¡¡ÂçÃÀ¤Ê¿§ºÌ¤ÈÎÏ¶¯¤¤É®¸¯¤¤¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ëÀ¤³¦Åª²è²È¥´¥Ã¥Û¡Ê1853¡Á90Ç¯¡Ë¤ÎºîÉÊ¤ò½¸¤á¤¿¡ÖÂç¥´¥Ã¥ÛÅ¸¡¡Ìë¤Î¥«¥Õ¥§¥Æ¥é¥¹¡×¤¬21Æü¡¢Ê¡Åç¸©Î©Èþ½Ñ´Û¡ÊÊ¡Åç»Ô¡Ë¤Ç³«Ëë¤·¤¿¡£¥ª¥é¥ó¥À¡¦¥¯¥ì¥é¡¼¡á¥ß¥å¥é¡¼Èþ½Ñ´Û½êÂ¢¤ÎÌó60ÅÀ¤òÅ¸¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£5·î10Æü¤Þ¤Ç¡£
¡¡ÅìÆüËÜÂç¿ÌºÒ¡¦ÅìµþÅÅÎÏÊ¡ÅçÂè1¸¶È¯»ö¸Î¤«¤é15Ç¯¤ÎÀáÌÜ¤Ë¹ç¤ï¤»¡¢Ê¡Åç¸©¤äÊ¡ÅçÌ±Êó¼Ò¤Ê¤É¤Î¼Â¹Ô°Ñ°÷²ñ¤¬¼çºÅ¡£º£²ó¤ÏÂè1´ü¤Ç¡¢¥´¥Ã¥Û¤¬¥ª¥é¥ó¥À¤«¤éÆî¥Õ¥é¥ó¥¹¡¦¥¢¥ë¥ë¤Ë°Ü¤ê½»¤à¤Þ¤Ç¤ÎÁ°È¾À¸¤Ë¾ÇÅÀ¤òÅö¤Æ¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Âç¥´¥Ã¥ÛÅ¸¤Ï¿À¸Í¡¢Ê¡Åç¡¢Åìµþ¤Î¹ñÆâ3¥«½ê¤Ç³«ºÅ¡£Ê¡Åç²ñ¾ì¤ÎÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¼Â¹Ô°Ñ°÷²ñ»öÌ³¶É¡¢ÅÅÏÃ024¡Ê531¡Ë4171¡£