¡Ú¥ê¡¼¥°¥ï¥ó¡ÛÅìµþ¥Ù¥¤¡¢¤¨¤É¤ê¤¯27Ï¢¾¡¤Çº£µ¨8¾¡ÌÜ¡ªÆüËÜÂåÉ½¤ÎHO¹¾ÎÉñ¥¤¬º£µ¨½éÀèÈ¯
¡¡¡þNTT¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥é¥°¥Ó¡¼¥ê¡¼¥°¥ï¥ó1ÉôÂè9Àá¡¡Åìµþ¥Ù¥¤¡¡26¡½10¡¡ÁêÌÏ¸¶¡Ê2026Ç¯2·î21Æü¡¡Åìµþ¡¦¥¹¥Ô¥¢¡¼¥º¤¨¤É¤ê¤¯¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¡Ë
¡¡1ÇÔ¤Ç2°Ì¤ÎÅìµþ¥Ù¥¤¤Ï¡¢ÁêÌÏ¸¶¤ò26¡½10¡ÊÁ°È¾12¡½3¡Ë¤Ç²¼¤·¤Æº£µ¨8¾¡ÌÜ¤òµó¤²¤¿¡£HO¹¾ÎÉñ¥¡Ê24¡Ë¤¬º£µ¨½éÀèÈ¯¡£ÆüËÜÂåÉ½¤È¤·¤Æ½Ð¾ì¤·¤¿ºòÇ¯10·î²¼½Ü¤Î¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢Àï¤òºÇ¸å¤Ë¸ø¼°Àï¤«¤é±ó¤¶¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢Á°Àá¤ÎÀÅ²¬Àï¤ÇÅÓÃæ½Ð¾ì¤·¤ÆÉüµ¢¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£¤³¤ÎÆü¤ÏÀèÈ¯½Ð¾ì¤Ç¸åÈ¾10Ê¬¤Þ¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤¿¡£ÁêÌÏ¸¶¤Ïº£µ¨6ÇÔÌÜ¤òµÊ¤·¤¿¡£
¡¡Á°È¾8Ê¬¡¢ÁêÌÏ¸¶¤ÏSO»°Âð½Ù¡Ê24¡Ë¤¬20¥á¡¼¥È¥ë¼å¤Î¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¡¼¥´¡¼¥ë¡ÊPG¡Ë¤ò·è¤á¤ÆÀèÀ©¡£Åìµþ¥Ù¥¤¤ÏÆ±9Ê¬¡¢CTB¥Ï¥é¥È¥¢¡¦¥ô¥¡¥¤¥ì¥¢¡Ê27¡Ë¤Î¥¥Ã¥¯¤«¤éWTBº¬ÄÍÞ«²í¡Ê27¡Ë¤¬¤µ¤é¤Ë¥¥Ã¥¯¤ÇÁ°¿Ê¤·¤Æ¥È¥é¥¤¥¾¡¼¥ó¤ÇÍÞ¤¨¤¿¤«¤Ë¸«¤¨¤¿¤¬¡¢¤½¤ÎÁ°¤Ë¥¿¥Ã¥Á¥é¥¤¥ó¤ò³ä¤Ã¤Æ¤ª¤ê¥Æ¥ì¥Ó¥¸¥ç¥ó¡¦¥Þ¥Ã¥Á¡¦¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¡ÊTMO¡Ë¤Î·ë²Ì¥È¥é¥¤¼è¤ê¾Ã¤·¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£Åìµþ¥Ù¥¤¤ÏÆ±19Ê¬¡¢WTBº¬ÄÍ¤Î¥²¥¤¥ó¤«¤éLO¥á¥ë¥ô¥§¡¦¥ª¥ê¥ô¥£¥¨¡Ê23¡Ë¤¬Èô¤Ó¹þ¤ó¤Ç¥È¥é¥¤¡£Æ±32Ê¬¤Ë¤ÏWTBÌÚÅÄÀ²ÅÍ¡Ê26¡Ë¤¬FB¥·¥ç¡¼¥ó¡¦¥¹¥Æ¥£¡¼¥Ö¥ó¥½¥ó¡Ê29¡Ë¤Î¥Ñ¥¹¤òÁö¤ê¹þ¤ß¤Ê¤¬¤é¥¥ã¥Ã¥Á¤·¤Æ²÷Áö¥È¥é¥¤¤ò·è¤á¤¿¡£
¡¡¸åÈ¾1Ê¬¡¢Åìµþ¥Ù¥¤¤Ï¥é¥¤¥ó¥¢¥¦¥È¤«¤é¤ÎÂ®¹¶¤ÇCTB¥ô¥¡¥¤¥ì¥¢¤Î¥ª¥Õ¥í¡¼¥É¥Ñ¥¹¤ò¼õ¤±¤¿WTBÌÚÅÄ¤¬¤³¤ÎÆü2ËÜÌÜ¤Î¥È¥é¥¤¡£¤½¤Î¸å¤Ï¼«¿Ø¤Ë¹¶¤á¹þ¤Þ¤ì¤ë»þ´ÖÂÓ¤¬Â³¤¡¢Æ±17Ê¬¤Ë¤ÏÁêÌÏ¸¶¤ÎWTB¥Þ¥Ã¥È¡¦¥ô¥¡¥¨¥¬¡Ê31¡Ë¤Ë¥È¥é¥¤¤òµö¤·¤¿¡£19¡½10¤Ç·Þ¤¨¤¿Æ±21Ê¬¡¢º£ÅÙ¤ÏÅìµþ¥Ù¥¤¤¬¹¥µ¡¤òºî¤ë¤ÈÅ¨¿Ø¥´¡¼¥ëÁ°¤Î¥¿¥Ã¥×¥¹¥¿¡¼¥È¤«¤éSHÆ£¸¶Ç¦¡Ê27¡Ë¤¬¥Ñ¥¹¥À¥ß¡¼¤â»È¤Ã¤ÆPR¥ª¥Ú¥Æ¥£¡¦¥Ø¥ë¡Ê27¡Ë¤Ë¥Ñ¥¹¡£¤½¤Î¤Þ¤ÞPR¥Ø¥ë¤¬ÎÏ¶¯¤¯ÆÍ¤Ã¹þ¤ó¤Ç¥È¥é¥¤¤ò·è¤á¤¿¡£
¡¡¥Û¥¹¥È¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Î¥¹¥Ô¥¢¡¼¥º¤¨¤É¤ê¤¯¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¡Êµì¡¦¹¾¸ÍÀî¶èÎ¦¾å¶¥µ»¾ì¡Ë¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë»î¹ç¤Ï¡¢2019Ç¯¤Î¥È¥Ã¥×¥ê¡¼¥°»þÂå¤«¤éÉé¤±¤Ê¤·¤Î¡È¤¨¤É¤ê¤¯ÉÔÇÔ¿ÀÏÃ¡É¤¬·ÑÂ³Ãæ¡£º£µ¨¤â¤³¤³¤Þ¤Ç3»î¹çÁ´¤ÆÇòÀ±¤Ç¾þ¤ê¡¢27Ï¢¾¡¤Ë¿¤Ð¤·¤¿¡£