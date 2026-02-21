¥ì¥¢¥ë¡¢¥É¥ë¥È¥à¥ó¥ÈDF¥·¥å¥í¥Ã¥¿¡¼¥Ù¥Ã¥¯¤Ë´Ø¿´¡Ä°ÜÀÒ¶â¤ÏÌó91²¯±ß¤«
¡¡¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¤¬¡¢¥É¥ë¥È¥à¥ó¥È¤Ë½êÂ°¤¹¤ë¥É¥¤¥ÄÂåÉ½DF¥Ë¥³¡¦¥·¥å¥í¥Ã¥¿¡¼¥Ù¥Ã¥¯¤Ë´Ø¿´¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£20Æü¡¢¥¹¥Ú¥¤¥ó»æ¡Ø¥¢¥¹¡Ù¤¬ÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¤Ç¤Ï¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½DF¥¨¥Ç¥ë¡¦¥ß¥ê¥È¥ó¤¬Éé½ýÎ¥Ã¦¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Û¤«¡¢¥É¥¤¥ÄÂåÉ½DF¥¢¥ó¥È¥Ë¥ª¡¦¥ê¥å¥Ç¥£¥¬¡¼¤È¥ª¡¼¥¹¥È¥ê¥¢ÂåÉ½DF¥À¥ô¥£¥É¡¦¥¢¥é¥Ð¤Î¸½¹Ô·ÀÌó¤¬º£µ¨½ªÎ»¸å¤ËËþÎ»¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢º£²Æ¤Î°ÜÀÒ»Ô¾ì¤Ç¿·¤¿¤Ê¥»¥ó¥¿¡¼¥Ð¥Ã¥¯¡ÊCB¡Ë¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¤³¤È¤òÁÀ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡³ÍÆÀ¸õÊä¤Ë¤ÏÊ£¿ôÁª¼ê¤¬µó¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤«¡¢¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¤Ïµ®½Å¤Êº¸Íø¤¤ÎCB¤Ç¤¢¤ë¥·¥å¥í¥Ã¥¿¡¼¥Ù¥Ã¥¯¤Ø¤Î´Ø¿´¤ò¶¯¤á¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
¡¡¸½ºß26ºÐ¤Î¥·¥å¥í¥Ã¥¿¡¼¥Ù¥Ã¥¯¤Ï2017Ç¯²Æ¤Ë¥Õ¥é¥¤¥Ö¥ë¥¯¤Î²¼ÉôÁÈ¿¥¤Ë²ÃÆþ¤·¡¢2019Ç¯3·î¤Ë¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£2020¡Ý21¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¥¦¥Ë¥ª¥ó¡¦¥Ù¥ë¥ê¥ó¤Ø¤Î¥ì¥ó¥¿¥ë°ÜÀÒ¤ò·Ð¸³¤·¤¿¸å¡¢2022Ç¯²Æ¤Ë¥É¥ë¥È¥à¥ó¥È¤Ë´°Á´°ÜÀÒ¤ò²Ì¤¿¤·¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç¸ø¼°Àï150»î¹ç½Ð¾ì¤Ç9¥´¡¼¥ë18¥¢¥·¥¹¥È¤òµÏ¿¡£¤Þ¤¿¡¢¥É¥¤¥ÄÂåÉ½¤È¤·¤Æ¤ÏÄÌ»»23»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¥·¥å¥í¥Ã¥¿¡¼¥Ù¥Ã¥¯¤Ï¥É¥ë¥È¥à¥ó¥È¤È¤Î¸½¹Ô·ÀÌó¤¬2027Ç¯6·î30Æü¤Þ¤Ç¤Èº£²Æ¤Ë¤Ï»Ä¤ê1Ç¯¤È¤Ê¤ê¡¢¥É¥ë¥È¥à¥ó¥È¤È¤·¤Æ¤Ï·ÀÌó±äÄ¹¤òË¾¤ó¤Ç¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢Æ±Áª¼ê¤¬·ÀÌó¹¹¿·¤òµñÈÝ¤·¡¢º£²Æ¤Î°ÜÀÒ»Ô¾ì¤ÇÇäµÑ¤¹¤ë¤·¤«¤Ê¤¤ÁªÂò»è¤¬¤Ê¤¤²ÄÇ½À¤¬±½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¾õ¶·¤«¤é¡¢¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¤Ï¥É¥ë¥È¥à¥ó¥È¤ÈÎÉ¹¥¤Ê´Ø·¸¤òÃÛ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢º£²Æ¤Ë¥·¥å¥í¥Ã¥¿¡¼¥Ù¥Ã¥¯¤Î³ÍÆÀ¤ËÆ°¤¯¤È¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤Ê¤ª¡¢ÄÌ¾ï¤Ç¤¢¤ì¤Ð¤â¤Ã¤È¹â¤¯¤Ê¤ë¤â¤Î¤Î¡¢·ÀÌóËþÎ»¤¬Ç÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢°ÜÀÒ¶â¤Ï5000Ëü¥æ¡¼¥í¡ÊÌó91²¯±ß¡Ë¤Û¤É¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢²Ì¤¿¤·¤Æ¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¤ÏÆ±Áª¼ê¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
