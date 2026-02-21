ÂáÊá¤Î¹ñÌ±Ì±¼ç¤Î¸õÊä¼Ô¤é SNS±¿ÍÑ²ñ¼Ò²ð¤·Êó½·¤«
¡¡½°µÄ±¡Áªµó¤Ç±¿Æ°°÷¤ËÊó½·¤ò»ÙÊ§¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤Î¸õÊä¼Ô¤é3¿Í¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤¿»ö·ï¤Ç¡¢¸õÊä¼Ô¤¬SNS¤Î±¿ÍÑ²ñ¼Ò¤ò²ð¤·Êó½·¤ò»ÙÊ§¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Æþ¹¾¿»ÒÍÆµ¿¼Ô¡Ê63¡Ë¤ÈSNS±¿ÍÑ²ñ¼Ò¤ÎÂåÉ½¿û¸¶µþ¹áÍÆµ¿¼Ô¡Ê25¡Ë¤é3¿Í¤Ï¡¢º£·î¤Î½°±¡Áª¤ÎºÝ¡¢¥Ó¥éÇÛ¤ê¤Ê¤É¤ÎÊó½·¤È¤·¤Æ±¿Æ°°÷5¿Í¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ27Ëü±ß¤ò»ÙÊ§¤Ã¤¿µ¿¤¤¤¬¤â¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡·Ù»ëÄ£¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢Æþ¹¾ÍÆµ¿¼Ô¤Ï¿û¸¶ÍÆµ¿¼Ô¤Ë°ÍÍê¤·±¿Æ°°÷¤òÊç¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¤ÎÁÜºº´Ø·¸¼Ô¤Ø¤Î¼èºà¤Ç¡¢Êó½·¤â¿û¸¶ÍÆµ¿¼Ô¤Î²ñ¼Ò¤ò²ð¤·»ÙÊ§¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡·Ù»ëÄ£¤Ï¡¢±¿Æ°°÷¤«¤éÏÃ¤òÊ¹¤¯¤Ê¤É¤·Á´ÍÆ²òÌÀ¤¹¤ëÊý¿Ë¤Ç¤¹¡£¡ÊANN¥Ë¥å¡¼¥¹¡Ë