ÃÎ¤é¤Ê¤¤¤ÈÂ»¡ª ¹âÂ®Æ»Ï©¤Ç¡È½ÂÂÚ¤òÀèÆÉ¤ß¡É¤Ç¤¤ë¡ÖÆæ¤Î»°³Ñ·Á¡×¤È¤Ï¡© ¿§¤Ë¤è¤Ã¤Æ°Û¤Ê¤ë°ÕÌ£¤Ã¤Æ¡© ¡ÈÌµÂÌ¤Ê¥¤¥é¥¤¥é¡É¤¬¸º¤é¤»¤ë¡Ö½ÂÂÚ¤Î¸«ÄÌ¤·½Ñ¡×
½ÂÂÚÉ½¼¨¤Î²£¤Ë¤¢¤ë¡Ö»°³Ñ·Á¡×¤ÎÀµÂÎ
¡¡2·î21Æü¤«¤é23Æü¤Þ¤Ç¤Î3Ï¢µÙ¤òÁ°¤Ë¡¢¹âÂ®Æ»Ï©¤òÍøÍÑ¤·¤¿¤ª½Ð¤«¤±¤ò·×²è¤·¤Æ¤¤¤ëÊý¤âÂ¿¤¤¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡¡ÌÜÅªÃÏ¤Þ¤Ç¤Î»þ´Ö¤òº¸±¦¤¹¤ëÂç¤¤ÊÍ×ÁÇ¤¬¡Ö½ÂÂÚ¡×¤Ç¤¹¡£½ÂÂÚ¾ðÊó¤È¤¤¤¨¤Ðµ÷Î¥É½¼¨¤ËÌÜ¤¬¸þ¤¤¬¤Á¤Ç¤¹¤¬¡¢¼Â¤Ï¾ðÊóÈÄ¤ËÉ½¼¨¤µ¤ì¤ë¡Ö»°³Ñ·Á¤Î¥Þ¡¼¥¯¡×¤Ë¤â½ÅÍ×¤Ê°ÕÌ£¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¤´Â¸¤¸¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡Ú²èÁü¡Û¡Ö¤¨¤Ã¡Ä¡ª¡× ¤³¤ì¤¬Í×Ãí°Õ¤¹¤Ù¤¡Ö»°³Ñ¥Þ¡¼¥¯¡×¤Ç¤¹¡ª¡Ê30Ëç°Ê¾å¡Ë
¡¡¹âÂ®Æ»Ï©¤ÎÅÅ¸÷·Ç¼¨ÈÄ¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¡»¡»ÉÕ¶á ½ÂÂÚ¡»km¡×¤È¤¤¤Ã¤¿É½¼¨¤È¤È¤â¤Ë¡¢ÀÖ¤äÎÐ¤Î»°³Ñ·Á¤¬¼¨¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤Î¾®¤µ¤Ê¥Þ¡¼¥¯¤Ï¡¢Ã±¤Ê¤ë¾þ¤ê¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¸½ºß¤Î½ÂÂÚ¾õ¶·¤¬º£¸å¤É¤¦ÊÑ²½¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¡¢¤½¤Î·¹¸þ¤ò¼¨¤¹¥µ¥¤¥ó¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡¤Þ¤º¡¢ÎÐ¿§¤Î»°³Ñ·Á¤Ï¡¢½ÂÂÚ¤¬²ò¾Ã¤Ø¸þ¤«¤¤¤Ä¤Ä¤¢¤ë¤³¤È¤òÉ½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢°ìÄê¶è´Ö¤Ç¥¯¥ë¥Þ¤ÎÎ®¤ì¤¬½ù¡¹¤Ë²óÉü¤·¡¢Ê¿¶ÑÂ®ÅÙ¤¬¾å¤¬¤ê»Ï¤á¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ê¤É¤ËÉ½¼¨¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡½ÂÂÚ¤ÎÎó¤¬Ã»¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¸åÂ³¼ÖÎ¾¤ÎÂ®ÅÙ¤¬²þÁ±¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÈ½ÃÇ¤µ¤ì¤¿¤È¤¤Ë»È¤ï¤ì¤ë¤¿¤á¡¢¡Öº£¤Ïº®¤ó¤Ç¤¤¤ë¤¬¡¢¤³¤ì°Ê¾å°²½¤¹¤ë²ÄÇ½À¤ÏÄã¤¤¡×¤È¹Í¤¨¤ëÌÜ°Â¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Ï¢µÙÃæ¤Î°ÜÆ°¤Ç¤Ï¡¢¤³¤¦¤·¤¿¾ðÊó¤¬¤¢¤ë¤À¤±¤Ç¤âµ¤»ý¤Á¤ËÍ¾Íµ¤¬À¸¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡°ìÊý¡¢ÀÖ¿§¤Î»°³Ñ·Á¤ÏÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Ï½ÂÂÚ¤¬È¯À¸Ãæ¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï³ÈÂç·¹¸þ¤Ë¤¢¤ë¤³¤È¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥¯¥ë¥Þ¤ÎÊ¿¶ÑÂ®ÅÙ¤¬Äã²¼¤·¡¢¤½¤Î¾õÂÖ¤¬·ÑÂ³¤·¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤ËÉ½¼¨¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¯¡¢º£¸å¤µ¤é¤Ë½ÂÂÚµ÷Î¥¤¬±ä¤Ó¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡ÆÃ¤Ë»ö¸Î¤ä¹©»ö¤Ê¤É¤¬¸¶°ø¤Î¾ì¹ç¡¢²ò¾Ã¤Þ¤Ç¤Ë»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÀÖ¤¤»°³Ñ¤ò¸«¤«¤±¤¿ºÝ¤Ï¡¢Áá¤á¤ËµÙ·Æ¤ò¼è¤ë¡¢¼êÁ°¤Î¥¤¥ó¥¿¡¼¥Á¥§¥ó¥¸¤Ç¹ß¤ê¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿È½ÃÇ¤âÁªÂò»è¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