¡Ú ¿ùºêÈþ¹á ¡Û¡Ø»Ò¶¡¿´Íý¥«¥¦¥ó¥»¥é¡¼¡Ù¤È¡Ø¥Á¥ã¥¤¥ë¥É¿´Íý¥«¥¦¥ó¥»¥é¡¼¡Ù¤Î»ñ³Ê¤ò¼èÆÀ¡ÖÂç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¡¢ÊÙ¶¯¤¬³Ú¤·¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Î¿ùºêÈþ¹á¤µ¤ó¤¬¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¡Ø»Ò¶¡¿´Íý¥«¥¦¥ó¥»¥é¡¼¡Ù¤È¡Ø¥Á¥ã¥¤¥ë¥É¿´Íý¥«¥¦¥ó¥»¥é¡¼¡Ù¤Î»ñ³Ê¤ò¼èÆÀ¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
µîÇ¯8·î¤ËÂè2»Ò¤ò½Ð»º¤·¤¿¿ùºê¤µ¤ó¤Ï¡¢¡ÖÀÖ¤Á¤ã¤ó¤¬»º¤Þ¤ì¤¿¤é¤Ê¤«¤Ê¤«Æñ¤·¤¯¤Ê¤ë¤Î¤¬¡¢¼«Ê¬»þ´Ö¤ò»ý¤Ä¤³¤È¡£¡×¤ÈÅê¹Æ¡£Â³¤±¤Æ¡ÖÄ¹ÃË¤Î»þ¤Ë¤½¤ì¤òÄË´¶¤¹¤ëÆü¡¹¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ÏÇ¥ÉØ´ü´Ö¤ËÁ´Éô¤ä¤Ã¤Æ¤ª¤³¤¦¡ª¤È»×¤¤¡¢¤º¤Ã¤ÈÊÙ¶¯¤·¤Æ¤ß¤¿¤«¤Ã¤¿¡¢»Ò¤É¤â¿´Íý³Ø¤Î¹ÖºÂ¤ò¼õ¹Ö¤·¤Æ¡¢²¿¤È¤«½Ð»ºÁ°¤Ë¼èÆÀ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢µîÇ¯¤ÎÂè2»Ò½Ð»º¤ÎÁ°¤Ë»ñ³Ê¤ò½êÆÀ¤·¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¿ùºê¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Ø»Ò¶¡¿´Íý¥«¥¦¥ó¥»¥é¡¼¡Ù¤È¡Ø¥Á¥ã¥¤¥ë¥É¿´Íý¥«¥¦¥ó¥»¥é¡¼¡Ù¤Î»ñ³Ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹ÖºÂ½¤Î»¾Ú¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿²èÁü¤òÅº¤¨¤Æ¡¢¡Ö¼«Ê¬¤Î»Ò°é¤Æ¤Ë¤âÌòÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢¤³¤ì¤«¤é¤Î»Å»ö¤Ë¤â·Ò¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤¦¡£¡×¤ÈÅê¹Æ¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¡ÖÂç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¡¢ÊÙ¶¯¤¬³Ú¤·¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤â³Ø¤ÓÂ³¤±¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£¡×¤È¡¢¤µ¤é¤Ê¤ë³Ø¤Ó¤Ë°ÕÍß¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚÃ´Åö¡§·ÝÇ½¾ðÊó¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡Û