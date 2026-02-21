¡Úµð¿Í¡ÛËÜÅö¤Ë°éÀ®¡ª¡©¡íÈëÌ©Ê¼´ï¡í±¦ÏÓ¤¬Ï¢Â³£Ë¤ÇÌÔ¥¢¥Ô¡¼¥ëÀ®¸ù¡Ä£±£¹ºÐ¤Ç¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼¤Î¥ë¥·¥¢¡¼¥Î¡¢£±²óÌµ°ÂÂÇÌµ¼ºÅÀ
¢¡¥ª¡¼¥×¥óÀï¡¡µð¿Í¡½¥ä¥¯¥ë¥È¡Ê£²£±Æü¡¦ÆáÇÆ¡Ë
¡¡µð¿Í¤Î¥¨¥ë¥Ó¥¹¡¦¥ë¥·¥¢¡¼¥ÎÅê¼ê¡Ê£²£¶¡Ë¤¬£±¡½£³¤Î£·²ó¤«¤é£µÈÖ¼ê¤ÇÅÐÈÄ¡££±²ó£±£¶µå¤òÅê¤²¤ÆÌµ°ÂÂÇÌµ¼ºÅÀ¡¢£²£Ë¤ÇÌÔ¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¡£
¡¡ÀèÆ¬¤ÎÀ¾Â¼¤òÅê¥´¥í¤Ë»ÅÎ±¤á¡¢Â³¤¯°ËÆ£¡¢ÁýÅÄ¤ò¸«Æ¨¤·»°¿¶¤ÇÏ¢Â³£Ë¡£¤³¤ÎÆüºÇÂ®£±£µ£±¥¥í¤ÎÄ¾µå¤òÉð´ï¤ËÁê¼êÂÇÀþ¤òÉõ¤¸¤¿¡£
¡¡¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º»þÂå¤Î£²£°£±£¹Ç¯¤Ë£±£¹ºÐ£±¤«·î¤Î¼ã¤µ¤Ç¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¡¢£²£°£°£°Ç¯ÂåÀ¸¤Þ¤ì¤ÇºÇ½é¤ÎÂç¥ê¡¼¥¬¡¼¤È¤Ê¤Ã¤¿°ïºà¡££·Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥é¥¤¥Ö£Â£Ð¤Ç¤Ï¡¢´ßÅÄ¤«¤é³°³ÑÄã¤á¤Î¥Ê¥Ã¥¯¥ë¥«¡¼¥Ö¤Ç¶õ¿¶¤ê»°¿¶¤òÃ¥¤¦¤Ê¤É¡¢ÂÇ¼Ô£¶¿Í¤ËÂÐ¤·¤ÆÌµ°ÂÂÇ¤Î¹¥Åê¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¢¡¥¨¥ë¥Ó¥¹¡¦¥ë¥·¥¢¡¼¥Î¡Ê£Å£ì£ö£é£ó¡¡£Ì£õ£ã£é£á£î£ï¡Ë£²£°£°£°Ç¯£²·î£±£µÆü¡¢¥É¥ß¥Ë¥«¶¦ÏÂ¹ñÀ¸¤Þ¤ì¡££²£¶ºÐ¡££±£¹Ç¯¤Ë¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤Ç£±£¹ºÐ¤Ç¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤Æ£²£µÅÐÈÄ¤Ç£±¾¡£°ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨£µ¡¥£³£µ¡£¤½¤Î¸å¤Ï±¦Éª¥¯¥ê¡¼¥Ë¥ó¥°¼ê½Ñ¤â¤¢¤ê¥Þ¥¤¥Ê¡¼¤Ç¥×¥ì¡¼¡££²£³Ç¯£±·î¤Ë°éÀ®Áª¼ê¤È¤·¤Æµð¿Í¤ËÆþÃÄ¡££±£¹£°¥»¥ó¥Á¡¢£¹£µ¥¥í¡£±¦Åê±¦ÂÇ¡£ÇØÈÖ¹æ£°£³£µ¡£