Ç¤Ï¡¢¤³¤¦¤·¤¿»°³Ñ·Á¤Î¥Þ¡¼¥¯¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤ËÈ½ÃÇ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¹âÂ®Æ»Ï©¤Ë¤Ï¡¢Ï©ÌÌ¤ËËä¤á¹þ¤Þ¤ì¤¿¼ÖÎ¾´¶ÃÎ´ï¤¬ÀßÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ÄÌ²á¤¹¤ë¼Ö¤ÎÂ®ÅÙ¤äÂæ¿ô¤ò¾ï»þ·×Â¬¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡°ìÎã¤È¤·¤Æ¹âÂ®Æ»Ï©¤ò´ÉÍý¤¹¤ëNEXCOÅìÆüËÜ¤Ç¤Ï¡¢°ìÈÌÅª¤Ë»þÂ®40¥¥í°Ê²¼¤ÇÄãÂ®Áö¹Ô¤¬Â³¤¯¾õÂÖ¤ò½ÂÂÚ¤ÈÄêµÁ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤¦¤·¤¿¥Ç¡¼¥¿¤ò¤â¤È¤Ë¡¢¸òÄÌ´ÉÀ©¥»¥ó¥¿¡¼¤Ç½ÂÂÚ¤ÎÈ¯À¸¤äÊÑ²½¤¬Ê¬ÀÏ¤µ¤ì¡¢¤½¤Î·ë²Ì¤¬¾ðÊóÈÄ¤ËÈ¿±Ç¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¸½¾ì¤Î½ä²ó¼ÖÎ¾¤«¤é¤ÎÊó¹ð¤â½ÅÍ×¤ÊÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼ÂºÝ¤Î¸òÄÌ¾õ¶·¤Ï¡¢Å·¸õ¤ä»ö¸Î¤ÎÍÌµ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¹ï¡¹¤ÈÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£¥Ç¡¼¥¿¤È¸½¾ì¤Î³ÎÇ§¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢»°³Ñ¥Þ¡¼¥¯¤Î¿§¤¬·èÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡3Ï¢µÙÃæ¤Ï¡¢¹Ô³ÚÃÏ¤Ø¸þ¤«¤¦¼Ö¤¬½¸Ãæ¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£½ÐÈ¯Á°¤Ë½ÂÂÚÍ½Â¬¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤â¤Á¤í¤óÂçÀÚ¤Ç¤¹¤¬¡¢Áö¹ÔÃæ¤Ï¾ðÊóÈÄ¤Î»°³Ñ¥Þ¡¼¥¯¤Ë¤âÃíÌÜ¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¡Ã±¤Ë¡Ö½ÂÂÚ¡»km¡×¤È¤¤¤¦¿ô»ú¤ò¸«¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¤½¤Î²£¤Ë¤¢¤ë¿§ÉÕ¤¤Î»°³Ñ·Á¤ò°Õ¼±¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¾õ¶·¤ÎÀèÆÉ¤ß¤¬¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢½ÂÂÚ¤¬10¥¥í¤ÈÉ½¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢ÎÐ¤Î»°³Ñ¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ì¤Ð½ù¡¹¤Ë²ò¾Ã¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡µÕ¤Ë¡¢¤Þ¤À5¥¥í¤Ç¤âÀÖ¤Î»°³Ñ¤¬É½¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢¤³¤ì¤«¤é±ä¤Ó¤ë¤³¤È¤â¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¤³¤¦¤·¤¿°ã¤¤¤òÍý²ò¤·¤Æ¤ª¤¯¤À¤±¤Ç¡¢°ÜÆ°Ãæ¤ÎÈ½ÃÇºàÎÁ¤¬Áý¤¨¤Þ¤¹¡£
¡¡¹âÂ®Æ»Ï©¤Î¾ðÊóÈÄ¤Ï¡¢¸Â¤é¤ì¤¿¥¹¥Ú¡¼¥¹¤ÇÂ¿¤¯¤Î¾ðÊó¤òÅÁ¤¨¤ë¤¿¤á¤Ë¹©É×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¤â»°³Ñ·Á¤Î¥Þ¡¼¥¯¤Ï¡¢½ÂÂÚ¤Î¡Öº£¡×¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡Ö¤³¤ì¤«¤é¡×¤ò¼¨¤¹¥Ò¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
¡¡Ï¢µÙ¤Î¥É¥é¥¤¥Ö¤ò¾¯¤·¤Ç¤â²÷Å¬¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¤³¤Î¥µ¥¤¥ó¤ò¾å¼ê¤Ë³èÍÑ¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¾®¤µ¤ÊÉ½¼¨¤ËÌÜ¤ò¸þ¤±¤ë¤³¤È¤¬¡¢Í¾Íµ¤¢¤ë°ÜÆ°¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£