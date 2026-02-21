俳優の川粼麻世さんが自身のブログで「新しい家族」を迎えたと報告しています。



【写真を見る】【 川粼麻世 】「新しい家族」無毛の愛猫を紹介「とても人懐っこい子」抱きしめてうっとり





麻世さんは「新しく家族に迎えたニャンコをご紹介します」と報告。「スフィンクスとマンチカンのハイブリッド」「バンビーノのピノです」と、写真を投稿しました。麻世さんの報告通り、「バンビーノ」とは無毛の猫種「スフィンクス」と足の短い小柄な猫種「マンチカン」を交配して誕生した、比較的新しい猫種とされています。







麻世さんは、服を着せたピノや、ソファでくつろぐピノの写真を投稿。「左目に障害はありますが」「とても人懐っこい子」「呼んだら来るし性格はまるで犬みたい」「膝の上でも大人しくじっとしてます」と、穏やかな様子だと伝えています。







ピンク色の服について「男の子なのに妻は可愛いからと」「女の子みたいな格好させてますが」「似合っていてまた可愛い」と、麻世さんは妻の花音さんにも猫のピノにも双方にメロメロの様子です。







麻世さんは、このピノの妹にあたるルナを近所に住む友人夫妻が迎えたとして、今後は「助けあえるので安心」「寂しくないしね」と綴っていて、ピノを抱きしめるその表情はうっとりと愛しさに満ちています。



麻世さんはこの前の投稿で「ウチは保護猫や少し障害を持った子供達で」「可愛くてたまらない」と、犬や猫の絵文字を添えてテキスト。「小さな命を守ることも大切な事だと感じてます」「もし皆さんも興味があるなら」「保護猫や保護犬にも一度会ってあげて下さいね」と、自身の家庭でも犬や猫を保護し共に暮らしていることを伝えています。

【担当：芸能情報ステーション】