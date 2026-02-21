°æ·å¹°·Ã¡¡Èþ¥Ç¥³¥ë¥Æ´Ý¸«¤¨¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥ë¥É¥ì¥¹¤Ç¥Õ¥¡¥óÌ¥Î»¡ÖËÜÅö¤Ë¥¹¥Æ¥¡ª¡×¡Ö´ñÎï¤Ç¤¹¡×¤ÎÀ¼
¡¡½÷Í¥¤Î°æ·å¹°·Ã¡Ê29¡Ë¤¬21Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¥É¥ì¥¹»Ñ¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖËÜÆüÌµ»ö¤Ë±Ç²è¡Ø¶µ¾ì Requiem¡Ù¸ø³«½éÆü¤ò·Þ¤¨ÉñÂæ°§»¢¤Ë»²²Ã¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢ÃÅ¾å¤ÇÃåÍÑ¤·¤¿¥É¥ì¥¹»Ñ¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖÂç»ö¤ÊºîÉÊ¤¬¤Ä¤¤¤Ë³§¤µ¤ó¤Î¸µ¤ËÆÏ¤¯¤³¤È¤¬ËÜÅö¤Ë´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¤¼¤Ò·à¾ì¤Ç¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£¡×¤È¸Æ¤Ó³Ý¤±¡£¡Ö¤È¤Ã¤Æ¤âÆÃÊÌ¤Ç¹¬¤»¤Ê1Æü¤Ç¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡ÖÉñÂæ°§»¢¤ªÈè¤ìÍÍ¡×¡Ö°áÁõ¤âÁÇÅ¨¤Ç¤¹¡×¡ÖËÜÅö¤Ë¥¹¥Æ¥¡ª¡×¡Ö´ñÎï¤Ç¤¹¡×¡ÖÈþ¤·¤¤¡×¡Ö¤¹¤´¤¤Âç¿Í¤Ã¤Ý¤µÁý¤·Áý¤·¤Ç²Ä°¦¤¤¤Ê¤¢¡×¡Ö¥É¥ì¥¹»Ñ¤¬¤È¤Æ¤âÈþ¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¡Ö²Ä°¦¤¹¤®¤ë¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£