤¤¦´ÑÅÀ¤«¤é¸«¤Æ¡¢ÉÔ·òÁ´¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¤È¤Î·üÇ°¤ò¼¨¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢Æ°²è¤ÎºÆÀ¸¿ô¤È¤¤¤¦¡Ö¿ô»ú¡×¤ÎÂª¤¨Êý¤Ë¤ÏÃí°Õ¤¬É¬Í×¤À¤È¤¤¤¦¡£±Ñ¸ì·÷¤Î¸¦µæ¥Ç¡¼¥¿¤ò¾Ò²ð¤·¡¢¡ÖÅÞÇÉÀ¤¬¶¯¤¤Æ¿Ì¾¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ÎºÆÀ¸»þ´Ö¤Î80¡ó¤Ï¡¢¤ï¤º¤«0.6¡ó¤Î¥æ¡¼¥¶¡¼¤¬²ó¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¸«¤Æ¤¤¤ë¿Í¤â¥Á¥ã¥ó¥Í¥ëÅÐÏ¿¼Ô¤Ð¤«¤ê¤È¤¤¤¦¥±¡¼¥¹¤¬¤¢¤ë¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢YouTube¤Î¥·¥ç¡¼¥ÈÆ°²è¤ÏÉ½¼¨¤µ¤ì¤¿½Ö´Ö¤Ë1ºÆÀ¸¤È¤Ê¤ë»ÅÍÍ¤Ë¿¨¤ì¡¢¡Ö¿ô»ú¤Î¥Þ¥¸¥Ã¥¯¤Ç¡¢°ìÉô¤Î³¦·¨¤Ç¥Ð¥º¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¡¢°ìÈÌÅª¤Ê¿Í¤Ë¤Ï¤½¤ì¤Û¤É¥ê¡¼¥Á¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¡×¡£
¡¡¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¾å¤ÎÀ¯ÅÞ¤Î¡Ö¾ÃÈñ´ü¸Â¡×¤¬Áá¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò»ØÅ¦¤·¡¢¡Ö¥¿¥¤¥à¥é¥¤¥ó¤ÎÊÔ½¸¸¢¤¬¥æ¡¼¥¶¡¼¤Ë°Ü¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤è¤¦¤ÊÎ®¤ì¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¡¢·Ê¿§¤ÏÊÑ¤ï¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¤È¤·¤¿¡£
¡Ê¡ØABEMA Prime¡Ù¤è¤ê¡Ë